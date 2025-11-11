Мы откроем для юных путешественников и их семей уютную и интересную Прагу! Вы погуляете по средневековым улочкам и секретным дворикам. Заглянете в дом, где жили алхимики, и услышите бой самых старых на планете часов. А ещё — загадаете желание и пообщаетесь с забавными нутриями.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Встреча у Пороховой башни

Это одно из знаковых мест Праги. Вы узнаете, почему башня получила своё название, и окунётесь в атмосферу средневекового города.

Прогулка по Старому городу

Вы пройдёте мимо зданий, у каждого из которых — своя легенда. Мы расскажем, где искать волшебные символы Праги.

Музей алхимиков и магов

Вас ждут истории о магии, поисках философского камня и превращении металлов в золото.

Староместская площадь и Пражские куранты

Вы услышите бой старейших в мире действующих часов и узнаете, что означают загадочные фигуры на циферблате.

Карлов мост

Здесь каждый может загадать своё заветное желание, прикоснувшись к барельефу святого Яна Непомуцкого.

Пражская Венеция

Романтичный уголок города с каналами и домиками у воды. Это место идеально для красивых фотографий и наших рассказов о том, как здесь жили и работали купцы.

Самая узкая улочка Праги

У неё есть даже светофор для пешеходов! Дети будут в восторге и смогут посоревноваться, кто пройдёт первым.

Кормление лебедей и нутрий на набережной

Завершим прогулку на набережной у Карлова моста, где можно покормить дружелюбных лебедей и смешных нутрий.

Вкусный сюрприз: трдельник

Мы угостим вас знаменитым чешским трдельником — сладким лакомством, которое понравится и детям, и взрослым.

Организационные детали