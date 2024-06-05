Вацлавская площадь – экскурсии в Праге

Найдено 20 экскурсий в категории «Вацлавская площадь» в Праге на русском языке, цены от €20, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, красавица Прага
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
215 отзывов
Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10287 за всё до 4 чел.
Прага глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
203 отзыва
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 70 за всё до 12 чел.
Пражские истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
236 отзывов
Пражские истории: историческое путешествие по секретным местам Праги
Погрузитесь в увлекательный мир Праги: от средневековья до романтики, открывая неизведанные истории и секреты
Начало: Перед Нью-Йоркером на Вацлавской площади
17 июня в 18:00
19 июня в 18:00
100 за всё до 5 чел.
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
127 отзывов
Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие
Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 12090 за всё до 10 чел.
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником:
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 2 чел.
Магия вечерней Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: Вацлавская площадь
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
70 за всё до 5 чел.
Блиц-прогулка по Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Блиц-прогулка по Праге: от Вацлавской площади до Пражского Града
Откройте для себя сердце Праги в компании опытного гида. Вацлавская площадь, Пражский Град и многое другое ждут вас
11 июня в 13:30
12 июня в 13:00
130 за всё до 4 чел.
По ту сторону фасада Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
По ту сторону фасада Праги
Открыть известные места с новой стороны и познакомиться с городом получше
Начало: У конной статуи Святого Вацлава на Вацлавской площ...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 8 чел.
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Смешение времени, культуры и чувств - в атмосферном путешествии по чешской столице
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
История и тайны трёх Праг
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
История и тайны трёх Праг: экскурсия по средневековым районам
Загадочная Прага в трёх районах: от средневековых улочек до тайн КГБ. Откройте город с новой стороны
Начало: В районе Национального музея
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
98 за всё до 2 чел.
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Прагу за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Влюбиться в Прагу за 2 часа
Самое интересное о чешской столице на легкой и душевной экскурсии
Начало: Памятник св. Вацлаву на Вацлавской площади
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
91 за всё до 10 чел.
Ар-нуво, или По следам чешского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Ар-нуво, или По следам чешского модерна
Увидеть шедевры архитектурного стиля, определяющего лицо города
Начало: У филармонии Рудольфинум
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
104 за всё до 5 чел.
Четыре города пражских
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
81 отзыв
Четыре города пражских
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
157 за всё до 6 чел.
По Праге - на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
360 отзывов
Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком
Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
Прогулка по району Нове Место
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Прогулка по району Нове Место
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 за человека
CITY TOUR по Праге с машиной
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
CITY TOUR по Праге с машиной
Начало: От Вашего отеля
Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 240 за всё до 4 чел.
Прага сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Прага сквозь века: путешествие по историческим сокровищам
Откройте для себя душу Праги, загадайте желание в магическом месте и восхититесь архитектурой столицы Чехии
Начало: в районе Королевского сада
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)
Погрузиться в истории и легенды столицы Чехии и стать с городом хорошими друзьями
Начало: Недалеко от памятника Святому Вацлаву
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
16 июня в 14:00
23 июня в 14:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Асель
    5 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Очень вежливый и грамотный гид
  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    Пражские истории
    Большое спасибо от меня и родителей за экскурсию! Несмотря на непрерывный дождь, это была наша лучшая экскурсия за поездку (Мюнхен-Вена-Прага).
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    Светлана прекрасно знает Прагу, лучшие места, виды, проведёт по уютным и от части секретным улочкам, минуя толпы, но оставаясь при этом в сердце Праги, покажет и расскажет обо всех достопримечательностях со знанием дела (она архитектор по образованию) и поделится лайфхаками о жизни и лучших местах Праги. Спасибо!

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Здравствуй, красавица Прага
    Большое спасибо Ольга, очень понравилось. Очень содержательная и интересная экскурсия. Очень рекомендуем.
  • T
    Tatjana
    3 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Нам очень понравилось! Максим всё препадал интересно с юмором! Очень удобно, что первая часть прогулки на автомобиле. Большое спасибо!
  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Здравствуй, красавица Прага
    Отличный гид с прекрасным языком и отличным материалом. Даже друзья-жители Праги после нашего пересказа маршрута сказали, что "если не считать
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    Вышеграда (который находится чуть в стороне), то всё основное посмотрели". Так что смело заказывайте эту экскурсию: для первого знакомства с Прагой самое оно, а для последующих самостоятельных прогулок Ольга даст множество подсказок.

  • В
    Виктория
    16 мая 2024
    Пражские истории
    Лучшая экскурсия по Праге! Очень понравилось, что мы ходили по тихим улочкам, а не в толпах туристов. Светлана показала такие
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    потрясающие места, в которые самостоятельно вряд ли бы нашли вход. Здорово, что экскурсия была связана с рассказом об архитектуре, ведь вся Прага как слоеный пирог с разными стилями домов. Однозначно рекомендую!

  • Н
    Наталья
    1 мая 2024
    По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
    Супер! Нам очень понравилось. Всем рекомендую.
  • Е
    Елизавета
    1 мая 2024
    Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
    Добрый день! Я была в Праге всего пару дней, но самое яркое впечатление осталось от фотосессии и прогулки с Леной. Это
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    было так волшебно и атмосферно! Потрясающие снимки, самые красивые места, о которых мало кто знает. Это было незабываемо! Благодарю от всего сердца❤️

    Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    Здравствуй, красавица Прага
    Ольга, большое спасибо, было очень интересно и познавательно.
  • А
    Александр
    30 апреля 2024
    Прага глазами местного жителя
    Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод Михаил!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Вацлавская площадь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Здравствуй, красавица Прага
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  5. По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
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  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Вацлавская площадь" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 20 до 240 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1310 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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