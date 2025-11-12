Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин

Пражские храмы и дворцы: индивидуальная экскурсия по Градчанам и холму Петршин
Присоединяйтесь к экскурсии по Градчанам и Петршину, чтобы насладиться средневековой архитектурой и узнать о богатой истории Праги.

Вы увидите знаменитые памятники, такие как Лоретанский монастырь и Штернбергский дворец, а затем насладитесь живописными садами Петршина с великолепными видами на город. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием для всей семьи!
5
15 отзывов
Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин
Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин
Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин

Описание экскурсии

Прага: сокровища Градчан и красоты Петршина В Праге есть район Градчаны, где сохранились постройки времен Средневековья, и его стоит посетить тем, кто интересуется историей или хочет увидеть красоты города. Экскурсия начнется в 10:00 от остановки Pohořelec и пройдет мимо знаменитых памятников архитектуры, включая Лоретанский монастырь, где раз в час играют колокола, воспевая Деву Марию. В Градчанах вы увидите Штернбергский дворец, Музей национальной литературы, Архиепископский дворец и другие достопримечательности, а затем подниметесь на Петршин, известный своими садами, включая Сад цветов и Розовый сад. На Петршине вас ждут Петршинская башня, обсерватория и зеркальный лабиринт, а также великолепные виды на город. Экскурсия подойдет взрослым и детям старше 10 лет, но учтите, что часть пути проходит в гору, поэтому не рекомендуется брать маленьких детей в колясках. Важная информация:
  • Наденьте удобную обувь без каблука, так как вы будете ходить по брусчатке.
  • Захватите воду и легкий перекус.
  • В теплое время года возьмите с собой ветровку на случай неожиданной смены погоды.
  • Не забудьте фотоаппарат.

ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Штернбергский дворец
  • Музей национальной литературы
  • Мартиницкий дворец
  • Архиепископский дворец
  • Чернинский дворец
  • Тосканский дворец
  • Монастырь капуцинов на Лоретской площади
  • Костел св. Роха
  • Костёл св. Яна Непомуцкого
  • Чумной столб со статуей девы Марии
  • Страговский сад и Страговский монастырь
  • Петршинская башня
  • Обсерватория
  • Зеркальный лабиринт
  • Костел Святого Лаврентия
  • Деревянный Костел святого архангела Михаила
  • Сады Кинских
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановка Похожелец
Завершение: Фуникулер Петршин
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Наденьте удобную обувь без каблука, так как вы будете ходить по брусчатке
  • Захватите воду и легкий перекус
  • В теплое время года возьмите с собой ветровку на случай неожиданной смены погоды
  • Не забудьте фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
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Благодарим Настю за насыщенную и яркую программу! Мы прошли почти 90 км по самым замечательным местам:

Смотровая на Петршине

Пражская Лоретта

Пражский град

Возновы сады с павлинами

Остров Кампа

Карлов мост

Староместская площадь

Новый город

Вышеград

Карлштейн

Каньон Велка Америка

Карловы Вары

Пивоварня в Пльзень

Пражские сады

А какое вкусное зелёное пиво в пивоварне Страновского монастыря!

Ты была нашим гидом, водителем и даже психологом! 😊 Очень рада знакомству со своим человечком!!!
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А
В Чехии много живописных мест, но именно со смотровой площадки Май открывается удивительный вид на Влтаву: река будто лежит в идеальной подкове, оттиснутой в скалах. Скалистые спуски и подъёмы, панорамные
читать дальшеуменьшить

виды, чистый воздух и богатая природа Чехии — экскурсия на Выглядку Май становится чудесной прогулкой, полной приключений. А моя самая любимая часть — это пикник на скале, с видом на реку и густой лес.

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В
Гуляли с Настей по Градчанам. Очень понравился маршрут, виды! Спасибо за остановку на вкусный кофе и рассказ о сокровищнице собора Святого Вита. Вернемся еще!
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К
Наши незабываемые прогулки по Праге, замки, вкусные ужины, тряснинк… Самый обаятельный и привлекательный гид!
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Е
Анастасия, ещё раз большое спасибо! Экскурсия с Вами была просто замечательной! Всё было великолепно 😊
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Е
Нам экскурсия с Вами сегодня очень-очень понравилась спасибо Вам ещё раз огромное
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