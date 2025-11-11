Познакомиться с городом через истории об алхимии, мистические легенды и ароматные трдельники
Мы откроем для юных путешественников и их семей уютную и интересную Прагу! Вы погуляете по средневековым улочкам и секретным дворикам. Заглянете в дом, где жили алхимики, и услышите бой самых старых на планете часов. А ещё — загадаете желание и пообщаетесь с забавными нутриями.
Это одно из знаковых мест Праги. Вы узнаете, почему башня получила своё название, и окунётесь в атмосферу средневекового города.
Прогулка по Старому городу
Вы пройдёте мимо зданий, у каждого из которых — своя легенда. Мы расскажем, где искать волшебные символы Праги.
Музей алхимиков и магов
Вас ждут истории о магии, поисках философского камня и превращении металлов в золото.
Староместская площадь и Пражские куранты
Вы услышите бой старейших в мире действующих часов и узнаете, что означают загадочные фигуры на циферблате.
Карлов мост
Здесь каждый может загадать своё заветное желание, прикоснувшись к барельефу святого Яна Непомуцкого.
Пражская Венеция
Романтичный уголок города с каналами и домиками у воды. Это место идеально для красивых фотографий и наших рассказов о том, как здесь жили и работали купцы.
Самая узкая улочка Праги
У неё есть даже светофор для пешеходов! Дети будут в восторге и смогут посоревноваться, кто пройдёт первым.
Кормление лебедей и нутрий на набережной
Завершим прогулку на набережной у Карлова моста, где можно покормить дружелюбных лебедей и смешных нутрий.
Вкусный сюрприз: трдельник
Мы угостим вас знаменитым чешским трдельником — сладким лакомством, которое понравится и детям, и взрослым.
Организационные детали
Билет в Музей алхимиков и магов приобретается отдельно: взрослые — €8, студенты 15–26 лет — €6, дети 7–14 лет — €3, дети до 7 лет — бесплатно. Чтобы попасть в музей, экскурсию нужно начать не позднее 16:00
В конце экскурсии мы расскажем, какие ещё музеи и развлечения в Праге будут интересны семьям с детьми
Возможно провести экскурсию для большего количества участников: — для 5-8 чел — €210 —для 9-15 чел — €250
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 162 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам. Вместе с командой читать дальше
профессионалов мы создаём уникальные путешествия, которые запомнятся вам надолго. Каждая экскурсия с нами — это больше чем просто тур. Это яркие эмоции, уникальные маршруты и внимание к вашим желаниям. Мы гарантируем первоклассный сервис, профессионализм и впечатления, которые останутся в вашем сердце навсегда! Путешествуйте, наслаждайтесь живописными видами, дегустируйте вкуснейшее пиво и национальную чешскую кухню!