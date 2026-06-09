6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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О Праге - с интересом и любовью

Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии
Прага, город с вековой историей, привлекает туристов со всего мира своими архитектурными шедеврами и уникальной атмосферой.

Эта экскурсия позволит вам погрузиться в мир средневековых улочек, величественных дворцов и легендарных мостов.

Вы узнаете
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о многовековой истории Пражского Града, загадаете желание у статуи Яна Непомуцкого на Карловом мосте и почувствуете дух времени на Староместской площади. Эта экскурсия - идеальный способ ощутить душу Праги и влюбиться в этот город навсегда

4.9
33 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические места
  • 🕰️ Легендарные астрономические часы
  • 🌉 Магия Карлова моста
  • 🏛️ Величественные дворцы и соборы
  • 🍺 Аутентичные кафе и пивные
О Праге - с интересом и любовью
О Праге - с интересом и любовью
О Праге - с интересом и любовью

Что можно увидеть

  • Пражский Град
  • Кафедральный собор св. Вита
  • Золотая улочка
  • Карлов мост
  • Староместская площадь
  • Пражские куранты
  • Памятник Яну Гусу

Описание экскурсии

Пражский Град — крупнейшая президентская резиденция в мире

Первым делом вы посетите комплекс, который уже более тысячи лет остается местом пребывания правящих особ Чехии. Познакомитесь с его духовным и архитектурным центром — кафедральным собором св. Вита, узнаете о возведении храма, затянувшемся почти на шесть веков, и услышите о событиях из жизни королей и знати, которые повидали эти стены. А затем побываете на знаменитой Золотой улочке, где я расскажу о парадоксальном соседстве крошечных домиков с домами аристократов и объясню, почему считается, что именно здесь бьется сердце республики.

Великолепный и мистический Карлов мост

Каких только рассказов о самом известном мосту Европы вы ни встретите — от объективно-исторических до совершенно фантастических! На прогулке поговорим обо всем понемногу: вы узнаете о магии чисел, благодаря которым с далекого 14 века берега Влтавы соединены одним и тем же мостом. О галерее из тридцати впечатляющих скульптур, которые в разное время суток смотрятся по-своему оригинально. И, конечно, здесь вы не только оцените открыточные панорамы, но и сможете загадать желание у чешского святого — Яна Непомуцкого.

Староместская площадь — место, где перехватывает дыхание

Здесь вы погрузитесь в водоворот архитектурных стилей и исторических метаморфоз, включая крупнейшие средневековые ярмарки, королевские процессии и знаковые восстания. Я расскажу о легендарных старинных астрономических часах — Пражских курантах, которые не только развлекают туристов ежечасным представлением, но и хранят память о леденящих душу страницах чешской истории и даже о некоторых тайнах мироздания. За всем этим наблюдает религиозный реформатор с трагичной судьбой, Ян Гус — о нем отдельно поговорим возле его памятника в центре площади.

🥨 🍺 Все это лишь малая часть того, что будет на обзорной экскурсии по Праге. Добавьте к этому колоритные сувенирные лавочки, уютные кофейни и манящие пивнушки — и вы сможете живо представить себе, какой чудесный и неповторимый день вас ждет!

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная: пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится, за исключением личных трат в кафе. Мы не посещаем платные достопримечательности.
  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега, также профессиональный гид

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сара
Сара — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 580 туристов
Здравствуй, милый путешественник! Рада тебя поприветствовать на своей страничке. Я могу представить, как сложно отыскать своего человека в море предложении, того самого, кто станет проводником по старым улочкам Праги. Если
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твой выбор остановится на мне — знай, ты выбрал приветливого гида, который не только получил соответствующее образование, но и неустанно пополняет свои знания чешской истории и архитектуры. Я буду рада вас подружить с городом и постараюсь убедить в том, что «Прагу нельзя не любить, Прагу нельзя ненавидеть, Прага — это любовь с первого взгляда!» (Франц Кафка).

