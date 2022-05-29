Пороховая башня – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Пороховая башня» в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по району Нове Место
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Прогулка по району Нове Место
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 за человека
Прага 100-башенная - индивидуально
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прага 100-башенная - погружение в историю и архитектуру
Откройте тайны старинных башен Праги в увлекательной индивидуальной экскурсии с захватывающими видами
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 80 за всё до 3 чел.
Прага 100-башенная - индивидуально
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Прага 100-башенная - индивидуально
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 80 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    29 мая 2022
    Прага 100-башенная - индивидуально
    Экскурсия очень понравилась- гид Татьяна очень компетентная, видно, что знает и любит город, мы получили очень много новых знаний, и
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    по истории, и по культуре, и по архитектуре. Экскурсия и прогулка были построены согласно нашим пожеланиям, время и маршрут были тоже выстроены так, чтобы мы могли остаться в той части города, где нам было бы удобнее продолжить знакомство с Прагой после окончания экскурсии.

  • b
    balbekov
    30 декабря 2019
    Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага
    Руслану большое спасибо за экскурсию. Мы третий раз в Праге, но даже на третьей экскурсии услышали что то новое и интересное)
  • n
    nikita.v
    22 декабря 2019
    Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага
    Экскурсия очень понравилась. Руслан грамотно и интересно провел нас по правобережной Праге. Экскурсовод показался знающим и приятным, можем посоветовать всем, кто интересуется историей Праги.
  • A
    Andreas
    4 июня 2019
    Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага
    Очень интересно и не утомительно. Приобрели индивидуальную экскурсию для трёх человек.
  • a
    ababenko
    7 мая 2019
    Прогулка по району Нове Место
    Экскурсия видимо не очень популярна. Нас было трое. Экскурсовод рассказывала интересно. Два часа пролетели незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Пороховая башня»

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  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
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  9. Еврейский квартал
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Пороховая башня" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 80. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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