Только на улице Новый Свет на окраине Градчан можно представить, какой была Прага до масштабной перестройки города. На беднейший район не хватило денег, и он остался нетронутым со времен Средневековья.

Рядом расположена Лорета — одна из главных христианских святынь Праги. Каждый час колокола играют гимн Деве Марии. Эту музыку невозможно описать словами, ее надо услышать.

На Петршин мы пойдем через Страговский монастырь, который принадлежит богатейшему ордену премонстрантов. Этот монастырь славится своей библиотекой, художественной галереей, но главное — пивом святого Норберта, названного в честь основателя ордена.

Дальше пройдемся по Петршину, с которого открывается прекрасный вид на Прагу и где мы увидим место, где древние славяне жгли свои ритуальные костры и общались с душами предков.