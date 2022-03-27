Песнь о Роланде: аудио-квест по центру Праги

Песнь о Роланде

Квест
Песнь о Роланде: аудио-квест по центру Праги
Песнь о Роланде: аудио-квест по центру Праги
Песнь о Роланде: аудио-квест по центру Праги
Песнь о Роланде: аудио-квест по центру Праги
Песнь о Роланде: аудио-квест по центру Праги
Песнь о Роланде: аудио-квест по центру Праги
Песнь о Роланде: аудио-квест по центру Праги

Что вы можете увидеть 🤩

  • Карлов мост, самый знаменитый мост Праги
  • Площадь Яна Палаха перед зданием концертного зала Рудольфинума
  • Манесов Мост, ведущий в Пражский малый град
  • Готический собор святого Вита
  • Извилистые улочки Старого города
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Исследуйте исторический центр Праги с легендарным рыцарем Роландом и спасите принцессу!
Казалось бы, ничего не предвещало никаких трудностей. Но пока вы отдыхаете в Праге, зло не спит! Вместе с легендарным рыцарем Роландом вы сможете исследовать исторический центр древнего города, победить злого дракона и спасти прекрасную принцессу Анжелику. Так что вкладываете свой меч в ножны, а наушники — в уши, и в путь!
На квест-экскурсии вы прогуляетесь по извилистым улочкам Старого города, пройдете по Карлову мосту, который является самым знаменитым мостом Праги, и посетите площадь Яна Палаха перед зданием концертного зала Рудольфинума. Пересечете Манесов Мост, ведущий в Пражский малый град и увидите готический собор святого Вита, который непременно поразит вас своим величием и архитектурой.
Главное, помните, что только вы можете победить дракона. Так говорит Пророчество!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Билеты в музеи по маршруту — вы можете посетить их самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Na Kampě 493, Praha 1-Malá Strana
Завершение: Jiřská 3, Praha 1-Hradčany
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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