8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В этом вечернем туре по Праге вы познакомитесь с самыми уникальными и атмосферными барами города, которые остаются невидимыми для обычного туриста.Вас ждет погружение в историю с коктейлем, вдохновленным Пороховым заговором,

выбор напитка через тест Роршаха и визит в бар-лабораторию алхимиков. Между посещениями баров вы узнаете о жизни современной Праги, местных традициях и городских легендах, что делает этот тур идеальным для тех, кто хочет углубиться в культуру и историю города, наслаждаясь при этом изысканными коктейлями

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Коктейли от Гая Фокса в Старом городе

Наша прогулка начнется со Староместской площади, неподалеку от которой расположился бар в стилистике Гая Фокса. Это будет погружение в атмосферу фильма «V — значит вендетта»: фирменный коктейль в память о Пороховом заговоре в Англии, секретные страницы в меню, доступ к которым открывается «Паролем», бармены в масках и история о легендарных событиях 5 ноября 1605 года. А здешние напитки просто поражают воображение своими идеями и подачей!

Барный тест Роршаха

Воспользовавшись потайным ходом, я приведу вас в бар, где вместо вас напиток будет выбирать ваше подсознание! Здесь нет привычного всем меню — вместо этого вас ждёт своеобразный тест Роршаха, где каждая карточка будет соответствовать определенным вкусовым оттенкам. Вы сможете интуитивно выбрать коктейль, подходящий мам по настроению, а заодно узнать любопытные факты из мира психологии.

Эликсиры пражских алхимиков

Третий бар перенесёт вас в старую Прагу эпохи короля-алхимика Рудольфа II. В ренессансных интерьерах, дегустируя интересные коктейли, мы поговорим о городской мистике прошлого и настоящего: вы услышите старинные пражские легенды, узнаете о поисках философского камня, а затем даже сможете узнать свою судьбу, выбрав коктейль, который подают с картами Таро.

Кому подойдет эта прогулка

Экскурсия рассчитана на взрослых путешественников, которые уже познакомились с главными достопримечательностями Праги и хотят глубже проникнуть в современную жизнь и культуру города.

Организационные детали

Все напитки оплачиваются самостоятельно. Ориентировочная стоимость одного коктейля — около 10 евро.