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
3
2
2
1
Рита
Добрый день! 👋 Хочу поблагодарить организатора Сару и гида Ирену! За чудесную экскурсию" О Праге - с интересом и любовью!" 🫶 Я первый раз была в Праге и этот сказочный
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город мне очень понравился! 🥰 Ирена показала мне город и рассказала много интересного! Маршрут шикарный, я очень советую! 😊 Прекрасный город и красивая архитектура, особенно когда гуляешь с гидом, эта архитектура оживает и хочется вернуться в этот город снова! 🥰

Добрый день! 👋 Хочу поблагодарить организатора Сару и гида Ирену! За чудесную экскурсию" О Праге -
Добрый день! 👋 Хочу поблагодарить организатора Сару и гида Ирену! За чудесную экскурсию" О Праге -
Добрый день! 👋 Хочу поблагодарить организатора Сару и гида Ирену! За чудесную экскурсию" О Праге -
Добрый день! 👋 Хочу поблагодарить организатора Сару и гида Ирену! За чудесную экскурсию" О Праге -
Добрый день! 👋 Хочу поблагодарить организатора Сару и гида Ирену! За чудесную экскурсию" О Праге -
Добрый день! 👋 Хочу поблагодарить организатора Сару и гида Ирену! За чудесную экскурсию" О Праге -
Добрый день! 👋 Хочу поблагодарить организатора Сару и гида Ирену! За чудесную экскурсию" О Праге -
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M
Ирена замечательно и профессионально провела экскурсию. Все очень понравилось. Большое спасибо.
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М
общие впечатления самые положительные, Ирина была очень любезна и профессиональна
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А
Когда за день до экскурсии мы узнали, что Сара не будет нашим гидом, мы очень расстроились. Но после знакомства с гидом Ирэной мы ничуть не пожалели, что оказались в Праге
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именно с ней. Поэтому все наши звёзды Ирэне. Она могла ответить на любой вопрос. Объясняла легко и понятно. Ее советы о ресторане и достопримечательностях нам пригодились и после экскурсии. И взрослые и дети остались довольны. Спасибо большое.

Когда за день до экскурсии мы узнали, что Сара не будет нашим гидом, мы очень расстроились.
Когда за день до экскурсии мы узнали, что Сара не будет нашим гидом, мы очень расстроились.
Когда за день до экскурсии мы узнали, что Сара не будет нашим гидом, мы очень расстроились.
Когда за день до экскурсии мы узнали, что Сара не будет нашим гидом, мы очень расстроились.
Когда за день до экскурсии мы узнали, что Сара не будет нашим гидом, мы очень расстроились.
Когда за день до экскурсии мы узнали, что Сара не будет нашим гидом, мы очень расстроились.
Когда за день до экскурсии мы узнали, что Сара не будет нашим гидом, мы очень расстроились.
Когда за день до экскурсии мы узнали, что Сара не будет нашим гидом, мы очень расстроились.+2
Когда за день до экскурсии мы узнали, что Сара не будет нашим гидом, мы очень расстроились.
Когда за день до экскурсии мы узнали, что Сара не будет нашим гидом, мы очень расстроились.
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Ольга
Все прошло прекрасно! Гид Ирена отлично провела экскурсию!
Все прошло прекрасно! Гид Ирена отлично провела экскурсию!
Все прошло прекрасно! Гид Ирена отлично провела экскурсию!
Все прошло прекрасно! Гид Ирена отлично провела экскурсию!
Все прошло прекрасно! Гид Ирена отлично провела экскурсию!
Все прошло прекрасно! Гид Ирена отлично провела экскурсию!
Все прошло прекрасно! Гид Ирена отлично провела экскурсию!
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Maria
Чудесная, приятная, эрудированная, с большим опытом гид Ирэна поводила нас по Праге, мы многое запомнили. Благодарим!
Чудесная, приятная, эрудированная, с большим опытом гид Ирэна поводила нас по Праге, мы многое запомнили. Благодарим!
Чудесная, приятная, эрудированная, с большим опытом гид Ирэна поводила нас по Праге, мы многое запомнили. Благодарим!
Чудесная, приятная, эрудированная, с большим опытом гид Ирэна поводила нас по Праге, мы многое запомнили. Благодарим!
Чудесная, приятная, эрудированная, с большим опытом гид Ирэна поводила нас по Праге, мы многое запомнили. Благодарим!
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