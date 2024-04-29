Аудиогиды и аудиоэкскурсии Праги

Найдено 6 экскурсий в категории «Аудиогиды» в Праге на русском языке, цены от €8. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
Пешая
34 отзыва
1.5 часа
Аудиогид
Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
Следовать за сюжетом в наушниках, гуляя по магическому Старому городу
Начало: Пороховая башня
«Надев наушники, вы станете полноправным участником аудиоспектакля со стремительно развивающимся сюжетом»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
11 авг в 11:00
17 авг в 11:00
20 за человека
Легенды Пражского града и Градчаны с аудиоэкскурсией
Пешая
2 часа
Аудиогид
Легенды Пражского града и Градчаны с аудиоэкскурсией
Начало: Staré zámecké schody 147/2
«Некоторые легенды сделаны в виде аудиоспектаклей»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10.70 за человека
Песнь о Роланде: аудио-квест по центру Праги
Пешая
2 часа
Квест
Песнь о Роланде: аудио-квест по центру Праги
Начало: Na Kampě 493, Praha 1-Malá Strana
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
13 за человека
Вышеград: аудиоэкскурсия по сокровищам и легендам старой крепости
Пешая
2 часа
Аудиогид
Вышеград: аудиоэкскурсия по сокровищам и легендам старой крепости
Начало: V Pevnosti, Praha 2-Vyšehrad (Таборские ворота)
«Многоголосный профессиональный аудиогид поможет проникнуться особой атмосферой этого места и узнать его секреты»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8.50 за человека
Аудиоэкскурсия по Праге с призраком Старого Города
Пешая
1 отзыв
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Праге с призраком Старого Города
Начало: III. nádvoří 48/2 - Собор Святого Вита
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10.70 за человека
Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)
Пешая
3 часа
Аудиогид
Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)
Погрузиться в истории и легенды столицы Чехии и стать с городом хорошими друзьями
Начало: Недалеко от памятника Святому Вацлаву
«Иммерсивный аудиопроменад будет интересен всем гостям Праги любого возраста»
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
11 авг в 14:00
17 авг в 14:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
    Восхитительная экскурсия с Аней! Мы уже были в Праге несколько дней и видели главные достопримечательности,но никогда бы не нашли средневековые улочки
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    и дворики без этого променада. Такой интересный аудио спектакль с разными профессиональными актерами, что мы "встретились" и с вымышленными героями, и с Кепплером, Тито Браге и многими другими историческими персонажами. Темп был просто идеален и для нас трёх подруг (по 65 лет), и, наверняка, для семей с детьми. Такое оригинальное мероприятие! Рекомендуем от чистого сердца!

    Восхитительная экскурсия с Аней!Восхитительная экскурсия с Аней!Восхитительная экскурсия с Аней!Восхитительная экскурсия с Аней!
  • М
    Майя
    26 октября 2023
    Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
    Необычный, сказочный формат экскурсии нас очень впечатлил! Аудио сопровождение прекрасно выполнено и даёт ощущение участия в историческом спектакле.
  • А
    Анастасия
    26 мая 2023
    Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
    Екскурсія незвичайна! Цікава, унікальна, подекуди дуже зворушлива. Все продумано до дрібниць. Не уявляю, як це створювалося 🙈 Організатори величезні молодці 👏 Молодша
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    дочка (7 років) за 15 хвилин до кінця вже втомилася, але витримала! Для дітей краще не вигадаєш! Те, що потрібно тупотіти, махати чи торкнуться чогось - це дуже здорово! Загалом захоплення. Велике дякую!

    Екскурсія незвичайна! Цікава, унікальна, подекуди дуже зворушлива. Все продумано до дрібниць. Не уявляю, як це створювалося 🙈
  • D
    Denis
    3 января 2023
    Аудиоэкскурсия по Праге с призраком Старого Города
    Было круто. Спектакль разыграли.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Аудиогиды»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
  2. Легенды Пражского града и Градчаны с аудиоэкскурсией
  3. Песнь о Роланде: аудио-квест по центру Праги
  4. Вышеград: аудиоэкскурсия по сокровищам и легендам старой крепости
  5. Аудиоэкскурсия по Праге с призраком Старого Города
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Вышеград
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в июле 2024
Сейчас в Праге в категории "Аудиогиды" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 8 до 20. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Аудиогиды», 35 ⭐ отзывов, цены от €8. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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