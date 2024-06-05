🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 4 часа 215 отзывов Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас Начало: Вацлавская площадь 102 € 87 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 203 отзыва Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим от € 70 за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 236 отзывов Пражские истории: историческое путешествие по секретным местам Праги Погрузитесь в увлекательный мир Праги: от средневековья до романтики, открывая неизведанные истории и секреты Начало: Перед Нью-Йоркером на Вацлавской площади € 100 за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 4 часа 127 отзывов Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду Начало: На Вацлавской площади Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00 € 25 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 4 часа 12 отзывов По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю от 120 € 90 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 5 отзывов Истории о Праге и о вас - на фотоснимках Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником: € 165 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам Начало: Вацлавская площадь € 70 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Блиц-прогулка по Праге: от Вацлавской площади до Пражского Града Откройте для себя сердце Праги в компании опытного гида. Вацлавская площадь, Пражский Град и многое другое ждут вас € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 27 отзывов По ту сторону фасада Праги Открыть известные места с новой стороны и познакомиться с городом получше Начало: У конной статуи Святого Вацлава на Вацлавской площ... € 120 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю Смешение времени, культуры и чувств - в атмосферном путешествии по чешской столице € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов История и тайны трёх Праг: экскурсия по средневековым районам Загадочная Прага в трёх районах: от средневековых улочек до тайн КГБ. Откройте город с новой стороны Начало: В районе Национального музея € 98 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей € 150 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Влюбиться в Прагу за 2 часа Самое интересное о чешской столице на легкой и душевной экскурсии Начало: Памятник св. Вацлаву на Вацлавской площади € 91 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Ар-нуво, или По следам чешского модерна Увидеть шедевры архитектурного стиля, определяющего лицо города Начало: У филармонии Рудольфинум € 104 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 81 отзыв Четыре города пражских Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги Начало: Рецепция отеля € 157 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4.5 часа 360 отзывов Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом Начало: На Вацлавской площади Расписание: ежедневно в 09:30 € 25 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 1 отзыв Прогулка по району Нове Место Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: Ежедневно в 09:00 € 25 за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 3 часа CITY TOUR по Праге с машиной Начало: От Вашего отеля Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера от € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Прага сквозь века: путешествие по историческим сокровищам Откройте для себя душу Праги, загадайте желание в магическом месте и восхититесь архитектурой столицы Чехии Начало: в районе Королевского сада € 120 за всё до 4 чел.