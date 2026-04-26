Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду

Узнайте, как жили пражцы в разные эпохи. Погрузитесь в их мир, не отвлекаясь на даты и архитектурные стили
Экскурсия по Пражскому Граду - это уникальная возможность увидеть Прагу глазами её жителей. Путешествие пройдёт через исторические места, такие как Пражская Лорета и собор Святого Вита. Участники узнают о жизни и быте пражцев, их радостях и трудностях.

Это не просто прогулка по улицам, а настоящее погружение в прошлое, где каждый дом расскажет свою историю. Незабываемые впечатления и новые знания гарантированы
4.9
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная атмосфера прошлого
  • 📜 Истории жителей Праги
  • 🌟 Посещение знаковых мест
  • 👣 Погружение в культуру
  • 🕰 Путешествие без дат и цифр

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время улицы оживают, и можно насладиться атмосферой города в полной мере. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, Прага приобретает особый шарм, но стоит учесть возможные погодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду

Что можно увидеть

  • Пражский Град
  • Пражская Лорета
  • Собор Святого Вита
  • Чернинский дворец
  • Страговский монастырь

Описание экскурсии

История Праги

«… Вижу город высокий, слава которого звёзд касается», — предсказывала княгиня Либуша. На её слова недоуменно воскликнули верные холопы: «А как город величаться-то будет?» «Не знаю, — ответила она, — как-нибудь нареките. Первым попавшимся словом, например.»

Происхождение названия

Первое слово, которое пришло на ум озадаченному народу, было «порог». И так город «высокий» получил своё имя — Прага. Этот город действительно возвышался над всеми селениями, и слава его распространилась по всему миру.

Торговые связи и жизнь жителей

Сюда съезжались купцы из дальних стран, привозя диковинные товары. Вот что они могли предложить:

  • Соль из Балтики,
  • Водку и мёд с Руси,
  • Атлас и парчу из Азии.

Народ приходил посмотреть на чудеса и обменяться новостями. «Князь-батюшка строит храм красоты невиданной», — шептались жители, надеясь на благодать и радостную жизнь.

Архитектурные достижения

Князь возвёл храм и дворец, всё было по-богатому. Народ удивлялся, а женщины крестились, любуясь великолепием строений. Люди начали селиться в этом городе, строя свои дома в узких улочках, создавая уютную атмосферу.

Сказания и поверья

Вот, к примеру, дом с кривущим фасадом — «дом у молота», где кузнец трудился, а его дочь, прелестная девушка, жаждала золотого кольца. А её жених, молодец Фомка, продал душу дьяволу, чтобы подарить кольцо своей возлюбленной.

В другом доме, с протекающей крышей, жила старуха-колдунья, к которой женщины приходили за чарами и порчей. Ночью, по узким улочкам, освещённым факелами, парили духи усопших, пугая запоздалых прохожих, заставляя их бежать в холодном поту. Это было время, когда люди верили в бога, боялись дьявола, но, как и сегодня, испытывали радость и грусть, надеясь на лучшее.

Погружение в историю

Я хочу показать вам Прагу, о которой мечтали её жители в давно минувшие времена. Их жизни были полны событий, и я расскажу вам их истории. Пусть память о них ассоциируется с каждым старым домом, а не только с сухими данными о «эпохе барокко» или годом постройки.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пражский Град
  • Собор Святого Вита (с посещением)
  • Градчанская площадь
  • Смотровая площадку
  • Улочки Градчан
  • Пражская Лорета
  • Чернинский дворец
  • Страговский монастырь
  • Погорелец
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты в платную часть Собора Св. Вита (билеты приобретаются по желанию на каждого участника, включая гида)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рецепция вашего отеля
Завершение: В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
3
2
1
Л
Все понравилось, было интересно, гид Алеся -очень приятная и эрудированная. Рекомендуем!!!!
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А
Полный восторг! Очень приятная и милая экскурсовод. Кладезь знаний о всех тонкостях жизни в Чехии, а так же о ее истории. Одна из лучших экскурсий в моей жизни. Однозначно рекомендую)
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А
Лучший гид не только в Праге, а во всем мире. Регуляpно путешествуем, видели разных гидов, Алеся – уникальный человек, любим и ценим ее вот уже третий год. Настоятельно рекомендую, если вам нужен пунктуальный эрудированный гид и интересный собеседник)
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e
Действительно необычная экскурсия.
Экскурсовод,Виктор,рассказывал очень увлечённо, и его слушать одно удовольствие! Каждый его ответ на наш любой вопрос-целый рассказ!
Мы уже были в Праге несколько лет назад, но сейчас увидели эту часть Праги по-новому. Очень благодарны Виктору за такую интересную экскурсию,лёгкость общения, доброжелательность,отличную подготовку!!
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Е
Действительно необычная экскурсия.
Экскурсовод,Виктор,рассказывал очень увлечённо, и его слушать одно удовольствие! Каждый его ответ на наш любой вопрос-целый рассказ!
Мы уже были в Праге несколько лет назад, но сейчас увидели эту часть Праги по-новому. Очень благодарны Виктору за такую интересную экскурсию,лёгкость общения, доброжелательность,отличную подготовку!!
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Т
Алесина экскурсия по центру Праги очень понравилась. Не было переизбытка дат, но всё же чёткие ориентиры во времени мы получили. Экскурсия воспринималась легко и интересно. Спасибо!
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