Альма-матер вкусных автохтонных коврижек находится в Пардубице, а стало быть, оттуда киндер-задабривание и начнётся.

Неподалёку от этого городка стоит терем-теремок, где пряничных дел мастера демонстрируют ремесло и раздают хенд-мейдовские сладости.

По соседству с пряничной избой высится большущий замок, когда-то служивший бойцом и защитником, а ныне демонстрирующий быт и нравы средневековья.

О приключениях замка и его владельцев всем желающим расскажут местные гуру.

Неподалёку от полабской доминанты городок, стоящий бок о бок с Бородино, Ватерлоо и Сталинградом — когда-то здесь бились армии, решая судьбу Европы.

Ныне Градец-Кралове — провинциальный Энск с няшными домиками и полусонными жителями, прогуливающимися по атмосферным улочкам и наслаждающимися местными разносолами.

Всем любителям истории в «Городе вдовствующих королев» бонусом достаётся вкуснейший информационный десерт.

Провести день в Пардубицком крае и не побывать в его столице — моветон…

Тем более что и здесь всё пропитано историей и роскошной архитектурой. А ещё тут преинтереснейший музей, где каждый находит что-то по душе.

И, наконец, по дороге в Прагу встретится нечто, что для детей станет пломбиром с кремовой розой — миниатюрный каменный замок, стоящий посередь дремучего леса, словно Избушка на курьих ножках…

Суммарно впечатлений должно набраться с избытком!

P. S. Голодать в течение дня не придётся.