4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Религиозная, культурная и политическая история чешского барокко на самых ярких его образцах

Galina
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Galina – ваш гид
Позолота завитков украшений, ломаный фундамент барочных храмов и разнообразие капителей колонн и пилястр чешского барокко — чтобы здания рассказали о себе что-то особенное, нужно внимательно все это рассмотреть.

Барокко в Чехии имеет свою историю — религиозную, культурную и политическую — об этом я расскажу на прогулке по самым ярким примерам этого стиля.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
5
Прага в стиле барокко
Прага в стиле барокко

Чешское барокко

Барокко было символом возвращения чехов в лоно католической церкви после 200 лет гуситских реформ и популярного в Чешском королевстве протестантизма. Чешское барокко необыкновенно богато, насыщенно, красочно и разнообразно, оно открыло имена местных художников и скульпторов с мировым признанием и архитекторов, ставших классиками этого стиля. И даже знаменитый Карлов мост — это музей скульптур в стиле барокко.

Программа

  • Мы начнем от Пороховой башни, побываем на площади Республики, пройдем через весь Старый город, увидим и барокко, и рококо, зайдем в храмы, рассмотрим архитектуру Староместской площади.
  • Затем Клементинум — основной образовательный иезуитский центр в Праге во времена барокко. Я расскажу об истории иезуитов и об их роли в чешском королевстве.
  • Потом Карлов мост, где я открою вам символику скульптур, и далее отправимся на Малую Сторону. Особое внимание обратим на самый большой храм барокко — Костел Святого Николая, который строили три поколения семьи архитекторов Динцинхоферов, в нем все новшества и открытия стиля изысков.
  • И закончим в месте паломничества христиан со всего мира — Храме Девы Марии Победоносной — у знаменитого Пражского Езулатка. Езулатко — восковая фигурка младенца Иисуса — у неё верующие просят о помощи и исцелении от всех недугов.

Конечно, мы будем по дороге останавливаться и у зданий других стилей, будем сравнивать, вспоминать историю архитектуры в Европе, поговорим об истории домов и храмов и вместе будем наслаждаться городом. В нашем маршруте — основные объекты, принесшие Праге славу и внесенные в «Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО».

Организационные детали

Экскурсия проводится для компании от двух человек, но если вы волею судеб оказались в Праге один-одинешенек и интересуетесь архитектурой — все равно пишите, договоримся о другой стоимости!

Прага в стиле барокко
Прага в стиле барокко
Прага в стиле барокко
Прага в стиле барокко
Прага в стиле барокко
Прага в стиле барокко
Прага в стиле барокко
Прага в стиле барокко
Прага в стиле барокко
Прага в стиле барокко
Прага в стиле барокко
Прага в стиле барокко

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Galina
Galina
Лицензированный гид-экскурсовод. По образованию журналист. Преподаю историю Чехии. В Праге живу 12 лет. Чехию своим туристам показываю настоящую, с её историей и современностью. Вместе мы пробуем разгадать загадки и увидеть мистическую сущность городов и замков. Гуляем везде: не только в обзорных экскурсиях по улицам, но и что особенно интересно, открываем двери и заходим внутрь. Узнаем подробности, сможем ощутить контекст европейской истории, оценить уникальность всего, что видим во время наших прогулок. Экскурсии познавательные, интересны и взрослым, и детям.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Алексей
20 августа 2018
Идеальное сочетание фактов об истории Чехии и информации об архитектуре, что создало цельную картину эпохи барокко.
Галина отлично владеет материалом. Чувствуется уровень выше просто хорошего гида - недаром Галина занимается еще и обучением экскурсоводов - а также то, что она постоянно совершенствуется, читает специальную литературу.
14 июля 2018
Прага удивительна и прекрасна, но именно Галина сделала так, чтобы я полюбила этот город всем сердцем. Галина не просто великолепно знает материал, но делает всё, чтобы и мы, приехавшие на несколько дней, почувствовали всю красоту и великолепие этого города. И Галина очень чуткий внимательный человек. От всей души советую всем идти на экскурсии с Галиной.
17 января 2015
Спасибо Галине за замечательную экскурсию по Праге! До сих пор вспоминаю с теплотой и благодарностью. Галина - замечательный профессионал своего дела, искренне и со всей душой любящий город. И к такому гиду хочется возвращаться вновь и вновь. Рекомендую!
26 апреля 2014
Были на экскурсии "Прага в стиле барокко". Спасибо Галине, экскурсия прошла на одном дыхании. Если учесть, что о стилях раннего и позднего барокко слышала краем уха, экскурсия не показалась заумной, Галина всё объясняла очень понятно и интересно. А какие "маленькие", но прекрасные сюрпризы ждали нас во время прогулки! Один совет всем, кто решится на эту экскурсию-немного подготовиться к ней, почитать о самых знаменитых чешских архитекторах,х отя бы что бы не путаться в фамилиях. Если вы в " теме" -намного интересней и информации получите больше, не надо будет начинать с азов.

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