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Прага 100-башенная — индивидуально

Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Старинные башни, звонницы, шпили дворцов, храмов, крепостных ворот.

Все они создают неповторимый антураж загадочной Праги.

Здесь даже есть Музей 🖼 истории 📖 пражских башен.

У каждой из них свое назначение, своя многовековая история и своя мистическая легенда.

Многие старинные башенные сооружения Праги являются не только уникальным культурным достоянием, но и смотровыми площадками, с которых открывается красивейший панорамный вид на загадочную чешскую столицу.

С высоты птичьего полета «стобашенная» великолепна.

В нашем индивидуальном туре мы познакомим вас с наиболее выдающимися шпилями и башнями Золотого города, расскажем их удивительные легенды и покажем лучшие смотровые площадки, откуда вы сможете сделать потрясающие фото.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €80 за экскурсию

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Прага 100-башенная — индивидуально
Прага 100-башенная — индивидуально

Что вы увидите

  • Староместская мостовая башня
  • Пражские куранты
  • Пороховая башня
  • Йиндржишская башня
  • Малостранские мостовые башни
  • Староместская водонапорная башня
  • Пороховая башня Мигулка
  • Южная башня собора Святого Вита
  • Астрономическая башня Клементинума
  • Малостранская водонапорная башня
  • Современная Жижковская телебашня и многие другие
Прага стобашенная или Золотой город 🏙️ ста шпилей. Это наиболее колоритные характеристики старинной чешской столицы ⭐️. И говорят так вовсе не для красного словца. Точным подсчетом пражских башен и шпилей, конечно, никто не занимался, но еще в начале XIX века стало доподлинно известно, что их тут более ста.
Знаменитые башни Праги
Башни Праги очень разные возрасту, назначению и по своей архитектуре. Оборонительные, складские, сторожевые, водонапорные. Готические сооружения, башни в стиле барокко, ренессанса и современные конструкции. Вместе они создают неповторимую картинку, благодаря которой Прага и получила такую колоритную характеристику.

В нашей индивидуальной экскурсии 🧭 по стобашенной Праге вы увидите:

  • символ средневековой Праги, красивейшее готическое сооружение Европы — Староместскую башню;
  • Сароместскую ратушу с уникальными астрономическими часами Орлой;
  • старинную Пороховую башню и ее потрясающие архитектурные детали;
  • самую высокую колокольню Праги — Йиндржишскую башню. Здесь 10 этажей, на которых сейчас расположены рестораны, кафе, выставочные помещения, торговые ряды, клубы и знаменитый Музей 🖼 истории 📖 пражских башен;
  • многовековые Малостранские мостовые башни, одна из которых старше самого Карлова моста;
  • Кроме того, большой популярностью у туристов пользуются Староместская водонапорная башня, Пороховая башня Мигулка, Южная башня собора Святого Вита, Астрономическая башня Клементинума, Малостранская водонапорная башня, современная Жижковская телебашня и многие другие.
Лучшие смотровые площадки Праги
  • Башня Староместсткой ратуши. В свое время она выполняла роль сторожевой башни, поэтому высота сооружения достаточно внушительная — около 60 метров. На смотровую площадку Староместской ратуши ведут своеобразные ступени в форме наклонных плит. Для тех, кто не готов проходить это испытание, есть лифт;
  • с Йиндржишской башни открываются потрясающие виды на Старе Место и Вацлавскую площадь. А еще здесь есть возможность послушать уникальные куранты. Звон создается большим количеством колоколов, но услышать его можно только находясь внутри;
  • для того, чтобы добраться на смотровую площадку Староместской башни нужно преодолеть 136 ступенек. С неё открывается широкий обзор на главную достопримечательность 🏛️ Праги — Карлов мост, а также западные и восточные направления города;
  • с Пороховой башни отлично просматривается Старе Место и красивейшая Староместская площадь;
  • добраться на башню Собора Святого Вита непросто. Сюда ведут целых 300 ступеней. Но усилия того стоят. С этой башни вы увидите всю Прагу.
  • И это ещё далеко не все пражские смотровые площадки. Если после нашей индивидуальной экскурсии по стобашенной Праге вы захотите продолжить любоваться городом с высоты птичьего полета, наш гид обязательно посоветует вам наиболее выгодные места.

Важная информация:

  • В назначенное вами время Вас будет ожидать гид;
  • Экскурсия проходит на русском языке;
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги лицензированного гида (экскурсия на русском языке)
Что не входит
  • Входные билеты
  • Трансфер из отеля — 10 € для группы 1-3 чел. 20 € для группы 4-7 чел.
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Вацлавская площадь, Прага
Прага 100-башенная — индивидуально
Прага 100-башенная — индивидуально
Прага 100-башенная — индивидуально
Прага 100-башенная — индивидуально

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
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