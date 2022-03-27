Что вы можете увидеть 🤩

Исследуйте исторический центр Праги с легендарным рыцарем Роландом и спасите принцессу!

Казалось бы, ничего не предвещало никаких трудностей. Но пока вы отдыхаете в Праге, зло не спит! Вместе с легендарным рыцарем Роландом вы сможете исследовать исторический центр древнего города, победить злого дракона и спасти прекрасную принцессу Анжелику. Так что вкладываете свой меч в ножны, а наушники — в уши, и в путь!

На квест-экскурсии вы прогуляетесь по извилистым улочкам Старого города, пройдете по Карлову мосту, который является самым знаменитым мостом Праги, и посетите площадь Яна Палаха перед зданием концертного зала Рудольфинума. Пересечете Манесов Мост, ведущий в Пражский малый град и увидите готический собор святого Вита, который непременно поразит вас своим величием и архитектурой.

Главное, помните, что только вы можете победить дракона. Так говорит Пророчество!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).