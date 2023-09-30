Пройтись по городу, полному сильных чувств
Особенно, если вы влюблены! Или только собираетесь влюбиться! За 2,5 часа вы побываете возле основных пражских достопримечательностей, а я поведаю вам истории любви, связанные с ними.
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Описание
Что вас ожидает
От Золушки до свадебных традиций
На Градчанской площади вы узнаете, почему из сказки «Три орешка для Золушки» получился настоящий киношедевр, а заодно увидите дворец, в котором много лет назад жил чешский герой Синяя борода. Возле Замковой лестницы я расскажу, кто помог прославленному художнику Альфонсу Мухе выбраться из глубочайшей депрессии и создать главную работу всей его жизни. На Малой стороне мы пройдём по крошечному мосту, узнаем его секрет и поговорим о местных свадебных традициях.
Влюблённая старая Прага
На Карловом мосту я покажу главные статуи для влюблённых и тех, кто мечтает о продолжении рода. На нашем маршруте встретится и знаменитая Староместская площадь, где у меня тоже приготовлена история любви одной всемирно известной личности. Но самое главное — в завершении нашей прогулки у вас на руках будет формула сохранения отношений. Не верите? Тогда приходите на экскурсию и убедитесь сами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Пражского Града
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.