"…Вижу город 🏙️ высокий, слава которого звёзд касается. "— предсказывала княгиня Либуша. "А как город величаться-то будет?" — вопрошали ее верные холопы. "Не знаю — молвила — как-нибудь нареките. Первым попавшимся словом, например. " Первое попавшееся на пути озадаченного люда был порог. Вот им «город высокий» и окрестили. Порог — праг — Прага.

И город этот воистину возвышался над всеми селениями, и слава его слыла по всему белу свету. Съезжались сюда купцы стран заморских, привозили товары диковинные: соль из Балтики везли; водку, мёд с Руси-матушки; атлас, парчу из Азии. А народ ходил на диво дивное поглядеть, да сводкой новостей обменяться. Вот, мол, князь-батюшка строит храм красоты невиданной, для мощей святых уготованный, будет нам теперь благодати божия, заживем-поди, да возрадуемся. Князь и храм возвел, и дворец себе, всё по-княжески, по-богатому. Народ дивится, бабы крестятся — до чего благолепные строения!

И селился народ в этом городе, чтоб к красивому месту поблизости. И домишки свои разнородные в узких улочках рядышком ставили. Вот — кривущий фасад - «дом у молота», здесь кузнец-молодец куёт молоты, дочь его — красна девка на выданье, золотого кольца возжелавшая. А жених ее — Фомка соседский, продал дьяволу душу мальчишечью, чтоб кольцо подарить любой девице. В доме чёрном, с протёкшею крышею проживает старуха-колдунья. К ней несчастные бабоньки ходят — нагнать чары на мужа неверного, или порчу наслать на разлучницу.

Тёмной ночью по узеньким улицам, освещенным горящею паклею, пролетают духи усопших и пугают запоздалого прохожего. Тот бежит не оглядываясь в холодном поту к воротам своего жилища, ощущая за спиной дыхание нечистой силы, на ходу креститься и рьяно повторяет «отче наш» как последний раз в жизни. Страшно. Жутко. И жёлтые огни факелов, словно очи сатаны, провожают его взглядом.

…Раньше в лабиринтах переулков старой Праги жилась другая жизнь. Народ неистово верил в бога, боялся чёрта, но, как и мы сегодняшние, любил, ненавидел, радовался, завидовал, надеялся и работал. Я хочу показать вам именно эту Прагу. Прагу глазами её жителей дней давно минувших, и именно этими жителями строившуюся. Их жизни давно прожиты за стенами пряничных домиков, но я хочу рассказать вам их истории 📖, чтобы именно с ними у вас ассоциировался каждый старый домишко, а не с фразой: «эпоха барокко, год постройки такой-то».