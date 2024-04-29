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1.5 часа
Аудиогид
Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
Следовать за сюжетом в наушниках, гуляя по магическому Старому городу
Начало: Пороховая башня
«Надев наушники, вы станете полноправным участником аудиоспектакля со стремительно развивающимся сюжетом»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
11 авг в 11:00
17 авг в 11:00
€20 за человека
2 часа
Аудиогид
Легенды Пражского града и Градчаны с аудиоэкскурсией
Начало: Staré zámecké schody 147/2
«Некоторые легенды сделаны в виде аудиоспектаклей»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€10.70 за человека
2 часа
Квест
Песнь о Роланде: аудио-квест по центру Праги
Начало: Na Kampě 493, Praha 1-Malá Strana
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€13 за человека
2 часа
Аудиогид
Вышеград: аудиоэкскурсия по сокровищам и легендам старой крепости
Начало: V Pevnosti, Praha 2-Vyšehrad (Таборские ворота)
«Многоголосный профессиональный аудиогид поможет проникнуться особой атмосферой этого места и узнать его секреты»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€8.50 за человека
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Праге с призраком Старого Города
Начало: III. nádvoří 48/2 - Собор Святого Вита
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€10.70 за человека
3 часа
Аудиогид
Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)
Погрузиться в истории и легенды столицы Чехии и стать с городом хорошими друзьями
Начало: Недалеко от памятника Святому Вацлаву
«Иммерсивный аудиопроменад будет интересен всем гостям Праги любого возраста»
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
11 авг в 14:00
17 авг в 14:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга29 апреля 2024Восхитительная экскурсия с Аней! Мы уже были в Праге несколько дней и видели главные достопримечательности,но никогда бы не нашли средневековые улочки
- ММайя26 октября 2023Необычный, сказочный формат экскурсии нас очень впечатлил! Аудио сопровождение прекрасно выполнено и даёт ощущение участия в историческом спектакле.
- ААнастасия26 мая 2023Екскурсія незвичайна! Цікава, унікальна, подекуди дуже зворушлива. Все продумано до дрібниць. Не уявляю, як це створювалося 🙈 Організатори величезні молодці 👏 Молодша
- DDenis3 января 2023Аудиоэкскурсия по Праге с призраком Старого ГородаБыло круто. Спектакль разыграли.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Аудиогиды»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июле 2024
Сейчас в Праге в категории "Аудиогиды" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 8 до 20. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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