Мои заказы

Волшебная Прага для детей и их родителей

Познакомиться с городом через истории об алхимии, мистические легенды и ароматные трдельники
Мы откроем для юных путешественников и их семей уютную и интересную Прагу! Вы погуляете по средневековым улочкам и секретным дворикам. Заглянете в дом, где жили алхимики, и услышите бой самых старых на планете часов. А ещё — загадаете желание и пообщаетесь с забавными нутриями.
Волшебная Прага для детей и их родителей© Ульяна
Волшебная Прага для детей и их родителей© Ульяна
Волшебная Прага для детей и их родителей© Ульяна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Встреча у Пороховой башни

Это одно из знаковых мест Праги. Вы узнаете, почему башня получила своё название, и окунётесь в атмосферу средневекового города.

Прогулка по Старому городу

Вы пройдёте мимо зданий, у каждого из которых — своя легенда. Мы расскажем, где искать волшебные символы Праги.

Музей алхимиков и магов

Вас ждут истории о магии, поисках философского камня и превращении металлов в золото.

Староместская площадь и Пражские куранты

Вы услышите бой старейших в мире действующих часов и узнаете, что означают загадочные фигуры на циферблате.

Карлов мост

Здесь каждый может загадать своё заветное желание, прикоснувшись к барельефу святого Яна Непомуцкого.

Пражская Венеция

Романтичный уголок города с каналами и домиками у воды. Это место идеально для красивых фотографий и наших рассказов о том, как здесь жили и работали купцы.

Самая узкая улочка Праги

У неё есть даже светофор для пешеходов! Дети будут в восторге и смогут посоревноваться, кто пройдёт первым.

Кормление лебедей и нутрий на набережной

Завершим прогулку на набережной у Карлова моста, где можно покормить дружелюбных лебедей и смешных нутрий.

Вкусный сюрприз: трдельник

Мы угостим вас знаменитым чешским трдельником — сладким лакомством, которое понравится и детям, и взрослым.

Организационные детали

  • Билет в Музей алхимиков и магов приобретается отдельно: взрослые — €8, студенты 15–26 лет — €6, дети 7–14 лет — €3, дети до 7 лет — бесплатно. Чтобы попасть в музей, экскурсию нужно начать не позднее 16:00
  • В конце экскурсии мы расскажем, какие ещё музеи и развлечения в Праге будут интересны семьям с детьми
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников:
    — для 5-8 чел — €210
    —для 9-15 чел — €250
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 162 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам. Вместе с командой
читать дальше

профессионалов мы создаём уникальные путешествия, которые запомнятся вам надолго. Каждая экскурсия с нами — это больше чем просто тур. Это яркие эмоции, уникальные маршруты и внимание к вашим желаниям. Мы гарантируем первоклассный сервис, профессионализм и впечатления, которые останутся в вашем сердце навсегда! Путешествуйте, наслаждайтесь живописными видами, дегустируйте вкуснейшее пиво и национальную чешскую кухню!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Праги

Похожие экскурсии из Праги

Мистическая Прага
Пешая
2 часа
102 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистическая Прага: путешествие в мир легенд и призраков Старого города
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе
Начало: Около Пороховой башни
11 ноя в 19:00
12 ноя в 19:00
€160 за всё до 6 чел.
Старая Прага в историях и легендах
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
13 ноя в 18:00
14 ноя в 18:00
€120 за всё до 6 чел.
Прага короля Карла IV
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага короля Карла IV
Узнайте о жизни Карла IV, прогуливаясь по историческим местам Праги. Легенды и архитектура ждут вас на каждом шагу
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Праге