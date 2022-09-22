Замок Кунетицка-Гора, пряники и город вдовствующих королев

Сегодняшнее путешествие - семейное. И взрослым воздастся по потребностям

Сегодняшнее путешествие — семейное. И взрослым воздастся по потребностям и детям достанется всласть. Довольный ребёнок — хороший ребёнок, а потому день начнётся с задабривания мальков.

Не исключено, что Аристотель отведал пряника первым из первых, однако для чехов медовая лепёшка — личная скрепа с семисотлетней историей.
Замок Кунетицка-Гора, пряники и город вдовствующих королев
Замок Кунетицка-Гора, пряники и город вдовствующих королев
Замок Кунетицка-Гора, пряники и город вдовствующих королев
Замок Кунетицка-Гора, пряники и город вдовствующих королев
Замок Кунетицка-Гора, пряники и город вдовствующих королев
Замок Кунетицка-Гора, пряники и город вдовствующих королев

Что вас ожидает 🤩

  • Пардубице
  • Градец-Кралове
  • Замок Кунетицка-Гора
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Альма-матер вкусных автохтонных коврижек находится в Пардубице, а стало быть, оттуда киндер-задабривание и начнётся.
Неподалёку от этого городка стоит терем-теремок, где пряничных дел мастера демонстрируют ремесло и раздают хенд-мейдовские сладости.
По соседству с пряничной избой высится большущий замок, когда-то служивший бойцом и защитником, а ныне демонстрирующий быт и нравы средневековья.
О приключениях замка и его владельцев всем желающим расскажут местные гуру.
Неподалёку от полабской доминанты городок, стоящий бок о бок с Бородино, Ватерлоо и Сталинградом — когда-то здесь бились армии, решая судьбу Европы.
Ныне Градец-Кралове — провинциальный Энск с няшными домиками и полусонными жителями, прогуливающимися по атмосферным улочкам и наслаждающимися местными разносолами.
Всем любителям истории в «Городе вдовствующих королев» бонусом достаётся вкуснейший информационный десерт.
Провести день в Пардубицком крае и не побывать в его столице — моветон…
Тем более что и здесь всё пропитано историей и роскошной архитектурой. А ещё тут преинтереснейший музей, где каждый находит что-то по душе.
И, наконец, по дороге в Прагу встретится нечто, что для детей станет пломбиром с кремовой розой — миниатюрный каменный замок, стоящий посередь дремучего леса, словно Избушка на курьих ножках…
Суммарно впечатлений должно набраться с избытком!
P. S. Голодать в течение дня не придётся.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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