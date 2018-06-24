7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Разный ар-нуво В программе экскурсии типичные для стиля модерн здания, такие как знаменитый Общественный дом, отели «Grand Hotel Europa» и «Hotel Meran», и изыски модерна чешского — например, отель «Ambassador Zlata Husa» на Вацлавской площади. Вы не только познакомитесь с самыми великолепными образцами ар-нуво, но и начнёте разбираться в его тонкостях и запомните, о чём они говорят: вот здесь гнутые формы и растительный орнамент, а тут — более лёгкая и воздушная лепнина. Архитектура Праги заговорит с вами на понятном языке.
Человеческий фактор Застройка эпохи ар-нуво — это не только градостроительные мероприятия, но и плоды нетривиальных замыслов и идей. Мы пройдём по улице Парижской, которая возводилась властями города как первый кирпичик района чешских Елисейский полей, посмотрим на памятник национальному герою Яну Гусу на Староместской площади. И поговорим о владельцах знаменитых зданий Праги той поры и, конечно, художниках стиля модерн, получивших мировую славу. Возможно, после вы даже захотите посетить музей одного из них — Альфонса Мухи, в честь которого ар-нуво иногда называли «а-ля Муха».
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У филармонии Рудольфинум
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 172 туристов
В Праге живу уже много лет. По профессии я искусствовед-историк. Безумно люблю этот прекрасный город.
Мне интересна история Праги и Чехии, то, как развивалась эта маленькая и гордая страна. Искусство — это то, что я люблю и чем живу.
Стараюсь рассказывать интересно о скучном.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Прекрасная экскурсия - замечательно составленный маршрут, внимание к деталям, личное и неравнодушное отношение гида к теме. Экскурсия с Дарьей для меня превратилась в прогулку с подругой, с которой можно поделиться читать дальшеуменьшить
своим отношением, не только получить от нее информацию, но и предложить ей обсуждать и сравнивать. Дарья также помогла купить билеты на посещение Общественного дома (что не входило в программу экскурсии, но было в моих планах), дала полезные советы по городу. Пожелание: сделать экскурсию по двум маршрутам - столько "вкусняшек" осталось неохваченным, арт-нуво Праги конечно выходит за пределы этого маршрута. И, конечно, совсем уже нахально пожелание - так хотелось бы на память оставить имена-фамилии-здания, чтобы потом еще почитать, оставить в памяти…
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Хелена
Даша - очень приятный собеседник. Расскажет не только о модерне, но и обо всем интересном, что встретится по пути. Экскурсия подойдет не специалистам и не занудам: Даша не сыплет именами, читать дальшеуменьшить
цифрами и датами, но по-человечески дает такой объем информации, который реально усвоить. Я прекрасно провела время и очень благодарна Даше. Единственный момент: может, лучше быть немного менее ироничной к чехам - мне их жалко стало. Я не считаю, что и не особо есть чем гордиться, и все люди грешат тем, что считают свою страну родиной слонов, и чехи, как мне кажется, будут тут посдержаннее многих.
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А
Андрей
Погода в Праге в этом году очень изменчива: то дождь, то яркое солнце… Дарья любезно передвинула экскурсию, чтобы дождаться окончания дождика. Сама экскурсия позволила по-новому взглянуть на хорошо известные достопримечательности читать дальшеуменьшить
Праги, понять почему они получились именно такими, разглядеть детали. Для себя мы открыли много нового и интересного. Дарья очень увлеченно рассказывает, подробно отвечает на вопросы и просто приятный в общении человек. Экскурсией остались очень довольны.
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Мария
Очень рекомендую эту экскурсию и гида Дарью. Я уже не в первый раз в Праге, но узнала много нового и открыла для себя очень красивые места. Экскурсия подойдёт всем! Интересуетесь ли вы ар-нуво или просто хотите посмотреть на красивые здания, которых может и не замечали в Праге. Дарья прекрасный рассказчик и очень приятная собеседница. Маршрут просто супер. Экскурсия 5 звёзд!
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Светлана
Интересная экскурсия, вряд ли я сама обратила бы внимание, не говоря уж о том, чтобы поискать информацию об отдельных зданиях, о которых узнала на ней. Дарье можно было задавать вопросы и не касающиеся непосредственно темы экскурсии. Очень понравилась башня из старых книг в библиотеке. Неужели я сама ее обнаружила бы?
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Л
Лиза
Даша! Спасибо! Очень интересно и познавательно!
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