Присоединяйтесь к экскурсии по Градчанам и Петршину, чтобы насладиться средневековой архитектурой и узнать о богатой истории Праги.
Вы увидите знаменитые памятники, такие как Лоретанский монастырь и Штернбергский дворец, а затем насладитесь живописными садами Петршина с великолепными видами на город. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием для всей семьи!
Вы увидите знаменитые памятники, такие как Лоретанский монастырь и Штернбергский дворец, а затем насладитесь живописными садами Петршина с великолепными видами на город. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием для всей семьи!
Описание экскурсииПрага: сокровища Градчан и красоты Петршина В Праге есть район Градчаны, где сохранились постройки времен Средневековья, и его стоит посетить тем, кто интересуется историей или хочет увидеть красоты города. Экскурсия начнется в 10:00 от остановки Pohořelec и пройдет мимо знаменитых памятников архитектуры, включая Лоретанский монастырь, где раз в час играют колокола, воспевая Деву Марию. В Градчанах вы увидите Штернбергский дворец, Музей национальной литературы, Архиепископский дворец и другие достопримечательности, а затем подниметесь на Петршин, известный своими садами, включая Сад цветов и Розовый сад. На Петршине вас ждут Петршинская башня, обсерватория и зеркальный лабиринт, а также великолепные виды на город. Экскурсия подойдет взрослым и детям старше 10 лет, но учтите, что часть пути проходит в гору, поэтому не рекомендуется брать маленьких детей в колясках. Важная информация:
- Наденьте удобную обувь без каблука, так как вы будете ходить по брусчатке.
- Захватите воду и легкий перекус.
- В теплое время года возьмите с собой ветровку на случай неожиданной смены погоды.
- Не забудьте фотоаппарат.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Штернбергский дворец
- Музей национальной литературы
- Мартиницкий дворец
- Архиепископский дворец
- Чернинский дворец
- Тосканский дворец
- Монастырь капуцинов на Лоретской площади
- Костел св. Роха
- Костёл св. Яна Непомуцкого
- Чумной столб со статуей девы Марии
- Страговский сад и Страговский монастырь
- Петршинская башня
- Обсерватория
- Зеркальный лабиринт
- Костел Святого Лаврентия
- Деревянный Костел святого архангела Михаила
- Сады Кинских
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Входные билеты на достопримечательности
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановка Похожелец
Завершение: Фуникулер Петршин
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Наденьте удобную обувь без каблука, так как вы будете ходить по брусчатке
- Захватите воду и легкий перекус
- В теплое время года возьмите с собой ветровку на случай неожиданной смены погоды
- Не забудьте фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
о
Благодарим Настю за насыщенную и яркую программу! Мы прошли почти 90 км по самым замечательным местам:
Смотровая на Петршине
Пражская Лоретта
Пражский град
Возновы сады с павлинами
Остров Кампа
Карлов мост
Староместская площадь
Новый город
Вышеград
Карлштейн
Каньон Велка Америка
Карловы Вары
Пивоварня в Пльзень
Пражские сады
А какое вкусное зелёное пиво в пивоварне Страновского монастыря!
Ты была нашим гидом, водителем и даже психологом! 😊 Очень рада знакомству со своим человечком!!!
Смотровая на Петршине
Пражская Лоретта
Пражский град
Возновы сады с павлинами
Остров Кампа
Карлов мост
Староместская площадь
Новый город
Вышеград
Карлштейн
Каньон Велка Америка
Карловы Вары
Пивоварня в Пльзень
Пражские сады
А какое вкусное зелёное пиво в пивоварне Страновского монастыря!
Ты была нашим гидом, водителем и даже психологом! 😊 Очень рада знакомству со своим человечком!!!
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А
В Чехии много живописных мест, но именно со смотровой площадки Май открывается удивительный вид на Влтаву: река будто лежит в идеальной подкове, оттиснутой в скалах. Скалистые спуски и подъёмы, панорамные
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В
Гуляли с Настей по Градчанам. Очень понравился маршрут, виды! Спасибо за остановку на вкусный кофе и рассказ о сокровищнице собора Святого Вита. Вернемся еще!
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К
Наши незабываемые прогулки по Праге, замки, вкусные ужины, тряснинк… Самый обаятельный и привлекательный гид!
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Е
Анастасия, ещё раз большое спасибо! Экскурсия с Вами была просто замечательной! Всё было великолепно 😊
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Е
Нам экскурсия с Вами сегодня очень-очень понравилась спасибо Вам ещё раз огромное
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