4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Барокко было символом возвращения чехов в лоно католической церкви после 200 лет гуситских реформ и популярного в Чешском королевстве протестантизма. Чешское барокко необыкновенно богато, насыщенно, красочно и разнообразно, оно открыло имена местных художников и скульпторов с мировым признанием и архитекторов, ставших классиками этого стиля. И даже знаменитый Карлов мост — это музей скульптур в стиле барокко.
Программа
Мы начнем от Пороховой башни, побываем на площади Республики, пройдем через весь Старый город, увидим и барокко, и рококо, зайдем в храмы, рассмотрим архитектуру Староместской площади.
Затем Клементинум — основной образовательный иезуитский центр в Праге во времена барокко. Я расскажу об истории иезуитов и об их роли в чешском королевстве.
Потом Карлов мост, где я открою вам символику скульптур, и далее отправимся на Малую Сторону. Особое внимание обратим на самый большой храм барокко — Костел Святого Николая, который строили три поколения семьи архитекторов Динцинхоферов, в нем все новшества и открытия стиля изысков.
И закончим в месте паломничества христиан со всего мира — Храме Девы Марии Победоносной — у знаменитого Пражского Езулатка. Езулатко — восковая фигурка младенца Иисуса — у неё верующие просят о помощи и исцелении от всех недугов.
Конечно, мы будем по дороге останавливаться и у зданий других стилей, будем сравнивать, вспоминать историю архитектуры в Европе, поговорим об истории домов и храмов и вместе будем наслаждаться городом. В нашем маршруте — основные объекты, принесшие Праге славу и внесенные в «Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО».
Организационные детали
Экскурсия проводится для компании от двух человек, но если вы волею судеб оказались в Праге один-одинешенек и интересуетесь архитектурой — все равно пишите, договоримся о другой стоимости!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Лицензированный гид-экскурсовод. По образованию журналист. Преподаю историю Чехии. В Праге живу 12 лет. Чехию своим туристам показываю настоящую, с её историей и современностью. Вместе мы пробуем разгадать загадки и увидеть мистическую сущность городов и замков. Гуляем везде: не только в обзорных экскурсиях по улицам, но и что особенно интересно, открываем двери и заходим внутрь. Узнаем подробности, сможем ощутить контекст европейской истории, оценить уникальность всего, что видим во время наших прогулок. Экскурсии познавательные, интересны и взрослым, и детям.
Идеальное сочетание фактов об истории Чехии и информации об архитектуре, что создало цельную картину эпохи барокко.
Галина отлично владеет материалом. Чувствуется уровень выше просто хорошего гида - недаром Галина занимается еще и обучением экскурсоводов - а также то, что она постоянно совершенствуется, читает специальную литературу.
Наталия
14 июля 2018
Прага удивительна и прекрасна, но именно Галина сделала так, чтобы я полюбила этот город всем сердцем. Галина не просто великолепно знает материал, но делает всё, чтобы и мы, приехавшие на несколько дней, почувствовали всю красоту и великолепие этого города. И Галина очень чуткий внимательный человек. От всей души советую всем идти на экскурсии с Галиной.
Ольга
17 января 2015
Спасибо Галине за замечательную экскурсию по Праге! До сих пор вспоминаю с теплотой и благодарностью. Галина - замечательный профессионал своего дела, искренне и со всей душой любящий город. И к такому гиду хочется возвращаться вновь и вновь. Рекомендую!
Елена
26 апреля 2014
Были на экскурсии "Прага в стиле барокко". Спасибо Галине, экскурсия прошла на одном дыхании. Если учесть, что о стилях раннего и позднего барокко слышала краем уха, экскурсия не показалась заумной, Галина всё объясняла очень понятно и интересно. А какие "маленькие", но прекрасные сюрпризы ждали нас во время прогулки! Один совет всем, кто решится на эту экскурсию-немного подготовиться к ней, почитать о самых знаменитых чешских архитекторах,х отя бы что бы не путаться в фамилиях. Если вы в " теме" -намного интересней и информации получите больше, не надо будет начинать с азов.
Очароваться историей и архитектурой города в храмах и дворцах визитной карточки Праги
Пражский Град — это резиденция князей, королей и президентов. Это — визитная карточка Праги, и особенность нашей прогулки в том, что мы побываем везде: зайдем во все храмы и дворцы, которые открыты для посещений. Архитектура будет говорить с нами на языках своего времени, и история откроет свои тайны.
