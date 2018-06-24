7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

примере отеля "Ambassador Zlata Husa". Прогулка по улице Парижской и Староместской площади познакомит вас с историей и выдающимися памятниками этого стиля. Узнайте о художниках и владельцах зданий той эпохи, а также о музее Альфонса Мухи

Описание экскурсии

Разный ар-нуво

В программе экскурсии типичные для стиля модерн здания, такие как знаменитый Общественный дом, отели «Grand Hotel Europa» и «Hotel Meran», и изыски модерна чешского — например, отель «Ambassador Zlata Husa» на Вацлавской площади. Вы не только познакомитесь с самыми великолепными образцами ар-нуво, но и начнёте разбираться в его тонкостях и запомните, о чём они говорят: вот здесь гнутые формы и растительный орнамент, а тут — более лёгкая и воздушная лепнина. Архитектура Праги заговорит с вами на понятном языке.

Человеческий фактор

Застройка эпохи ар-нуво — это не только градостроительные мероприятия, но и плоды нетривиальных замыслов и идей. Мы пройдём по улице Парижской, которая возводилась властями города как первый кирпичик района чешских Елисейский полей, посмотрим на памятник национальному герою Яну Гусу на Староместской площади. И поговорим о владельцах знаменитых зданий Праги той поры и, конечно, художниках стиля модерн, получивших мировую славу. Возможно, после вы даже захотите посетить музей одного из них — Альфонса Мухи, в честь которого ар-нуво иногда называли «а-ля Муха».