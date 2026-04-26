Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время улицы оживают, и можно насладиться атмосферой города в полной мере. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, Прага приобретает особый шарм, но стоит учесть возможные погодные условия.

Экскурсия по Пражскому Граду - это уникальная возможность увидеть Прагу глазами её жителей. Путешествие пройдёт через исторические места, такие как Пражская Лорета и собор Святого Вита. Участники узнают о жизни и быте пражцев, их радостях и трудностях. Это не просто прогулка по улицам, а настоящее погружение в прошлое, где каждый дом расскажет свою историю. Незабываемые впечатления и новые знания гарантированы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-50 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История Праги

«… Вижу город высокий, слава которого звёзд касается», — предсказывала княгиня Либуша. На её слова недоуменно воскликнули верные холопы: «А как город величаться-то будет?» «Не знаю, — ответила она, — как-нибудь нареките. Первым попавшимся словом, например.»

Происхождение названия

Первое слово, которое пришло на ум озадаченному народу, было «порог». И так город «высокий» получил своё имя — Прага. Этот город действительно возвышался над всеми селениями, и слава его распространилась по всему миру.

Торговые связи и жизнь жителей

Сюда съезжались купцы из дальних стран, привозя диковинные товары. Вот что они могли предложить:

Соль из Балтики,

Водку и мёд с Руси,

Атлас и парчу из Азии.

Народ приходил посмотреть на чудеса и обменяться новостями. «Князь-батюшка строит храм красоты невиданной», — шептались жители, надеясь на благодать и радостную жизнь.

Архитектурные достижения

Князь возвёл храм и дворец, всё было по-богатому. Народ удивлялся, а женщины крестились, любуясь великолепием строений. Люди начали селиться в этом городе, строя свои дома в узких улочках, создавая уютную атмосферу.

Сказания и поверья

Вот, к примеру, дом с кривущим фасадом — «дом у молота», где кузнец трудился, а его дочь, прелестная девушка, жаждала золотого кольца. А её жених, молодец Фомка, продал душу дьяволу, чтобы подарить кольцо своей возлюбленной.

В другом доме, с протекающей крышей, жила старуха-колдунья, к которой женщины приходили за чарами и порчей. Ночью, по узким улочкам, освещённым факелами, парили духи усопших, пугая запоздалых прохожих, заставляя их бежать в холодном поту. Это было время, когда люди верили в бога, боялись дьявола, но, как и сегодня, испытывали радость и грусть, надеясь на лучшее.

Погружение в историю

Я хочу показать вам Прагу, о которой мечтали её жители в давно минувшие времена. Их жизни были полны событий, и я расскажу вам их истории. Пусть память о них ассоциируется с каждым старым домом, а не только с сухими данными о «эпохе барокко» или годом постройки.