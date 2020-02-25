читать дальше знает материал, но делает всё, чтобы и мы, приехавшие на несколько дней, почувствовали всю красоту и великолепие этого города. И Галина очень чуткий внимательный человек. От всей души советую всем идти на экскурсии с Галиной.

Прага удивительна и прекрасна, но именно Галина сделала так, чтобы я полюбила этот город всем сердцем. Галина не просто великолепно