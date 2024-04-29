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и дворики без этого променада. Такой интересный аудио спектакль с разными профессиональными актерами, что мы "встретились" и с вымышленными героями, и с Кепплером, Тито Браге и многими другими историческими персонажами. Темп был просто идеален и для нас трёх подруг (по 65 лет), и, наверняка, для семей с детьми. Такое оригинальное мероприятие! Рекомендуем от чистого сердца!