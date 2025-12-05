Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Праге

Найдено 9 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Праге на русском языке, цены от €65, скидки до 50%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Здравствуй, красавица Прага
Пешая
4 часа
284 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Прага глазами местного жителя
Пешая
3 часа
218 отзывов
Индивидуальная
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €75 за человека
Город королей, алхимиков и пива
Пешая
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином
Начало: Метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00
12 дек в 08:00
15 дек в 11:00
€135 за всё до 10 чел.
Другая Прага
Пешая
4 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Рассмотреть незаметные прелести города и уловить его настоящий дух
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€65 за всё до 5 чел.
Ваш идеальный день в Праге
Пешая
4 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мы в Праге третий раз, но только сейчас по-настоящему оценили, какой это интересный город
Завтра в 16:00
11 дек в 16:00
€130 за всё до 10 чел.
Прага по нехоженым тропам
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
Вкусная Прага: шедевры чешской кухни
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Зайти в культовые кафе, попробовать традиционные блюда и узнать о местной гастрономии
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€110 за всё до 4 чел.
Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами
Пешая
3 часа
-
50%
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Познакомиться с достопримечательностями «города тысячи шпилей» и узнать его ближе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125€250 за всё до 10 чел.
Сладкая Прага
Пешая
3 часа
-
50%
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическое путешествие для любителей вкусных десертов
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€125€250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    5 декабря 2025
    Вкусная Прага: шедевры чешской кухни
    Огромное спасибо Вячеславу за экскурсию!
    Да, на экскурсию надо приходить голодными.
    Начали мы с "хлебичков". Это бутерброды на уровне произведений искусства. Свежайшие.
    читать дальше

    В особенном кафе.
    Я была уверена, что пиво — это не мой напиток. Но в той пивоварне, куда нас привёл Вячеслав, варят такое пиво, что даже такие, как я, могут им по-настоящему насладиться. Да ещё и особенными закусками…
    Оказалось, что кроме пива в Чехии делают и замечательное вино. Об этом Вячеслав тоже рассказал очень интересно. В кафе «Лувр» мы попробовали моравском вино вместе с действительно вкусной едой.
    В общем, рекомендую от всей души!

  • П
    Попов
    24 октября 2025
    Вкусная Прага: шедевры чешской кухни
    Всем добрый день! Первый раз были в Праге! И как говориться с коробля на бал! Сразу заказали гастрономическую экскурсию! Очень
    читать дальше

    понравилась,удобна по времени и пешая не напрягает, любой осилит даже с детьми! Вячаслав,провел нас по топовым местам ели бутерброды очень вкусно и шикарный выбор,запили в местной пивной,пиво рекомендую! Пивнушка очень старая и с интересной историей,перепробовали все и заели местными колбасками! И под финиш,был заказан ресторан,надо делать бронь,гид все учел,это заведение Лувр, еда, интерьер, обслуживание на высоте,попробуйте суп и десерты .за 3.5часа и поели и по пили. Вячеславу Рахмет от гостей из Казахстана! Рекомендуем шустрый дядька! 😀👍🥂🍺

