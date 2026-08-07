Если вам становится скучно от обилия дат и имён правителей, перечисления строгих исторических фактов и архитектурных стилей, то эта экскурсия точно для вас.
Особенно, если вы влюблены! Или только собираетесь влюбиться! За 2,5 часа вы побываете возле основных пражских достопримечательностей, а я поведаю вам истории любви, связанные с ними.
Описание экскурсии
От Золушки до свадебных традиций
На Градчанской площади вы узнаете, почему из сказки «Три орешка для Золушки» получился настоящий киношедевр, а заодно увидите дворец, в котором много лет назад жил чешский герой Синяя борода. Возле Замковой лестницы я расскажу, кто помог прославленному художнику Альфонсу Мухе выбраться из глубочайшей депрессии и создать главную работу всей его жизни. На Малой стороне мы пройдём по крошечному мосту, узнаем его секрет и поговорим о местных свадебных традициях.
Влюблённая старая Прага
На Карловом мосту я покажу главные статуи для влюблённых и тех, кто мечтает о продолжении рода. На нашем маршруте встретится и знаменитая Староместская площадь, где у меня тоже приготовлена история любви одной всемирно известной личности. Но самое главное — в завершении нашей прогулки у вас на руках будет формула сохранения отношений. Не верите? Тогда приходите на экскурсию и убедитесь сами.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Пражского Града
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 434 туристов
В день знакомства с Прагой я, едва закинув чемоданы в номер, отправилась на прогулку, а уже к вечеру поняла, что влюбилась в город. И Прага ответила мне взаимностью — моей читать дальшеуменьшить
семье выпал шанс перебраться в чешскую столицу. Это дало мне официальный повод погрузиться в её историю, культуру и традиции.
В один момент я поняла, что хочу и могу делиться знаниями с другими. Так я стала гидом. У меня есть и сертификат, и лицензия, и даже специальный красивенький значок. Но это не главное. Главное, что я люблю своё дело, и люди чувствуют это — иначе они бы не возвращались ко мне за новыми прогулками.
Попробуйте и вы познакомиться с этим удивительным городом в моей компании! Со своей стороны торжественно обещаю приложить все усилия для того, чтобы вам захотелось вновь побывать здесь.