Исторические экскурсии в Праге

Погрузитесь в историю Нового города Праги и Вышеграда. Узнайте, как старинные легенды и современные реалии переплетаются в сердце Чехии
На экскурсии по Новому городу и Вышеграду вы узнаете, почему Новый город Праги, на самом деле, очень старый и как ему удается оставаться современным и комфортным на протяжении 700 лет.
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увидите одну из самых больших площадей Европы, академический квартал и готическую крепостную стену. В Вышеграде вас ждут славянские легенды и фортификационные сооружения XVII века. Здесь можно увидеть памятник Святому Вацлаву и храм Святых Петра и Павла. Также узнаете о странных обитателях Фаустова дома и заглянете в монастырь на Слованах
Вы услышите, когда, кем и с какой целью был основан Новый город и причастны ли к его созданию Карл IV, любимый король всех чехов, и император священной Римской империи. Кроме того, увидите крупнейшую площадь средневековой Европы и университет, в котором работал сам Эйнштейн. А еще узнаете, какие именно храмы образуют благословляющий Прагу крест.
Таинственный Вышеград
Вышеград — место, где славянские легенды соседствуют с фортификационными сооружениями XVII века. Здесь вы увидите милый и немного смешной памятник главному христианскому покровителю страны — Святому Вацлаву — и храм Святых Петра и Павла, заложенный первым чешским королем. Услышите о странных обитателях Фаустова дома, заглянете в монастырь на Слованах, построенный на месте поклонения языческой богине смерти, и рассмотрите храмы Святой Екатерины и Святого Аполлинария.
Организационные детали
Входной билет в базилику Петра и Павла не включен в стоимость — 50 крон с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Карловой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
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В 2016 году я переехала в Прагу. Это были неожиданные и грандиозные изменения для меня и моей семьи. В город я влюбилась с первого взгляда и мне кажется, это взаимно.
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искренне любишь город, изучаешь его историю, бережно к нему относишься, он в ответ любит и оберегает тебя, открывает свои тайны.
Как и любые отношения, отношения с городом требуют времени, терпения и взаимного уважения. При соблюдении всех условий он приподнимает завесу тайны и дарит ключи к закрытым дверцам.
Проводником по Праге я работаю с 2018 года, у меня есть лицензия гида и в каком то смысле ключи от города.
Мне нравится, как город кружит нас в своем неповторимом танце, я люблю видеть удивление и восторг в глазах гостей Праги. Даже местные жители мне не раз говорили, что после прогулок со мной ощущают город по-другому.
Приглашаю и вас погулять по красавице Праге!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Снежана
Очень понравилась экскурсия, познавательно, интересно, хороший маршрут. Рассказ о Праге очень захватывающий и нет воды. Прошли все самые интересные места Праги и услышали очень интересные легенды
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A
Aleksandr
Очень интересная и познавательная экскурсия, нам всё понравилось! Большое спасибо:)
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