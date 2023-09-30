Прага: истории любви

Пройтись по городу, полному сильных чувств

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Ответы на вопросы
Если вам становится скучно от обилия дат и имён правителей, перечисления строгих исторических фактов и архитектурных стилей, то эта экскурсия точно для вас.

Особенно, если вы влюблены! Или только собираетесь влюбиться! За 2,5 часа вы побываете возле основных пражских достопримечательностей, а я поведаю вам истории любви, связанные с ними.
Прага: истории любви
Прага: истории любви
Прага: истории любви
Прага: истории любви
Прага: истории любви
Прага: истории любви
Прага: истории любви
Прага: истории любви
Прага: истории любви
Прага: истории любви
Прага: истории любви
Ближайшие даты:
30
сен
1
окт
2
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3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

От Золушки до свадебных традиций

На Градчанской площади вы узнаете, почему из сказки «Три орешка для Золушки» получился настоящий киношедевр, а заодно увидите дворец, в котором много лет назад жил чешский герой Синяя борода. Возле Замковой лестницы я расскажу, кто помог прославленному художнику Альфонсу Мухе выбраться из глубочайшей депрессии и создать главную работу всей его жизни. На Малой стороне мы пройдём по крошечному мосту, узнаем его секрет и поговорим о местных свадебных традициях.

Влюблённая старая Прага

На Карловом мосту я покажу главные статуи для влюблённых и тех, кто мечтает о продолжении рода. На нашем маршруте встретится и знаменитая Староместская площадь, где у меня тоже приготовлена история любви одной всемирно известной личности. Но самое главное — в завершении нашей прогулки у вас на руках будет формула сохранения отношений. Не верите? Тогда приходите на экскурсию и убедитесь сами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Пражского Града
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
Летние
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