О роли Вышеграда в истории Чехии на экскурсии по следам чешских сказок
В Чехии есть свои любимые сказочные герои, понятные и близкие русскому сердцу. Например, Либуше — легендарная владычица (как Василиса Премудрая). Или знаменитый чешский конь Шемик (конек-горбунок). Но кроме самих сказочных героев чешских летописей, сохранились места, где их невероятные истории разворачивались. Приглашаю отправится по следам чешских сказок и местных легенд!
Пройти по историческим местам с особым удовольствием в обход туристических троп
Наша задача — пройти по историческим местам с особым удовольствием. Вы будете гулять по пассажам, любоваться пейзажами, пить кофе и пробовать пражские фирменные сладости. Останавливаясь возле уникальных домов, памятников и храмов, вы узнаете познавательные подробности из жизни города, которые помогут вам лучше понять Прагу.
Узнать, как Прага преобразилась в столицу роскоши и прогресса благодаря молодому Карлу IV
Средневековье. Башни, храмы, город, пиво. 1348 год. С него в Праге началось все самое интересное. Во время нашей прогулки я подробно расскажу, почему он так важен. Это год, когда королевскими указами молодого короля Карла IV в Праге начался строительный бум, был построен целый Новый Город, который, к слову, был почти в два раза больше, чем Париж того времени.
Исследовать экспозиции Национальной галереи и услышать о великих мастерах из разных эпох
Прага — это не только уютные улочки и средневековые церкви: в Национальной галерее вас ждут сотни шедевров со всего мира! Вы посетите один из её корпусов и погрузитесь в историю живописи конкретной эпохи. Я стану вашим проводником в мире искусства, расскажу о знаменитых художниках и помогу увидеть в изображенном нечто большее, чем пейзаж, портрет или натюрморт.
Увлекательная экскурсия по примечательным местам центрального, но малоизученного района города
Эта экскурсия по той Праге, которую сами её местные жители узнают всю жизнь. Пейзаж этого района в панораме города открывается у всех вьезжающих в город по Нусельскому мосту. Пражане этот район любят, гуляют здесь и в выходные, и в будние дни. Для туристов пока эти кварталы — «Terra Incognita» — неизвестная земля.
Исследовать средневековый город, увидеть самую большую Костницу и посетить замок Чешский Штернберг
Кутна-Гора прежде был одним из самых богатых городов королевства благодаря добыче серебра. Мы поговорим об истории города, посетим Королевский монетный двор и посмотрим на изготовление грошей, а также осмотрим главные достопримечательности: Часовню Всех Святых, Собор Святой Варвары и легендарный замок Штенберг.
Познакомиться с главными памятниками столицы через рассказы о ее знаковых эпохах и ключевых событиях
В емком культурно-историческом экскурсе вы проследите, как развивалась Прага в разные периоды, от Чешского королевства до современности. Услышите легенды об алхимиках, королях и мистических символах — Карловом мосте и часах Орлой, узнаете, чем прославились великие площади Вацлавская и Староместская. И получите актуальные советы от местного жителя.
Впечатлиться крупнейшим действующим замковым комплексом мира и узнать его историю
Приглашаю посетить уникальный архитектурный ансамбль из величественных дворцов, старинных храмов, самобытных улочек и колоритных домиков, обнесенных крепостной стеной с бойницами и башнями. Я расскажу интересные истории и легенды Пражского Града и помогу почувствовать многовековую душу этого мистического и старинного места, возвышающегося на левом берегу реки Влтавы.
Уловить средневековый дух города и его мистическую атмосферу на вечерней прогулке
Достаточно лишь дождаться сумерек, выйти на улочки Старого города — и перед вами темная сторона Праги с её секретами, средневековыми легендами и тенями на готических фасадах. Вы услышите предания об алхимиках, вампирах и палачах, побываете на месте встреч пражских привидений и с головой погрузитесь в магию Старого города.
Средневековые районы, католические храмы, крепости и милые памятники Праги на дружеской экскурсии
Я расскажу, почему Новый город Праги, на самом деле, очень старый и как ему удается оставаться современным и комфортным на протяжении 700 лет. Покажу одну из самых больших площадей Европы, академический квартал и готическую крепостную стену. А также помогу раскрыть характер чешской столицы и понять менталитет ее жителей.
Обзорная экскурсия по правому берегу Влтавы позволит вам увидеть главные достопримечательности, насладиться разнообразной архитектурой Праги, узнать её тайны и легенды. Роскошные площади, шпили соборов, дома со своими собственными «золотыми» именами, многочисленные памятники и прекрасные лебеди... Вы не только погрузитесь в атмосферу этого загадочного, таинственного и чарующего города, но и поймёте, как и почему Прага получила эти наименования.