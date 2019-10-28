7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Разный ар-нуво В программе экскурсии типичные для стиля модерн здания, такие как знаменитый Общественный дом, отели «Grand Hotel Europa» и «Hotel Meran», и изыски модерна чешского — например, отель «Ambassador Zlata Husa» на Вацлавской площади. Вы не только познакомитесь с самыми великолепными образцами ар-нуво, но и начнёте разбираться в его тонкостях и запомните, о чём они говорят: вот здесь гнутые формы и растительный орнамент, а тут — более лёгкая и воздушная лепнина. Архитектура Праги заговорит с вами на понятном языке.
Человеческий фактор Застройка эпохи ар-нуво — это не только градостроительные мероприятия, но и плоды нетривиальных замыслов и идей. Мы пройдём по улице Парижской, которая возводилась властями города как первый кирпичик района чешских Елисейский полей, посмотрим на памятник национальному герою Яну Гусу на Староместской площади. И поговорим о владельцах знаменитых зданий Праги той поры и, конечно, художниках стиля модерн, получивших мировую славу. Возможно, после вы даже захотите посетить музей одного из них — Альфонса Мухи, в честь которого ар-нуво иногда называли «а-ля Муха».
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура У филармонии Рудольфинум.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, меня зовут Дарья. В Праге живу уже 3 года. По профессии я искусствовед- историк. Безумно люблю этот прекрасный город.
Мне интересна история Праги и Чехии. Как развивалась эта маленькая и гордая страна.
Стараюсь рассказывать интересно о скучном. Искусство- это то, что я люблю и чем живу.
Интересная экскурсия, вряд ли я сама обратила бы внимание, не говоря уж о том, чтобы поискать информацию об отдельных зданиях, о которых узнала на ней. Дарье можно было задавать вопросы и не касающиеся непосредственно темы экскурсии. Очень понравилась башня из старых книг в библиотеке. Неужели я сама ее обнаружила бы?
Андрей
14 июля 2019
Погода в Праге в этом году очень изменчива: то дождь, то яркое солнце... Дарья любезно передвинула экскурсию, чтобы дождаться окончания дождика. Сама экскурсия позволила по-новому взглянуть на хорошо известные достопримечательности Праги, понять почему они получились именно такими, разглядеть детали. Для себя мы открыли много нового и интересного. Дарья очень увлеченно рассказывает, подробно отвечает на вопросы и просто приятный в общении человек. Экскурсией остались очень довольны.
Екатерина
8 января 2019
В целом, мы остались довольны! Дарья - молодая энергичная девушка, рассказывает понятно и интересно! Истории из жизни знаменитостей и примеры - помогают лучше запомнить информацию. На дополнительные вопросы отвечала и помогла сориентироваться в городе. Ещё бы добавить особенности Чешской истории и культуры, тогда будет более полная картина. Цена/качество - очень достойно.
Хелена
9 октября 2018
Даша - очень приятный собеседник. Расскажет не только о модерне, но и обо всем интересном, что встретится по пути. Экскурсия подойдет не специалистам и не занудам: Даша не сыплет именами, цифрами и датами, но по-человечески дает такой объем информации, который реально усвоить. Я прекрасно провела время и очень благодарна Даше. Единственный момент: может, лучше быть немного менее ироничной к чехам - мне их жалко стало. Я не считаю, что и не особо есть чем гордиться, и все люди грешат тем, что считают свою страну родиной слонов, и чехи, как мне кажется, будут тут посдержаннее многих.
Алексей
20 августа 2018
Тема интереснейшая, но упущены некоторые важные нюансы: так, различия между ар-нуво и ар-деко оказались не раскрыты. Пока что заметна некоторая нехватка искусствоведческих знаний. Впрочем, у гида есть все шансы повысить качество экскурсии, для чего стоило бы углубиться в изучение соответствующей литературы.
