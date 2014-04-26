4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Прага в стиле барокко» предлагает погрузиться в богатую историю чешского барокко. От Пороховой башни до Храма Девы Марии Победоносной - маршрут проходит через знаковые места, включая Карлов мост и Клементинум. Путешествие по Старому городу раскрывает символику скульптур и тайны храмов, предлагая уникальный взгляд на культурное наследие Праги. Узнайте о роли иезуитов и полюбуйтесь на шедевры, внесенные в список ЮНЕСКО

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чешское барокко

Барокко было символом возвращения чехов в лоно католической церкви после 200 лет гуситских реформ и популярного в Чешском королевстве протестантизма. Чешское барокко необыкновенно богато, насыщенно, красочно и разнообразно, оно открыло имена местных художников и скульпторов с мировым признанием и архитекторов, ставших классиками этого стиля. И даже знаменитый Карлов мост — это музей скульптур в стиле барокко.

Программа

Мы начнем от Пороховой башни, побываем на площади Республики, пройдем через весь Старый город, увидим и барокко, и рококо, зайдем в храмы, рассмотрим архитектуру Староместской площади.

Затем Клементинум — основной образовательный иезуитский центр в Праге во времена барокко. Я расскажу об истории иезуитов и об их роли в чешском королевстве.

Потом Карлов мост, где я открою вам символику скульптур, и далее отправимся на Малую Сторону. Особое внимание обратим на самый большой храм барокко — костёл Святого Николая, который строили три поколения семьи архитекторов Динцинхоферов, в нем все новшества и открытия стиля изысков.

И закончим в месте паломничества христиан со всего мира — Храме Девы Марии Победоносной — у знаменитого Пражского Езулатка. Езулатко — восковая фигурка младенца Иисуса — у неё верующие просят о помощи и исцелении от всех недугов.

Конечно, мы будем по дороге останавливаться и у зданий других стилей, будем сравнивать, вспоминать историю архитектуры в Европе, поговорим об истории домов и храмов и вместе будем наслаждаться городом. В нашем маршруте — основные объекты, принесшие Праге славу и внесенные в «Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО».

Организационные детали

Экскурсия проводится для компании от двух человек, но если вы волею судеб оказались в Праге один-одинешенек и интересуетесь архитектурой — все равно пишите, договоримся о другой стоимости!