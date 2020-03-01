Исторические экскурсии в Праге

Что вас ожидает

Новый город изнутри

Вы услышите, когда, кем и с какой целью был основан Новый город и причастны ли к его созданию Карл IV, любимый король всех чехов, и император священной Римской империи. Кроме того, увидите крупнейшую площадь средневековой Европы и университет, в котором работал сам Эйнштейн. А еще узнаете, какие именно храмы образуют благословляющий Прагу крест.

Таинственный Вышеград

Вышеград — место, где славянские легенды соседствуют с фортификационными сооружениями XVII века. Здесь вы увидите милый и немного смешной памятник главному христианскому покровителю страны — Святому Вацлаву — и храм Святых Петра и Павла, заложенный первым чешским королем. Услышите о странных обитателях Фаустова дома, заглянете в монастырь на Слованах, построенный на месте поклонения языческой богине смерти, и рассмотрите храмы Святой Екатерины и Святого Аполлинария.