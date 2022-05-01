Исторические экскурсии в Праге

На экскурсии по Новому городу и Вышеграду вы узнаете, почему Новый город Праги, на самом деле, очень старый и как ему удается оставаться современным и комфортным на протяжении 700 лет.Вы

увидите одну из самых больших площадей Европы, академический квартал и готическую крепостную стену. В Вышеграде вас ждут славянские легенды и фортификационные сооружения XVII века. Здесь можно увидеть памятник Святому Вацлаву и храм Святых Петра и Павла. Также узнаете о странных обитателях Фаустова дома и заглянете в монастырь на Слованах

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Новый город изнутри

Вы услышите, когда, кем и с какой целью был основан Новый город и причастны ли к его созданию Карл IV, любимый король всех чехов, и император священной Римской империи. Кроме того, увидите крупнейшую площадь средневековой Европы и университет, в котором работал сам Эйнштейн. А еще узнаете, какие именно храмы образуют благословляющий Прагу крест.

Таинственный Вышеград

Вышеград — место, где славянские легенды соседствуют с фортификационными сооружениями XVII века. Здесь вы увидите милый и немного смешной памятник главному христианскому покровителю страны — Святому Вацлаву — и храм Святых Петра и Павла, заложенный первым чешским королем. Услышите о странных обитателях Фаустова дома, заглянете в монастырь на Слованах, построенный на месте поклонения языческой богине смерти, и рассмотрите храмы Святой Екатерины и Святого Аполлинария.

Организационные детали

Входной билет в базилику Петра и Павла не включен в стоимость — 50 крон с человека