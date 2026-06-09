6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прага, город с вековой историей, привлекает туристов со всего мира своими архитектурными шедеврами и уникальной атмосферой.Эта экскурсия позволит вам погрузиться в мир средневековых улочек, величественных дворцов и легендарных мостов.Вы узнаете

о многовековой истории Пражского Града, загадаете желание у статуи Яна Непомуцкого на Карловом мосте и почувствуете дух времени на Староместской площади. Эта экскурсия - идеальный способ ощутить душу Праги и влюбиться в этот город навсегда

Описание экскурсии

Пражский Град — крупнейшая президентская резиденция в мире

Первым делом вы посетите комплекс, который уже более тысячи лет остается местом пребывания правящих особ Чехии. Познакомитесь с его духовным и архитектурным центром — кафедральным собором св. Вита, узнаете о возведении храма, затянувшемся почти на шесть веков, и услышите о событиях из жизни королей и знати, которые повидали эти стены. А затем побываете на знаменитой Золотой улочке, где я расскажу о парадоксальном соседстве крошечных домиков с домами аристократов и объясню, почему считается, что именно здесь бьется сердце республики.

Великолепный и мистический Карлов мост

Каких только рассказов о самом известном мосту Европы вы ни встретите — от объективно-исторических до совершенно фантастических! На прогулке поговорим обо всем понемногу: вы узнаете о магии чисел, благодаря которым с далекого 14 века берега Влтавы соединены одним и тем же мостом. О галерее из тридцати впечатляющих скульптур, которые в разное время суток смотрятся по-своему оригинально. И, конечно, здесь вы не только оцените открыточные панорамы, но и сможете загадать желание у чешского святого — Яна Непомуцкого.

Староместская площадь — место, где перехватывает дыхание

Здесь вы погрузитесь в водоворот архитектурных стилей и исторических метаморфоз, включая крупнейшие средневековые ярмарки, королевские процессии и знаковые восстания. Я расскажу о легендарных старинных астрономических часах — Пражских курантах, которые не только развлекают туристов ежечасным представлением, но и хранят память о леденящих душу страницах чешской истории и даже о некоторых тайнах мироздания. За всем этим наблюдает религиозный реформатор с трагичной судьбой, Ян Гус — о нем отдельно поговорим возле его памятника в центре площади.

🥨 🍺 Все это лишь малая часть того, что будет на обзорной экскурсии по Праге. Добавьте к этому колоритные сувенирные лавочки, уютные кофейни и манящие пивнушки — и вы сможете живо представить себе, какой чудесный и неповторимый день вас ждет!

Организационные детали