Это не просто прогулка по улицам, а настоящее погружение в прошлое, где каждый дом расскажет свою историю. Незабываемые впечатления и новые знания гарантированы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная атмосфера прошлого
- 📜 Истории жителей Праги
- 🌟 Посещение знаковых мест
- 👣 Погружение в культуру
- 🕰 Путешествие без дат и цифр
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Пражский Град
- Пражская Лорета
- Собор Святого Вита
- Чернинский дворец
- Страговский монастырь
Описание экскурсии
История Праги
«… Вижу город высокий, слава которого звёзд касается», — предсказывала княгиня Либуша. На её слова недоуменно воскликнули верные холопы: «А как город величаться-то будет?» «Не знаю, — ответила она, — как-нибудь нареките. Первым попавшимся словом, например.»
Происхождение названия
Первое слово, которое пришло на ум озадаченному народу, было «порог». И так город «высокий» получил своё имя — Прага. Этот город действительно возвышался над всеми селениями, и слава его распространилась по всему миру.
Торговые связи и жизнь жителей
Сюда съезжались купцы из дальних стран, привозя диковинные товары. Вот что они могли предложить:
- Соль из Балтики,
- Водку и мёд с Руси,
- Атлас и парчу из Азии.
Народ приходил посмотреть на чудеса и обменяться новостями. «Князь-батюшка строит храм красоты невиданной», — шептались жители, надеясь на благодать и радостную жизнь.
Архитектурные достижения
Князь возвёл храм и дворец, всё было по-богатому. Народ удивлялся, а женщины крестились, любуясь великолепием строений. Люди начали селиться в этом городе, строя свои дома в узких улочках, создавая уютную атмосферу.
Сказания и поверья
Вот, к примеру, дом с кривущим фасадом — «дом у молота», где кузнец трудился, а его дочь, прелестная девушка, жаждала золотого кольца. А её жених, молодец Фомка, продал душу дьяволу, чтобы подарить кольцо своей возлюбленной.
В другом доме, с протекающей крышей, жила старуха-колдунья, к которой женщины приходили за чарами и порчей. Ночью, по узким улочкам, освещённым факелами, парили духи усопших, пугая запоздалых прохожих, заставляя их бежать в холодном поту. Это было время, когда люди верили в бога, боялись дьявола, но, как и сегодня, испытывали радость и грусть, надеясь на лучшее.
Погружение в историю
Я хочу показать вам Прагу, о которой мечтали её жители в давно минувшие времена. Их жизни были полны событий, и я расскажу вам их истории. Пусть память о них ассоциируется с каждым старым домом, а не только с сухими данными о «эпохе барокко» или годом постройки.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пражский Град
- Собор Святого Вита (с посещением)
- Градчанская площадь
- Смотровая площадку
- Улочки Градчан
- Пражская Лорета
- Чернинский дворец
- Страговский монастырь
- Погорелец
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в платную часть Собора Св. Вита (билеты приобретаются по желанию на каждого участника, включая гида)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод,Виктор,рассказывал очень увлечённо, и его слушать одно удовольствие! Каждый его ответ на наш любой вопрос-целый рассказ!
Мы уже были в Праге несколько лет назад, но сейчас увидели эту часть Праги по-новому. Очень благодарны Виктору за такую интересную экскурсию,лёгкость общения, доброжелательность,отличную подготовку!!
Экскурсовод,Виктор,рассказывал очень увлечённо, и его слушать одно удовольствие! Каждый его ответ на наш любой вопрос-целый рассказ!
Мы уже были в Праге несколько лет назад, но сейчас увидели эту часть Праги по-новому. Очень благодарны Виктору за такую интересную экскурсию,лёгкость общения, доброжелательность,отличную подготовку!!