8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по секретным пражским заведениям с интересными концептами

Анна
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Анна – ваш гид
Самые атмосферные и концептуальные бары Праги этим вечером распахнут перед вами свои двери! Вы посетите неприметные для туристов заведения в закоулках Старого города, где создание и подача коктейлей возведены в ранг искусства.

Вы попробуете напиток, напоминающий о Пороховом заговоре, выберете коктейль по тесту Роршаха и посетите бар-лабораторию алхимиков короля Рудольфа II.

А по пути я расскажу вам о жизни современной Праги, местных традициях и городских легендах.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Авторские коктейли в тематических барах Праги
Авторские коктейли в тематических барах Праги

Что вас ожидает

Коктейли от Гая Фокса в Старом городе
Наша прогулка начнется со Староместской площади, неподалеку от которой расположился бар в стилистике Гая Фокса. Это будет погружение в атмосферу фильма «V — значит вендетта»: фирменный коктейль в память о Пороховом заговоре в Англии, секретные страницы в меню, доступ к которым открывается «Паролем», бармены в масках и история о легендарных событиях 5 ноября 1605 года. А здешние напитки просто поражают воображение своими идеями и подачей!

Барный тест Роршаха
Воспользовавшись потайным ходом, я приведу вас в бар, где вместо вас напиток будет выбирать ваше подсознание! Здесь нет привычного всем меню — вместо этого вас ждёт своеобразный тест Роршаха, где каждая карточка будет соответствовать определенным вкусовым оттенкам. Вы сможете интуитивно выбрать коктейль, подходящий мам по настроению, а заодно узнать любопытные факты из мира психологии.

Эликсиры пражских алхимиков
Третий бар перенесёт вас в старую Прагу эпохи короля-алхимика Рудольфа II. В ренессансных интерьерах, дегустируя интересные коктейли, мы поговорим о городской мистике прошлого и настоящего: вы услышите старинные пражские легенды, узнаете о поисках философского камня, а затем даже сможете узнать свою судьбу, выбрав коктейль, который подают с картами Таро.

Кому подойдет эта прогулка

Экскурсия рассчитана на взрослых путешественников, которые уже познакомились с главными достопримечательностями Праги и хотят глубже проникнуть в современную жизнь и культуру города.

Организационные детали

Все напитки оплачиваются самостоятельно. Ориентировочная стоимость одного коктейля — около 10 евро.

Авторские коктейли в тематических барах Праги
Авторские коктейли в тематических барах Праги
Авторские коктейли в тематических барах Праги
Авторские коктейли в тематических барах Праги
Авторские коктейли в тематических барах Праги
Авторские коктейли в тематических барах Праги
Авторские коктейли в тематических барах Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Добрый день! Мне 30 лет, я работаю в Праге гидом уже 6 лет. Мне нравятся как исторические темы, так и жизнь современной Чехии. Всегда стараюсь подстраиваться под человека и рассказывать то, что будет интересно именно ему. Я много читаю о Чехии и общаюсь с местными жителями. Готова предложить вам экскурсии, о которых другие местные гиды еще и не задумывались! Я открытый человек, люблю общение и провожу экскурсии не только ради заработка, но и чтобы доставлять радость путешественникам.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 августа 2019
Была с ребёнком 15 лет. Ребёнку делали интересные безалкагольные коктейли. Понравилось и мне и ребёнку. Необычно, интересно и весело). Спасибо гиду Анне!
21 июня 2019
Спасибо большое Анне за интересную и познавательную экскурсию.
5 июня 2019
Анна, отличный и разносторонний собеседник.
Благодарю:)
8 января 2019
Получилась очень интересная и веселая экскурсия! Анна показала секретные места, куда так просто и не попасть даже, и попутно рассказывала об исторических событиях «в тему». Очень приятная, эрудированная девушка, отличный собеседник. Подходит для всех, кто любит интересные, необычные места, вкуснейшие коктейли! Анна посвятила нам весь вечер. Благодарю!
3 октября 2018
Очень рекомендуем посетить эту экскурсию!!! Анна рассказывала нам о городе Праге, об укладе жизни и успевала отвечать на наши многочисленные вопросы. Мы посетили несколько баров, где нам предлагали вкусные коктейли с оригинальной подачей. Время пролетело очень быстро, но не зря!!!
20 июня 2018
Обязательно советую! Очень интересно, напитки и их подача потрясающие! Анна интересный собеседник!!
Татьяна
20 июня 2018
Это было волшебно, гид с колоссальным объемом знаний и подает их весело - планируем пойти еще с другими друзьями
11 марта 2018
В поисках чего- то нового и необычного решились на прогулку по барам Праги с Анной и не пожалели! Посетили два диаметрально противоположных бара,но каждый хорош по-своему, оригинальная подача, атмосфера заведений и, конечно, же сам вкус коктейлей выше всяких похвал! Анна очень эрудированна, мы общались на абсолютно разные темы,говорили как об истории Праги и ее легендах, так и о современном городе, было очень интересно и познавательно! Огромное спасибо Анне за отличное времяпровождение!

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