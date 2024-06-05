1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
102€87 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €70 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пражские истории: историческое путешествие по секретным местам Праги
Погрузитесь в увлекательный мир Праги: от средневековья до романтики, открывая неизведанные истории и секреты
Начало: Перед Нью-Йоркером на Вацлавской площади
17 июня в 18:00
19 июня в 18:00
€100 за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие
Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 120€90 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником:
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€165 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: Вацлавская площадь
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Блиц-прогулка по Праге: от Вацлавской площади до Пражского Града
Откройте для себя сердце Праги в компании опытного гида. Вацлавская площадь, Пражский Град и многое другое ждут вас
11 июня в 13:30
12 июня в 13:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По ту сторону фасада Праги
Открыть известные места с новой стороны и познакомиться с городом получше
Начало: У конной статуи Святого Вацлава на Вацлавской площ...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Смешение времени, культуры и чувств - в атмосферном путешествии по чешской столице
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и тайны трёх Праг: экскурсия по средневековым районам
Загадочная Прага в трёх районах: от средневековых улочек до тайн КГБ. Откройте город с новой стороны
Начало: В районе Национального музея
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€98 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Прагу за 2 часа
Самое интересное о чешской столице на легкой и душевной экскурсии
Начало: Памятник св. Вацлаву на Вацлавской площади
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€91 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ар-нуво, или По следам чешского модерна
Увидеть шедевры архитектурного стиля, определяющего лицо города
Начало: У филармонии Рудольфинум
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
€104 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Четыре города пражских
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€157 за всё до 6 чел.
Групповая
4.5 часа
Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком
Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
Групповая
2 часа
Прогулка по району Нове Место
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
CITY TOUR по Праге с машиной
Начало: От Вашего отеля
Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прага сквозь века: путешествие по историческим сокровищам
Откройте для себя душу Праги, загадайте желание в магическом месте и восхититесь архитектурой столицы Чехии
Начало: в районе Королевского сада
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Аудиогид
3 часа
Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)
Погрузиться в истории и легенды столицы Чехии и стать с городом хорошими друзьями
Начало: Недалеко от памятника Святому Вацлаву
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
16 июня в 14:00
23 июня в 14:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААсель5 июня 2024Очень вежливый и грамотный гид
- ААйгерим4 июня 2024Большое спасибо от меня и родителей за экскурсию! Несмотря на непрерывный дождь, это была наша лучшая экскурсия за поездку (Мюнхен-Вена-Прага).
- ССветлана3 июня 2024Большое спасибо Ольга, очень понравилось. Очень содержательная и интересная экскурсия. Очень рекомендуем.
- TTatjana3 июня 2024Нам очень понравилось! Максим всё препадал интересно с юмором! Очень удобно, что первая часть прогулки на автомобиле. Большое спасибо!
- ААндрей25 мая 2024Отличный гид с прекрасным языком и отличным материалом. Даже друзья-жители Праги после нашего пересказа маршрута сказали, что "если не считать
- ВВиктория16 мая 2024Лучшая экскурсия по Праге! Очень понравилось, что мы ходили по тихим улочкам, а не в толпах туристов. Светлана показала такие
- ННаталья1 мая 2024Супер! Нам очень понравилось. Всем рекомендую.
- ЕЕлизавета1 мая 2024Добрый день! Я была в Праге всего пару дней, но самое яркое впечатление осталось от фотосессии и прогулки с Леной. Это
- ААнастасия30 апреля 2024Ольга, большое спасибо, было очень интересно и познавательно.
- ААлександр30 апреля 2024Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод Михаил!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Вацлавская площадь»
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