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Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага.

4.8
30 отзывов
Руслан Г.
Руслан Г. – Гид из Праги
Мы отправимся на детальное изучение двух Средневековых городков, которые впоследствии стали районами Праги.

Я расскажу подробную историю 📖 Старого и Нового Места, покажу их уникальные достопримечательности 🏛️ и живописные панорамы города.

Мы посетим Пороховую башню, астрономические часы, Староместскую площадь, Еврейский квартал, Карлов мост, Вацлавскую площадь, Национальный театр, Францисканский сад, Карлову площадь и много другое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €110 за экскурсию

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Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага.
Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага.

Что вы увидите

  • Пороховая башня
  • Астрономические часы
  • Староместская площадь
  • Еврейский квартал
  • Карлов мост
  • Вацлавская площадь
  • Национальный театр
  • Францисканский сад
  • Карлова площадь
  • Клементинум
  • Карлова площадь
  • Золотой перекресток
  • Муниципальный дом
  • Храм Девы Марии перед Тыном
Стоит взглянуть на туристическую карту любого древнего города - и на первом плане окажется вода. В древности люди селились у реки. Это был основной торговый путь, источник пищи и воды для людей, населявших эти земли. Предлагаем знакомство с Прагой начать, взяв во внимание ее знаменитую реку Влтаву. Ведь река была еще и границей четырех городов Пражских. На правом берегу находятся Старый, Новый город 🏙️ и Вышеград. А слева – Малая сторона и Градчаны с Пражским градом.
Пороховая башня, астрономические часы, Староместская площадь, Еврейский квартал, Карлов мост, Вацлавская площадь, Национальный театр, Францисканский сад, Карлова площадь…
Наша прогулка 👣 будет насыщенной, благодаря уникальным достопримечательностям, интересным историям и легендам…
Что входит
  • Услуги гида - экскурсовода
Что не входит
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • но
  • если Вы захотите посетить какие-то достопримечательности по дороге
  • входные билеты оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага.
Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага.
Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага.
Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан Г.
Руслан Г.
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30 отзывов оставили туристы

Руслан Г. проводит ещё 2 экскурсии

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