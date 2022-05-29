1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Прогулка по району Нове Место
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прага 100-башенная - погружение в историю и архитектуру
Откройте тайны старинных башен Праги в увлекательной индивидуальной экскурсии с захватывающими видами
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага 100-башенная - индивидуально
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna29 мая 2022Экскурсия очень понравилась- гид Татьяна очень компетентная, видно, что знает и любит город, мы получили очень много новых знаний, и
- bbalbekov30 декабря 2019Пешеходная экскурсия: Правобережная ПрагаРуслану большое спасибо за экскурсию. Мы третий раз в Праге, но даже на третьей экскурсии услышали что то новое и интересное)
- nnikita.v22 декабря 2019Пешеходная экскурсия: Правобережная ПрагаЭкскурсия очень понравилась. Руслан грамотно и интересно провел нас по правобережной Праге. Экскурсовод показался знающим и приятным, можем посоветовать всем, кто интересуется историей Праги.
- AAndreas4 июня 2019Пешеходная экскурсия: Правобережная ПрагаОчень интересно и не утомительно. Приобрели индивидуальную экскурсию для трёх человек.
- aababenko7 мая 2019Экскурсия видимо не очень популярна. Нас было трое. Экскурсовод рассказывала интересно. Два часа пролетели незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Пороховая башня»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Пороховая башня" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 80. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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