Если вам становится скучно от обилия дат и имён правителей, перечисления строгих исторических фактов и архитектурных стилей, то эта экскурсия точно для вас. Особенно, если вы влюблены! Или только собираетесь влюбиться! За 2,5 часа вы побываете возле основных пражских достопримечательностей, а я поведаю вам истории любви, связанные с ними.

Описание экскурсии

От Золушки до свадебных традиций

На Градчанской площади вы узнаете, почему из сказки «Три орешка для Золушки» получился настоящий киношедевр, а заодно увидите дворец, в котором много лет назад жил чешский герой Синяя борода. Возле Замковой лестницы я расскажу, кто помог прославленному художнику Альфонсу Мухе выбраться из глубочайшей депрессии и создать главную работу всей его жизни. На Малой стороне мы пройдём по крошечному мосту, узнаем его секрет и поговорим о местных свадебных традициях.

Влюблённая старая Прага

На Карловом мосту я покажу главные статуи для влюблённых и тех, кто мечтает о продолжении рода. На нашем маршруте встретится и знаменитая Староместская площадь, где у меня тоже приготовлена история любви одной всемирно известной личности. Но самое главное — в завершении нашей прогулки у вас на руках будет формула сохранения отношений. Не верите? Тогда приходите на экскурсию и убедитесь сами.