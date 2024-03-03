8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Проведите вечер, открывая секретные бары Праги, где каждый коктейль рассказывает свою уникальную историю
В этом вечернем туре по Праге вы познакомитесь с самыми уникальными и атмосферными барами города, которые остаются невидимыми для обычного туриста.
Вас ждет погружение в историю с коктейлем, вдохновленным Пороховым заговором, читать дальшеуменьшить
выбор напитка через тест Роршаха и визит в бар-лабораторию алхимиков.
Между посещениями баров вы узнаете о жизни современной Праги, местных традициях и городских легендах, что делает этот тур идеальным для тех, кто хочет углубиться в культуру и историю города, наслаждаясь при этом изысканными коктейлями
Наша прогулка начнется со Староместской площади, неподалеку от которой расположился бар в стилистике Гая Фокса. Это будет погружение в атмосферу фильма «V — значит вендетта»: фирменный коктейль в память о Пороховом заговоре в Англии, секретные страницы в меню, доступ к которым открывается «Паролем», бармены в масках и история о легендарных событиях 5 ноября 1605 года. А здешние напитки просто поражают воображение своими идеями и подачей!
Барный тест Роршаха
Воспользовавшись потайным ходом, я приведу вас в бар, где вместо вас напиток будет выбирать ваше подсознание! Здесь нет привычного всем меню — вместо этого вас ждёт своеобразный тест Роршаха, где каждая карточка будет соответствовать определенным вкусовым оттенкам. Вы сможете интуитивно выбрать коктейль, подходящий мам по настроению, а заодно узнать любопытные факты из мира психологии.
Эликсиры пражских алхимиков
Третий бар перенесёт вас в старую Прагу эпохи короля-алхимика Рудольфа II. В ренессансных интерьерах, дегустируя интересные коктейли, мы поговорим о городской мистике прошлого и настоящего: вы услышите старинные пражские легенды, узнаете о поисках философского камня, а затем даже сможете узнать свою судьбу, выбрав коктейль, который подают с картами Таро.
Кому подойдет эта прогулка
Экскурсия рассчитана на взрослых путешественников, которые уже познакомились с главными достопримечательностями Праги и хотят глубже проникнуть в современную жизнь и культуру города.
Организационные детали
Все напитки оплачиваются самостоятельно. Ориентировочная стоимость одного коктейля — около 10 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Провела экскурсии для 107 туристов
Добрый день! Я работаю в Праге гидом уже много лет. Мне нравятся как исторические темы, так и жизнь современной Чехии. Всегда стараюсь подстраиваться под человека и рассказывать то, что будет читать дальшеуменьшить
интересно именно ему. Я много читаю о Чехии и общаюсь с местными жителями. Готова предложить вам экскурсии, о которых другие местные гиды еще и не задумывались!
Я открытый человек, люблю общение и провожу экскурсии не только ради заработка, но и чтобы доставлять радость путешественникам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Симха
Очень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь и не узнаешь. . очень необыкновенно. Анна прекрасный рассказчик, очень интересно и увлекательно все рассказывала, читать дальшеуменьшить
отвечала на все вопросы. Просто знает все все про Чехию и Прагу! Столько всего нового узнали! В полном восторге от экскурсии! Анна умеет преподнести занимательно информацию, хочется слушать и слушать, и все это идет вместе с тематическими коктейлями! Спасибо большое за посвещение в историю этой невероятной страны и города.
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А
Анастасия
Было очень интересно и необычно.
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O
Oleg
Отличная экскурсия. Анна великолепно знает историю. Отвечала на все вопросы. Идеальный вариант экскурсии узнать истории города в необычной обстановке. История может быть очень увлекательной:)
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Елена
В поисках чего- то нового и необычного решились на прогулку по барам Праги с Анной и не пожалели! Посетили два диаметрально противоположных бара,но каждый хорош по-своему, оригинальная подача, атмосфера заведений читать дальшеуменьшить
и, конечно, же сам вкус коктейлей выше всяких похвал! Анна очень эрудированна, мы общались на абсолютно разные темы,говорили как об истории Праги и ее легендах, так и о современном городе, было очень интересно и познавательно! Огромное спасибо Анне за отличное времяпровождение!
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К
Ксения
Получилась очень интересная и веселая экскурсия! Анна показала секретные места, куда так просто и не попасть даже, и попутно рассказывала об исторических событиях «в тему». Очень приятная, эрудированная девушка, отличный собеседник. Подходит для всех, кто любит интересные, необычные места, вкуснейшие коктейли! Анна посвятила нам весь вечер. Благодарю!
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Наталья
Мы провели незабываемый вечер с Анной в Праге: 3 очень крутых коктейльных бара, вкусные коктейли, интересные истории! Анна - прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Мы получили не только интересную информацию, но и замечательный коктейльный опыт. Настоятельно рекомендую!
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