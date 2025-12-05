читать дальше

В особенном кафе.

Я была уверена, что пиво — это не мой напиток. Но в той пивоварне, куда нас привёл Вячеслав, варят такое пиво, что даже такие, как я, могут им по-настоящему насладиться. Да ещё и особенными закусками…

Оказалось, что кроме пива в Чехии делают и замечательное вино. Об этом Вячеслав тоже рассказал очень интересно. В кафе «Лувр» мы попробовали моравском вино вместе с действительно вкусной едой.

В общем, рекомендую от всей души!