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Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин

5
1 отзыв
Анастасия П.
Анастасия П. – Гид из Праги
Чехия бережно относится к историческим и архитектурным памятникам. Во время прогулки по Градчанам можно увидеть постройки, относящиеся к XIV-XVII векам. Здесь находятся здания, которые входят в список обязательных мест для посещения. Например, Лоретанский монастырь, Старая ратуша, Церковь ⛪ Св. Бенедикта и многочисленные дворцы. Завершат экскурсию ⛳ знаменитые сады холма Петршин.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €90 за экскурсию

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Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин
Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин

Что вы увидите

  • Штернбергский дворец
  • Музей национальной литературы
  • Мартиницкий дворец
  • Архиепископский дворец
  • Чернинский дворец
  • Тосканский дворец
  • Монастырь капуцинов на Лоретской площади
  • Костел св. Роха
  • Костёл св. Яна Непомуцкого
  • Чумной столб со статуей девы Марии
  • Страговский сад и Страговский монастырь
  • Петршинская башня
  • Обсерватория
  • Зеркальный лабиринт
  • Костел Святого Лаврентия
  • Деревянный Костел святого архангела Михаила
  • Сады Кинских
Только на улице Новый Свет на окраине Градчан можно представить, какой была Прага до масштабной перестройки города. На беднейший район не хватило денег, и он остался нетронутым со времен Средневековья.
Рядом расположена Лорета — одна из главных христианских святынь Праги. Каждый час колокола играют гимн Деве Марии. Эту музыку невозможно описать словами, ее надо услышать.
На Петршин мы пойдем через Страговский монастырь, который принадлежит богатейшему ордену премонстрантов. Этот монастырь славится своей библиотекой, художественной галереей, но главное — пивом святого Норберта, названного в честь основателя ордена.
Дальше пройдемся по Петршину, с которого открывается прекрасный вид на Прагу и где мы увидим место, где древние славяне жгли свои ритуальные костры и общались с душами предков.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Остановка Pohořelec
Место завершения
🏁 Фуникулер Петршин
Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин
Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин
Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анастасия П.
Анастасия П.
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