4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Позолота завитков украшений, ломаный фундамент барочных храмов и разнообразие капителей колонн и пилястр чешского барокко - все это вы увидите на экскурсии
Экскурсия «Прага в стиле барокко» предлагает погрузиться в богатую историю чешского барокко.
От Пороховой башни до Храма Девы Марии Победоносной - маршрут проходит через знаковые места, включая Карлов мост и Клементинум.
Путешествие по Старому городу раскрывает символику скульптур и тайны храмов, предлагая уникальный взгляд на культурное наследие Праги. Узнайте о роли иезуитов и полюбуйтесь на шедевры, внесенные в список ЮНЕСКО
Барокко было символом возвращения чехов в лоно католической церкви после 200 лет гуситских реформ и популярного в Чешском королевстве протестантизма. Чешское барокко необыкновенно богато, насыщенно, красочно и разнообразно, оно открыло имена местных художников и скульпторов с мировым признанием и архитекторов, ставших классиками этого стиля. И даже знаменитый Карлов мост — это музей скульптур в стиле барокко.
Программа
Мы начнем от Пороховой башни, побываем на площади Республики, пройдем через весь Старый город, увидим и барокко, и рококо, зайдем в храмы, рассмотрим архитектуру Староместской площади.
Затем Клементинум — основной образовательный иезуитский центр в Праге во времена барокко. Я расскажу об истории иезуитов и об их роли в чешском королевстве.
Потом Карлов мост, где я открою вам символику скульптур, и далее отправимся на Малую Сторону. Особое внимание обратим на самый большой храм барокко — костёл Святого Николая, который строили три поколения семьи архитекторов Динцинхоферов, в нем все новшества и открытия стиля изысков.
И закончим в месте паломничества христиан со всего мира — Храме Девы Марии Победоносной — у знаменитого Пражского Езулатка. Езулатко — восковая фигурка младенца Иисуса — у неё верующие просят о помощи и исцелении от всех недугов.
Конечно, мы будем по дороге останавливаться и у зданий других стилей, будем сравнивать, вспоминать историю архитектуры в Европе, поговорим об истории домов и храмов и вместе будем наслаждаться городом. В нашем маршруте — основные объекты, принесшие Праге славу и внесенные в «Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО».
Организационные детали
Экскурсия проводится для компании от двух человек, но если вы волею судеб оказались в Праге один-одинешенек и интересуетесь архитектурой — все равно пишите, договоримся о другой стоимости!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 931 туриста
Лицензированный гид-экскурсовод. По образованию журналист. Преподаю историю Чехии. В Праге живу 12 лет. Чехию своим туристам показываю настоящую, с её историей и современностью. Вместе мы пробуем разгадать загадки и увидеть читать дальшеуменьшить
мистическую сущность городов и замков. Гуляем везде: не только в обзорных экскурсиях по улицам, но и что особенно интересно, открываем двери и заходим внутрь. Узнаем подробности, сможем ощутить контекст европейской истории, оценить уникальность всего, что видим во время наших прогулок. Экскурсии познавательные, интересны и взрослым, и детям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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Елена
Были на экскурсии "Прага в стиле барокко". Спасибо Галине, экскурсия прошла на одном дыхании. Если учесть, что о стилях раннего и позднего барокко слышала краем уха, экскурсия не показалась заумной, читать дальшеуменьшить
Галина всё объясняла очень понятно и интересно. А какие "маленькие", но прекрасные сюрпризы ждали нас во время прогулки! Один совет всем, кто решится на эту экскурсию-немного подготовиться к ней, почитать о самых знаменитых чешских архитекторах,х отя бы что бы не путаться в фамилиях. Если вы в" теме" -намного интересней и информации получите больше, не надо будет начинать с азов.
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Н
Наталия
Прага удивительна и прекрасна, но именно Галина сделала так, чтобы я полюбила этот город всем сердцем. Галина не просто великолепно знает материал, но делает всё, чтобы и мы, приехавшие на несколько дней, почувствовали всю красоту и великолепие этого города. И Галина очень чуткий внимательный человек. От всей души советую всем идти на экскурсии с Галиной.
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Алексей
Идеальное сочетание фактов об истории Чехии и информации об архитектуре, что создало цельную картину эпохи барокко. Галина отлично владеет материалом. Чувствуется уровень выше просто хорошего гида - недаром Галина занимается еще и обучением экскурсоводов - а также то, что она постоянно совершенствуется, читает специальную литературу.
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О
Ольга
Спасибо Галине за замечательную экскурсию по Праге! До сих пор вспоминаю с теплотой и благодарностью. Галина - замечательный профессионал своего дела, искренне и со всей душой любящий город. И к такому гиду хочется возвращаться вновь и вновь. Рекомендую!