Екатерина
24 июня 2018
Прекрасная экскурсия - замечательно составленный маршрут, внимание к деталям, личное и неравнодушное отношение гида к теме. Экскурсия с Дарьей для меня превратилась в прогулку с подругой, с которой можно поделиться своим отношением, не только получить от нее информацию, но и предложить ей обсуждать и сравнивать. Дарья также помогла купить билеты на посещение Общественного дома (что не входило в программу экскурсии, но было в моих планах), дала полезные советы по городу. Пожелание: сделать экскурсию по двум маршрутам - столько "вкусняшек" осталось неохваченным, арт-нуво Праги конечно выходит за пределы этого маршрута. И, конечно, совсем уже нахально пожелание - так хотелось бы на память оставить имена-фамилии-здания, чтобы потом еще почитать, оставить в памяти...
Мария
17 октября 2017
Я бы сказала, что экскурсия немного "сыровата".Тема интересная, хороший маршрут. Даша много знает, но порой информацию приходится вытягивать.Хочется большей живости, интересных подробностей, историй . Ведь чаще всего благодаря им мы запоминаем новую информацию.
Стена Джона Леннона, марширующие пингвины, голова Кафки и другие необычные пражские скульптуры
Предлагаю вам ненадолго забыть о старинной архитектуре Праги и познакомиться современными, необычными и даже провокационными городскими скульптурами, которые достойны не меньшего внимания. Вы увидите работы современных чешских и европейских скульпторов, поймете цели их творчества и разгадаете смысл, которые несет в себе каждый арт-объект. Мы попробуем вместе найти автограф Джона Леннона, подмигнуть Францу Кафке, угадать, куда маршируют желтые пингвины, и еще многое другое!
Исследовать средневековый город, увидеть самую большую Костницу и посетить замок Чешский Штернберг
Кутна-Гора прежде был одним из самых богатых городов королевства благодаря добыче серебра. Мы поговорим об истории города, посетим Королевский монетный двор и посмотрим на изготовление грошей, а также осмотрим главные достопримечательности: Часовню Всех Святых, Собор Святой Варвары и легендарный замок Штенберг.
Познакомиться с главными памятниками столицы через рассказы о ее знаковых эпохах и ключевых событиях
В емком культурно-историческом экскурсе вы проследите, как развивалась Прага в разные периоды, от Чешского королевства до современности. Услышите легенды об алхимиках, королях и мистических символах — Карловом мосте и часах Орлой, узнаете, чем прославились великие площади Вацлавская и Староместская. И получите актуальные советы от местного жителя.
Впечатлиться крупнейшим действующим замковым комплексом мира и узнать его историю
Приглашаю посетить уникальный архитектурный ансамбль из величественных дворцов, старинных храмов, самобытных улочек и колоритных домиков, обнесенных крепостной стеной с бойницами и башнями. Я расскажу интересные истории и легенды Пражского Града и помогу почувствовать многовековую душу этого мистического и старинного места, возвышающегося на левом берегу реки Влтавы.
Очароваться историей и архитектурой города в храмах и дворцах визитной карточки Праги
Пражский Град — это резиденция князей, королей и президентов. Это — визитная карточка Праги, и особенность нашей прогулки в том, что мы побываем везде: зайдем во все храмы и дворцы, которые открыты для посещений. Архитектура будет говорить с нами на языках своего времени, и история откроет свои тайны.
Уловить средневековый дух города и его мистическую атмосферу на вечерней прогулке
Достаточно лишь дождаться сумерек, выйти на улочки Старого города — и перед вами темная сторона Праги с её секретами, средневековыми легендами и тенями на готических фасадах. Вы услышите предания об алхимиках, вампирах и палачах, побываете на месте встреч пражских привидений и с головой погрузитесь в магию Старого города.
Средневековые районы, католические храмы, крепости и милые памятники Праги на дружеской экскурсии
Я расскажу, почему Новый город Праги, на самом деле, очень старый и как ему удается оставаться современным и комфортным на протяжении 700 лет. Покажу одну из самых больших площадей Европы, академический квартал и готическую крепостную стену. А также помогу раскрыть характер чешской столицы и понять менталитет ее жителей.