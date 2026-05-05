Вы думаете, в Праге пьют только пиво? Это совсем не так! Коктейльные бары города — одни из лучших в Европе, можете мне поверить.
Я — профессиональный миксолог, и досконально изучила как историю и логику создания коктейлей, так и философию пражской культуры пития.
Расскажу и вам: как связаны миксология и геометрия и почему каждый коктейль — это личность с характером.
Описание экскурсии
Бар в стиле библиотеки с атмосферой настоящего джентльменского клуба, расположенный в историческом центре города.
Скрытый бар, который настолько хочет остаться неизвестным для широкой публики, что в нём запрещено фотографировать.
Подвальчик, мимо которого вы непременно прошли бы. А зря!
Speak easy бар, куда невозможно попасть без предварительного бронирования, с уникальным меню (и не одним!).
За бокалом:
- Вы узнаете о правилах создания коктейля
- Поймёте, как связаны миксология и геометрия
- Убедитесь, что у каждого коктейля — свой незабываемый характер
Организационные детали
- Ваш возраст 18+
- Напитки оплачиваются отдельно, стоимость 1 коктейля около €12
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Тынской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Праге
Работаю в сфере миксологии много лет, профессиональный бармен и сомелье. Несколько лет назад Прага украла моё сердце, и я решила соединить две страсти: бары и этот прекрасный город:)
от €100 за 1–2 человек или €34 за человека, если вас больше