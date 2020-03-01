Исторические экскурсии в Праге

  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

  4. Новый город и Вышеград — история и легенды

Средневековые районы, католические храмы, крепости и милые памятники Праги на дружеской экскурсии

Анастасия
Задать вопрос
Анастасия – ваш гид
Я расскажу, почему Новый город Праги, на самом деле, очень старый и как ему удается оставаться современным и комфортным на протяжении 700 лет.

Покажу одну из самых больших площадей Европы, академический квартал и готическую крепостную стену.

А также помогу раскрыть характер чешской столицы и понять менталитет ее жителей.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на Карловой площади
Забронировать экскурсию
Новый город и Вышеград — история и легенды
Новый город и Вышеград — история и легенды

Что вас ожидает

Новый город изнутри
Вы услышите, когда, кем и с какой целью был основан Новый город и причастны ли к его созданию Карл IV, любимый король всех чехов, и император священной Римской империи. Кроме того, увидите крупнейшую площадь средневековой Европы и университет, в котором работал сам Эйнштейн. А еще узнаете, какие именно храмы образуют благословляющий Прагу крест.

Таинственный Вышеград
Вышеград — место, где славянские легенды соседствуют с фортификационными сооружениями XVII века. Здесь вы увидите милый и немного смешной памятник главному христианскому покровителю страны — Святому Вацлаву — и храм Святых Петра и Павла, заложенный первым чешским королем. Услышите о странных обитателях Фаустова дома, заглянете в монастырь на Слованах, построенный на месте поклонения языческой богине смерти, и рассмотрите храмы Святой Екатерины и Святого Аполлинария.

Организационные детали

Входной билет в базилику Петра и Павла не включен в стоимость — 50 крон с человека

Новый город и Вышеград — история и легенды
Новый город и Вышеград — история и легенды
Новый город и Вышеград — история и легенды
Новый город и Вышеград — история и легенды
Новый город и Вышеград — история и легенды
Новый город и Вышеград — история и легенды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Карловой площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анастасия
Анастасия
Давайте знакомиться: меня зовут Анастасия, несколько лет назад я переехала в Прагу с семьей и с тех пор день за днем открываю для себя этот волшебный город. Если вы собираетесь в чешскую столицу и хотите увидеть то, чего нет в путеводителях, то вам ко мне. Мы будем гулять по узким улочкам, подниматься на башни и спускаться в подземелья. Обещаю — будет интересно!
Напишите мне

Исторические экскурсии в Праге

Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевстваИз Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевстваИз Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства
30 за человека
8 часов
6 отзывов
Исследовать средневековый город, увидеть самую большую Костницу и посетить замок Чешский Штернберг
Кутна-Гора прежде был одним из самых богатых городов королевства благодаря добыче серебра. Мы поговорим об истории города, посетим Королевский монетный двор и посмотрим на изготовление грошей, а также осмотрим главные достопримечательности: Часовню Всех Святых, Собор Святой Варвары и легендарный замок Штенберг.
История Праги за 3 часаИстория Праги за 3 часаИстория Праги за 3 часа
скидка30%
От
€55
39 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Познакомиться с главными памятниками столицы через рассказы о ее знаковых эпохах и ключевых событиях
В емком культурно-историческом экскурсе вы проследите, как развивалась Прага в разные периоды, от Чешского королевства до современности. Услышите легенды об алхимиках, королях и мистических символах — Карловом мосте и часах Орлой, узнаете, чем прославились великие площади Вацлавская и Староместская. И получите актуальные советы от местного жителя.
Тайны Пражского ГрадаТайны Пражского ГрадаТайны Пражского Града
9 за человека
2 часа
12 отзывов
Впечатлиться крупнейшим действующим замковым комплексом мира и узнать его историю
Приглашаю посетить уникальный архитектурный ансамбль из величественных дворцов, старинных храмов, самобытных улочек и колоритных домиков, обнесенных крепостной стеной с бойницами и башнями. Я расскажу интересные истории и легенды Пражского Града и помогу почувствовать многовековую душу этого мистического и старинного места, возвышающегося на левом берегу реки Влтавы.
Весь Пражский ГрадВесь Пражский ГрадВесь Пражский Град
150 за экскурсию
4 часа
46 отзывов
Очароваться историей и архитектурой города в храмах и дворцах визитной карточки Праги
Пражский Град — это резиденция князей, королей и президентов. Это — визитная карточка Праги, и особенность нашей прогулки в том, что мы побываем везде: зайдем во все храмы и дворцы, которые открыты для посещений. Архитектура будет говорить с нами на языках своего времени, и история откроет свои тайны.
Старая Прага в историях и легендахСтарая Прага в историях и легендахСтарая Прага в историях и легендах
80 за экскурсию
2 часа
26 отзывов
Уловить средневековый дух города и его мистическую атмосферу на вечерней прогулке
Достаточно лишь дождаться сумерек, выйти на улочки Старого города — и перед вами темная сторона Праги с её секретами, средневековыми легендами и тенями на готических фасадах. Вы услышите предания об алхимиках, вампирах и палачах, побываете на месте встреч пражских привидений и с головой погрузитесь в магию Старого города.
Прага: Старый Город и Новый ГородПрага: Старый Город и Новый ГородПрага: Старый Город и Новый Город
скидка15%
€130
111 за экскурсию
3 часа
13 отзывов
Знакомство с историей и архитектурой двух районов
Обзорная экскурсия по правому берегу Влтавы позволит вам увидеть главные достопримечательности, насладиться разнообразной архитектурой Праги, узнать её тайны и легенды. Роскошные площади, шпили соборов, дома со своими собственными «золотыми» именами, многочисленные памятники и прекрасные лебеди... Вы не только погрузитесь в атмосферу этого загадочного, таинственного и чарующего города, но и поймёте, как и почему Прага получила эти наименования.

Выбирайте и другие экскурсии в Праге

ГастрономическиеОбзорныеФотосессииКрыши и панорамыЗа городомМузеи и искусствоИстория и архитектураДля детейВ другой городЗимойНа автобусеНеобычные маршрутыМистическая ПрагаПо ВлтавеКрумловНа автомобилеВышеградПражский градДрезденКарловы ВарыМистическая ПрагаСобор святого ВитаСо скидкойСаксонская ШвейцарияВечерниеКвестыКарлов мостПешкомГрупповыеЗамкиПивзаводИндивидуальныеВсеТрансферы