Прага стобашенная или Золотой город 🏙️ ста шпилей. Это наиболее колоритные характеристики старинной чешской столицы ⭐️. И говорят так вовсе не для красного словца. Точным подсчетом пражских башен и шпилей, конечно, никто не занимался, но еще в начале XIX века стало доподлинно известно, что их тут более ста.

Знаменитые башни Праги

Башни Праги очень разные возрасту, назначению и по своей архитектуре. Оборонительные, складские, сторожевые, водонапорные. Готические сооружения, башни в стиле барокко, ренессанса и современные конструкции. Вместе они создают неповторимую картинку, благодаря которой Прага и получила такую колоритную характеристику.

В нашей индивидуальной экскурсии 🧭 по стобашенной Праге вы увидите:

символ средневековой Праги, красивейшее готическое сооружение Европы — Староместскую башню;

Сароместскую ратушу с уникальными астрономическими часами Орлой;

старинную Пороховую башню и ее потрясающие архитектурные детали;

самую высокую колокольню Праги — Йиндржишскую башню. Здесь 10 этажей, на которых сейчас расположены рестораны, кафе, выставочные помещения, торговые ряды, клубы и знаменитый Музей 🖼 истории 📖 пражских башен;

многовековые Малостранские мостовые башни, одна из которых старше самого Карлова моста;

Кроме того, большой популярностью у туристов пользуются Староместская водонапорная башня, Пороховая башня Мигулка, Южная башня собора Святого Вита, Астрономическая башня Клементинума, Малостранская водонапорная башня, современная Жижковская телебашня и многие другие.

Лучшие смотровые площадки Праги

Башня Староместсткой ратуши. В свое время она выполняла роль сторожевой башни, поэтому высота сооружения достаточно внушительная — около 60 метров. На смотровую площадку Староместской ратуши ведут своеобразные ступени в форме наклонных плит. Для тех, кто не готов проходить это испытание, есть лифт;

с Йиндржишской башни открываются потрясающие виды на Старе Место и Вацлавскую площадь. А еще здесь есть возможность послушать уникальные куранты. Звон создается большим количеством колоколов, но услышать его можно только находясь внутри;

для того, чтобы добраться на смотровую площадку Староместской башни нужно преодолеть 136 ступенек. С неё открывается широкий обзор на главную достопримечательность 🏛️ Праги — Карлов мост, а также западные и восточные направления города;

с Пороховой башни отлично просматривается Старе Место и красивейшая Староместская площадь;

добраться на башню Собора Святого Вита непросто. Сюда ведут целых 300 ступеней. Но усилия того стоят. С этой башни вы увидите всю Прагу.

И это ещё далеко не все пражские смотровые площадки. Если после нашей индивидуальной экскурсии по стобашенной Праге вы захотите продолжить любоваться городом с высоты птичьего полета, наш гид обязательно посоветует вам наиболее выгодные места.

Важная информация: