Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы ⭐️. Во время прогулок от бара к бару вы встретите скульптуру висящего человека и знаменитую гигантскую двигающуюся Голову. Побываете на самой большой площади в городе — Карловой — и полюбуетесь Новоместской ратушей. А еще осмотрите три старинных костела Праги: знаете ли вы, как мастерски монахи варили пиво?

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ЧТО ВАС ЖДЕТ

Пивницы-господки-гостинцы-пивовары — в этом городе их так много, что можно растеряться. Поэтому мы выбрали для вас лучшие пивные Праги с собственными пивоварнями, где всегда есть свежее пенное пиво разных сортов.

Вы посетите Пивоварский дом, где увидите пивные котлы прямо в зале! Сможете заказать «пивную карусель» и попробовать пивное шампанское.

Костел Святого Игнатия из Лойолы познакомит со скандалом, который разгорелся вокруг статуи святого Игнатия и геральдическим девизом ордена иезуитов.

На стене Новоместкой ратуши вы найдете интересный артефакт – локоть, эталон старинной чешской меры длины, и узнаете, что означает выражение «пражская дефенестрация».

Надеюсь, вы не испугаетесь гигантской двигающейся Головы и отгадаете, в честь кого она сделана.

Две черные кошки, которые жили в старину на площади Угольный рынок, объяснят, почему пивная «У двух кошек» называется именно так и какая мистическая история 📖 там произошла.

Вам будет интересно узнать, как одна часть костела Святого Мартина В Стене осталась в Старом городе, а другая — в Новом городе. И что за насмешливый мальчишка уже несколько сотен лет сидит на крыше собора.

В старейшей пивной Праги «У Медвидвку» вы попробуете самое крепкое пиво XBEER, созданное по необычному рецепту.

Вы наверняка отгадаете, что или кого олицетворяет скульптура «висящего человека» или, дословно, «повешенного» («Viselec»), которая объездила весь мир.

А меню пивной «У трех роз» позволит вам продегустировать пиво «Темная роза», «Старобаварское темное», «Осенний бок», «Венское красное» и другие оригинальные сорта этого «золотистого эля».

В каждой пивной мы порекомендуем вам вкусные блюда, вы узнаете много нового о традиционной чешской кухне 🥧 нашему маршруту, кроме четырех пивных, мы предложим вам посетить два отличных ресторана чешской и европейской кухни: «U Pravdů» на улице Žitná 15 и «Potrefena husa» на улице Národní třída 364/39.

**Кроме того, мы рекомендуем посетить пивные бани: «Original Beer Spa» на улице Žitná 9 или «Beer Spa Bernard» (Pivní lázně Bernard) на улице Štěpánská 33. Однако места здесь нужно бронировать заранее.

ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ ЭКСКУРСИИ

Пиво! Самый любимый чешский напиток всех мужчин. А что скажут о пиве женщины? Сначала они присвоили себе брюки, потом – работу, а теперь и пиво? Бравый солдат Швейк явно против такого поворота событий. Всю дорогу вам придется делать сложный выбор: что лучше – бокал или кружка, пиво темное или светлое, брожение верхнее или нижнее, пена высокая или низкая, наконец, жареный сыр или все-таки утопенцы? И главное, пиво – для мужчин или для женщин? Кто окажется для вас наиболее убедительным: очаровательная Иванка, любительница пива и знаток чешской архитектуры, или легендарный Швейк? Поговорим об этом в конце нашего веселого путешествия!

В формате игры вы узнаете много нового и любопытного о чешском пиве и истории пивоварения. И, конечно, отгадаете все наши загадки, ребусы и задачки!

НАЧАЛО МАРШРУТА

Остановка трамвая: Štepanská (трамваи 22, 10, 16, 6), рядом с Карловой площадью. Ближайшее метро: Карлова площадь (Karlovo náměstí), желтая ветка (В).

ЧТО ВХОДИТ

Основные достопримечательности:

Пивоварский дом (пн – вс 11. 00 – 23. 30)*

костел Святого Игнатия из Лойолы

Карлова площадь

Новоместская ратуша

скульптура «Голова Франца Кафки»

Пивная «У двух кошек» (пн – вс 11. 00 – 23. 00)*

костел Святого Мартина В Стене

Пивная «У Медвидку» (пн – вс 11. 30 – 23. 00)*

костел Святого Мартина В Стене

скульптура висящего человека

костел Святого Ильи

Пивная «У трех роз» (пн – чт, вс 11. 00 – 23. 00, пт – сб 11. 00 – 24. 00)*

*Пивовары достаточно популярны, поэтому мы рекомендуем бронировать столик заранее. Либо вам надо будет немного подождать, пока освободится место.

ЧТО НЕ ВХОДИТ

Обратите внимание: экскурсия ⛳ проходит без сопровождения и встречи с гидом.

Экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне используя наше мобильное приложение.

Входные билеты 🎫 в объекты экскурсий.

Квест-экскурсия доступна в текстовом варианте, без озвучки.

ЧЕМ КВЕСТ-ЭКСКУРСИЯ ЛУЧШЕ ОБЫЧНОЙ