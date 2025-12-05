Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, красавица Прага
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €75 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Город королей, алхимиков и пива: индивидуальная экскурсия по Праге
Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином
Начало: Метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00
12 дек в 08:00
15 дек в 11:00
€135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Другая Прага
Рассмотреть незаметные прелести города и уловить его настоящий дух
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ваш идеальный день в Праге
Мы в Праге третий раз, но только сейчас по-настоящему оценили, какой это интересный город
Завтра в 16:00
11 дек в 16:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Скрытые уголки Праги: Новый Свет и Кампа
Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная Прага: шедевры чешской кухни
Зайти в культовые кафе, попробовать традиционные блюда и узнать о местной гастрономии
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€110 за всё до 4 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 10 чел.
Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами
Познакомиться с достопримечательностями «города тысячи шпилей» и узнать его ближе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125
€250 за всё до 10 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 10 чел.
Сладкая Прага
Гастрономическое путешествие для любителей вкусных десертов
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€125
€250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана5 декабря 2025Огромное спасибо Вячеславу за экскурсию!
Да, на экскурсию надо приходить голодными.
Начали мы с "хлебичков". Это бутерброды на уровне произведений искусства. Свежайшие.
- ППопов24 октября 2025Всем добрый день! Первый раз были в Праге! И как говориться с коробля на бал! Сразу заказали гастрономическую экскурсию! Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Почувствовать себя местным»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Праге в декабре 2025
Сейчас в Праге в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 65 до 135 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 638 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 638 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль