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Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду

4.7
3 отзыва
Алеся К.
Алеся К. – Гид из Праги
Эта экскурсия ⛳ создана, чтобы показать то, как жили пражцы в разные времена.

Вы прочувствуете их трудности и радости.

Я покажу вам Прагу глазами её жителей.

Здесь вы не услышите об архитектурных эпохах, даты не будут перемешиваться у вас в голове.

Вам запомнятся именно жители домов и их истории 📖, а не годы постройки.

Мы прогуляемся по Пражскому Граду, увидим Пражскую Лорету, посетим собор Святого Вита, прогуляемся вдоль Чернинского дворца и увидим Страговский монастырь.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • €75 за экскурсию

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Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду

Что вы увидите

  • Пражский Град
  • Собор Святого Вита (с посещением)
  • Градчанская площадь
  • Смотровая площадку
  • Улочки Градчан
  • Пражская Лорета
  • Чернинский дворец
  • Страговский монастырь
  • Погорелец
"…Вижу город 🏙️ высокий, слава которого звёзд касается. "— предсказывала княгиня Либуша. "А как город величаться-то будет?" — вопрошали ее верные холопы. "Не знаю — молвила — как-нибудь нареките. Первым попавшимся словом, например. " Первое попавшееся на пути озадаченного люда был порог. Вот им «город высокий» и окрестили. Порог — праг — Прага.
И город этот воистину возвышался над всеми селениями, и слава его слыла по всему белу свету. Съезжались сюда купцы стран заморских, привозили товары диковинные: соль из Балтики везли; водку, мёд с Руси-матушки; атлас, парчу из Азии. А народ ходил на диво дивное поглядеть, да сводкой новостей обменяться. Вот, мол, князь-батюшка строит храм красоты невиданной, для мощей святых уготованный, будет нам теперь благодати божия, заживем-поди, да возрадуемся. Князь и храм возвел, и дворец себе, всё по-княжески, по-богатому. Народ дивится, бабы крестятся — до чего благолепные строения!
И селился народ в этом городе, чтоб к красивому месту поблизости. И домишки свои разнородные в узких улочках рядышком ставили. Вот — кривущий фасад - «дом у молота», здесь кузнец-молодец куёт молоты, дочь его — красна девка на выданье, золотого кольца возжелавшая. А жених ее — Фомка соседский, продал дьяволу душу мальчишечью, чтоб кольцо подарить любой девице. В доме чёрном, с протёкшею крышею проживает старуха-колдунья. К ней несчастные бабоньки ходят — нагнать чары на мужа неверного, или порчу наслать на разлучницу.
Тёмной ночью по узеньким улицам, освещенным горящею паклею, пролетают духи усопших и пугают запоздалого прохожего. Тот бежит не оглядываясь в холодном поту к воротам своего жилища, ощущая за спиной дыхание нечистой силы, на ходу креститься и рьяно повторяет «отче наш» как последний раз в жизни. Страшно. Жутко. И жёлтые огни факелов, словно очи сатаны, провожают его взглядом.
…Раньше в лабиринтах переулков старой Праги жилась другая жизнь. Народ неистово верил в бога, боялся чёрта, но, как и мы сегодняшние, любил, ненавидел, радовался, завидовал, надеялся и работал. Я хочу показать вам именно эту Прагу. Прагу глазами её жителей дней давно минувших, и именно этими жителями строившуюся. Их жизни давно прожиты за стенами пряничных домиков, но я хочу рассказать вам их истории 📖, чтобы именно с ними у вас ассоциировался каждый старый домишко, а не с фразой: «эпоха барокко, год постройки такой-то».
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входные билеты в платную часть Собора Св. Вита (билеты приобретаются по желанию на каждого участника, включая гида)
Начало
🚩 Рецепция вашего отеля
Место завершения
🏁 В центре города
Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алеся К.
Алеся К.
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3 отзыва оставили туристы

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