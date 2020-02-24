6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. О Праге — с интересом и любовью!

Душевная обзорная прогулка по главным местам города с легким погружением в его тысячелетнюю историю

Сара
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Сара – ваш гид
Столице, к счастью, удалось избежать как разрушительных последствий войн, так и необдуманных реконструкций с перестройками.

На прогулке по чудесной Праге я расскажу о ее многовековой жизни в узких переулках Старого города, кукольных домиках Золотой улочки, роскошных дворцах Малой Стороны и величественной резиденции чешских правителей — Пражском Граде.
€90
81 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
О Праге — с интересом и любовью!
О Праге — с интересом и любовью!

Что вас ожидает

Пражский Град — крупнейшая президентская резиденция в мире
Первым делом вы посетите комплекс, который уже более тысячи лет остается местом пребывания правящих особ Чехии. Познакомитесь с его духовным и архитектурным центром — кафедральным собором св. Вита, узнаете о возведении храма, затянувшемся почти на шесть веков, и услышите о событиях из жизни королей и знати, которые повидали эти стены. А затем побываете на знаменитой Золотой улочке, где я расскажу о парадоксальном соседстве крошечных домиков с домами аристократов и объясню, почему считается, что именно здесь бьется сердце республики.

Великолепный и мистический Карлов мост
Каких только рассказов о самом известном мосту Европы вы ни встретите — от объективно-исторических до совершенно фантастических! На прогулке поговорим обо всем понемногу: вы узнаете о магии чисел, благодаря которым с далекого 14 века берега Влтавы соединены одним и тем же мостом. О галерее из тридцати впечатляющих скульптур, которые в разное время суток смотрятся по-своему оригинально. И, конечно, здесь вы не только оцените открыточные панорамы, но и сможете загадать желание у чешского святого — Яна Непомуцкого.

Староместская площадь — место, где перехватывает дыхание
Здесь вы погрузитесь в водоворот архитектурных стилей и исторических метаморфоз, включая крупнейшие средневековые ярмарки, королевские процессии и знаковые восстания. Я расскажу о легендарных старинных астрономических часах — Пражских курантах, которые не только развлекают туристов ежечасным представлением, но и хранят память о леденящих душу страницах чешской истории и даже о некоторых тайнах мироздания. За всем этим наблюдает религиозный реформатор с трагичной судьбой, Ян Гус — о нем отдельно поговорим возле его памятника в центре площади.

🥨 🍺 Все это лишь малая часть того, что будет на обзорной экскурсии по Праге. Добавьте к этому колоритные сувенирные лавочки, уютные кофейни и манящие пивнушки — и вы сможете живо представить себе, какой чудесный и неповторимый день вас ждет!

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная: пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится, за исключением личных трат в кафе. Мы не посещаем платные достопримечательности.
  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега, также профессиональный гид.
О Праге — с интересом и любовью!
О Праге — с интересом и любовью!
О Праге — с интересом и любовью!
О Праге — с интересом и любовью!
О Праге — с интересом и любовью!
О Праге — с интересом и любовью!
О Праге — с интересом и любовью!
О Праге — с интересом и любовью!
О Праге — с интересом и любовью!
О Праге — с интересом и любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сара
Сара
Здравствуй, милый путешественник! Рада тебя поприветствовать на своей страничке. Я могу представить, как сложно отыскать своего человека в море предложении, того самого, кто станет проводником по старым улочкам Праги. Если твой выбор остановится на мне — знай, ты выбрал приветливого гида, который не только получил соответствующее образование, но и неустанно пополняет свои знания чешской истории и архитектуры. Я буду рада вас подружить с городом и постараюсь убедить в том, что «Прагу нельзя не любить, Прагу нельзя ненавидеть, Прага — это любовь с первого взгляда!» (Франц Кафка).
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Спасибо большое Светлане, за три часа она не спеша провела нас по всем основным достопримечательностям. Гид встретила нас в отеле и скорректировала маршрут в соотвествии с нашими пожеланиями.
24 февраля 2020
Спасибо Саре за экскурсию!!
4 февраля 2020
Приятная прогулка по Праге. Встретились с гидом в отеле. Прошлись по основным достопримечательностям. Прогулка помогает ориентироваться в городе. Гид даёт всю основную информацию, отвечает на все вопросы. Для знакомства с городом - отлично.
2 февраля 2020
Экскурсия понравилась, Сара составила оптимальный маршрут, показала основные достопримечательности Праги, интересно рассказала об их истории. Коснулась и современных вопросов, связанных с жизнью в Праге. Очень милая. Спасибо!
16 января 2020
У нас была индивидуальная семейная экскурсия с экскурсоводом Натальей. Понравилось. Много интересных исторических фактов. С нами были дети 10 и 11 лет,тоже с интересом слушали. Также Наталья подсказала нам самые интересные места для самостоятельного посещения.
10 ноября 2019
Сара - опытный экскурсовод, хорошо знающий и любящий Прагу. Забрала от отеля. Дала рекомендации, как пользоваться транспортом в городе. Маршрут составлен идеально, чтобы осмотреть основные достопримечательности и соориентироваться в дальнейшем в городе самостоятельно. Рассказывала об объектах легко и содержательно. Темп спокойный, никуда не бежали, экскурсовод на часы не смотрела. Посидели передохнули в кафе, где обсуждали интересующие нас вопросы о жизни людей в стране. Думаю, что такой и должна быть индивидуальная обзорная экскурсия по городу. Рекомендую.

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