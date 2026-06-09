6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии
Прага, город с вековой историей, привлекает туристов со всего мира своими архитектурными шедеврами и уникальной атмосферой.
Эта экскурсия позволит вам погрузиться в мир средневековых улочек, величественных дворцов и легендарных мостов.
Вы узнаете читать дальшеуменьшить
о многовековой истории Пражского Града, загадаете желание у статуи Яна Непомуцкого на Карловом мосте и почувствуете дух времени на Староместской площади. Эта экскурсия - идеальный способ ощутить душу Праги и влюбиться в этот город навсегда
Пражский Град — крупнейшая президентская резиденция в мире
Первым делом вы посетите комплекс, который уже более тысячи лет остается местом пребывания правящих особ Чехии. Познакомитесь с его духовным и архитектурным центром — кафедральным собором св. Вита, узнаете о возведении храма, затянувшемся почти на шесть веков, и услышите о событиях из жизни королей и знати, которые повидали эти стены. А затем побываете на знаменитой Золотой улочке, где я расскажу о парадоксальном соседстве крошечных домиков с домами аристократов и объясню, почему считается, что именно здесь бьется сердце республики.
Великолепный и мистический Карлов мост
Каких только рассказов о самом известном мосту Европы вы ни встретите — от объективно-исторических до совершенно фантастических! На прогулке поговорим обо всем понемногу: вы узнаете о магии чисел, благодаря которым с далекого 14 века берега Влтавы соединены одним и тем же мостом. О галерее из тридцати впечатляющих скульптур, которые в разное время суток смотрятся по-своему оригинально. И, конечно, здесь вы не только оцените открыточные панорамы, но и сможете загадать желание у чешского святого — Яна Непомуцкого.
Староместская площадь — место, где перехватывает дыхание
Здесь вы погрузитесь в водоворот архитектурных стилей и исторических метаморфоз, включая крупнейшие средневековые ярмарки, королевские процессии и знаковые восстания. Я расскажу о легендарных старинных астрономических часах — Пражских курантах, которые не только развлекают туристов ежечасным представлением, но и хранят память о леденящих душу страницах чешской истории и даже о некоторых тайнах мироздания. За всем этим наблюдает религиозный реформатор с трагичной судьбой, Ян Гус — о нем отдельно поговорим возле его памятника в центре площади.
🥨 🍺 Все это лишь малая часть того, что будет на обзорной экскурсии по Праге. Добавьте к этому колоритные сувенирные лавочки, уютные кофейни и манящие пивнушки — и вы сможете живо представить себе, какой чудесный и неповторимый день вас ждет!
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная: пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
Дополнительных расходов по пути не предвидится, за исключением личных трат в кафе. Мы не посещаем платные достопримечательности.
Экскурсию для вас проведу я или моя коллега, также профессиональный гид
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сара — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 580 туристов
Здравствуй, милый путешественник! Рада тебя поприветствовать на своей страничке. Я могу представить, как сложно отыскать своего человека в море предложении, того самого, кто станет проводником по старым улочкам Праги. Если читать дальшеуменьшить
твой выбор остановится на мне — знай, ты выбрал приветливого гида, который не только получил соответствующее образование, но и неустанно пополняет свои знания чешской истории и архитектуры. Я буду рада вас подружить с городом и постараюсь убедить в том, что «Прагу нельзя не любить, Прагу нельзя ненавидеть, Прага — это любовь с первого взгляда!» (Франц Кафка).
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
–
3
2
2
–
1
–
Рита
Добрый день! 👋 Хочу поблагодарить организатора Сару и гида Ирену! За чудесную экскурсию" О Праге - с интересом и любовью!" 🫶 Я первый раз была в Праге и этот сказочный читать дальшеуменьшить
город мне очень понравился! 🥰 Ирена показала мне город и рассказала много интересного! Маршрут шикарный, я очень советую! 😊 Прекрасный город и красивая архитектура, особенно когда гуляешь с гидом, эта архитектура оживает и хочется вернуться в этот город снова! 🥰
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M
Maxim
Ирена замечательно и профессионально провела экскурсию. Все очень понравилось. Большое спасибо.
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М
Михаил
общие впечатления самые положительные, Ирина была очень любезна и профессиональна
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А
Алина
Когда за день до экскурсии мы узнали, что Сара не будет нашим гидом, мы очень расстроились. Но после знакомства с гидом Ирэной мы ничуть не пожалели, что оказались в Праге читать дальшеуменьшить
именно с ней. Поэтому все наши звёзды Ирэне. Она могла ответить на любой вопрос. Объясняла легко и понятно. Ее советы о ресторане и достопримечательностях нам пригодились и после экскурсии. И взрослые и дети остались довольны. Спасибо большое.
+2
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Ольга
Все прошло прекрасно! Гид Ирена отлично провела экскурсию!
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Maria
Чудесная, приятная, эрудированная, с большим опытом гид Ирэна поводила нас по Праге, мы многое запомнили. Благодарим!
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