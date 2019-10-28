7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Ар-нуво, или по следам чешского модерна

Увидеть шедевры архитектурного стиля, определяющего лицо города

Daria
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Daria – ваш гид
Стиль модерн или ар-нуво, захвативший архитектуру европейских столиц на рубеже XIX-XX веков, застыл в камне в самом сердце Праги и по сей день определяет её парадный вид.

Площади и памятники, здания и интерьеры, мебель и рекламные плакаты — ар-нуво проник в жизнь города так глубоко, что вобрал в себя его историю последнего столетия, которую мы и исследуем во время нашей прогулки.

Вы узнаете, чем чешский модерн (secese) отличается от ар-нуво в целом, увидите выдающиеся памятники этого стиля и прочувствуете его мрачное очарование, без которого аура Праги была бы совсем иной.
104 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча У филармонии Рудольфинум
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У этой экскурсии7 отзывов
4.57
Ар-нуво, или по следам чешского модерна
Ар-нуво, или по следам чешского модерна

Что вас ожидает

Разный ар-нуво
В программе экскурсии типичные для стиля модерн здания, такие как знаменитый Общественный дом, отели «Grand Hotel Europa» и «Hotel Meran», и изыски модерна чешского — например, отель «Ambassador Zlata Husa» на Вацлавской площади. Вы не только познакомитесь с самыми великолепными образцами ар-нуво, но и начнёте разбираться в его тонкостях и запомните, о чём они говорят: вот здесь гнутые формы и растительный орнамент, а тут — более лёгкая и воздушная лепнина. Архитектура Праги заговорит с вами на понятном языке.

Человеческий фактор
Застройка эпохи ар-нуво — это не только градостроительные мероприятия, но и плоды нетривиальных замыслов и идей. Мы пройдём по улице Парижской, которая возводилась властями города как первый кирпичик района чешских Елисейский полей, посмотрим на памятник национальному герою Яну Гусу на Староместской площади. И поговорим о владельцах знаменитых зданий Праги той поры и, конечно, художниках стиля модерн, получивших мировую славу. Возможно, после вы даже захотите посетить музей одного из них — Альфонса Мухи, в честь которого ар-нуво иногда называли «а-ля Муха».

Ар-нуво, или по следам чешского модерна
Ар-нуво, или по следам чешского модерна
Ар-нуво, или по следам чешского модерна
Ар-нуво, или по следам чешского модерна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У филармонии Рудольфинум.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
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Daria
Daria
Здравствуйте, меня зовут Дарья. В Праге живу уже 3 года. По профессии я искусствовед- историк. Безумно люблю этот прекрасный город. Мне интересна история Праги и Чехии. Как развивалась эта маленькая и гордая страна. Стараюсь рассказывать интересно о скучном. Искусство- это то, что я люблю и чем живу.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Светлана
28 октября 2019
Интересная экскурсия, вряд ли я сама обратила бы внимание, не говоря уж о том, чтобы поискать информацию об отдельных зданиях, о которых узнала на ней. Дарье можно было задавать вопросы и не касающиеся непосредственно темы экскурсии. Очень понравилась башня из старых книг в библиотеке. Неужели я сама ее обнаружила бы?
14 июля 2019
Погода в Праге в этом году очень изменчива: то дождь, то яркое солнце... Дарья любезно передвинула экскурсию, чтобы дождаться окончания дождика. Сама экскурсия позволила по-новому взглянуть на хорошо известные достопримечательности Праги, понять почему они получились именно такими, разглядеть детали. Для себя мы открыли много нового и интересного. Дарья очень увлеченно рассказывает, подробно отвечает на вопросы и просто приятный в общении человек. Экскурсией остались очень довольны.
8 января 2019
В целом, мы остались довольны! Дарья - молодая энергичная девушка, рассказывает понятно и интересно! Истории из жизни знаменитостей и примеры - помогают лучше запомнить информацию. На дополнительные вопросы отвечала и помогла сориентироваться в городе. Ещё бы добавить особенности Чешской истории и культуры, тогда будет более полная картина. Цена/качество - очень достойно.
9 октября 2018
Даша - очень приятный собеседник. Расскажет не только о модерне, но и обо всем интересном, что встретится по пути. Экскурсия подойдет не специалистам и не занудам: Даша не сыплет именами, цифрами и датами, но по-человечески дает такой объем информации, который реально усвоить. Я прекрасно провела время и очень благодарна Даше. Единственный момент: может, лучше быть немного менее ироничной к чехам - мне их жалко стало. Я не считаю, что и не особо есть чем гордиться, и все люди грешат тем, что считают свою страну родиной слонов, и чехи, как мне кажется, будут тут посдержаннее многих.
Алексей
20 августа 2018
Тема интереснейшая, но упущены некоторые важные нюансы: так, различия между ар-нуво и ар-деко оказались не раскрыты. Пока что заметна некоторая нехватка искусствоведческих знаний. Впрочем, у гида есть все шансы повысить качество экскурсии, для чего стоило бы углубиться в изучение соответствующей литературы.
24 июня 2018
Прекрасная экскурсия - замечательно составленный маршрут, внимание к деталям, личное и неравнодушное отношение гида к теме. Экскурсия с Дарьей для меня превратилась в прогулку с подругой, с которой можно поделиться своим отношением, не только получить от нее информацию, но и предложить ей обсуждать и сравнивать. Дарья также помогла купить билеты на посещение Общественного дома (что не входило в программу экскурсии, но было в моих планах), дала полезные советы по городу. Пожелание: сделать экскурсию по двум маршрутам - столько "вкусняшек" осталось неохваченным, арт-нуво Праги конечно выходит за пределы этого маршрута. И, конечно, совсем уже нахально пожелание - так хотелось бы на память оставить имена-фамилии-здания, чтобы потом еще почитать, оставить в памяти...
17 октября 2017
Я бы сказала, что экскурсия немного "сыровата".Тема интересная, хороший маршрут. Даша много знает, но порой информацию приходится вытягивать.Хочется большей живости, интересных подробностей, историй . Ведь чаще всего благодаря им мы запоминаем новую информацию.

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