Стоит взглянуть на туристическую карту любого древнего города - и на первом плане окажется вода. В древности люди селились у реки. Это был основной торговый путь, источник пищи и воды для людей, населявших эти земли. Предлагаем знакомство с Прагой начать, взяв во внимание ее знаменитую реку Влтаву. Ведь река была еще и границей четырех городов Пражских. На правом берегу находятся Старый, Новый город 🏙️ и Вышеград. А слева – Малая сторона и Градчаны с Пражским градом.

Пороховая башня, астрономические часы, Староместская площадь, Еврейский квартал, Карлов мост, Вацлавская площадь, Национальный театр, Францисканский сад, Карлова площадь…

Наша прогулка 👣 будет насыщенной, благодаря уникальным достопримечательностям, интересным историям и легендам…