Костёл Святого Николая в Мала-Стране – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Костёл Святого Николая в Мала-Стране» в Праге на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прага в стиле барокко
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Прага в стиле барокко
Позолота завитков украшений, ломаный фундамент барочных храмов и разнообразие капителей колонн и пилястр чешского барокко - все это вы увидите на экскурсии
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
По Праге на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Четыре города пражских
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
81 отзыв
Четыре города пражских
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
157 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    25 февраля 2020
    По Праге на автомобиле
    Эксурсовод Александра шикарный гид!
  • О
    Ольга
    2 июля 2019
    Четыре города пражских
    Надежда прекрасный гид ❤️И по духу и по знаниям и по рекомендациям 👌🏻Уже поделилась впечатлениями с друзьями,которые собираются в Прагу ⭐️
  • С
    Сергей
    5 мая 2019
    Четыре города пражских
    Отлично, 3 часа пролетели быстро. Индивидуал ная экскурсия дает возможность все посмотреть в твоем ритме и так, как тебе хочется. Надежде спасибо!
  • А
    Алексей
    20 августа 2018
    Прага в стиле барокко
    Идеальное сочетание фактов об истории Чехии и информации об архитектуре, что создало цельную картину эпохи барокко. Галина отлично владеет материалом. Чувствуется
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    уровень выше просто хорошего гида - недаром Галина занимается еще и обучением экскурсоводов - а также то, что она постоянно совершенствуется, читает специальную литературу.

  • Н
    Наталия
    14 июля 2018
    Прага в стиле барокко
    Прага удивительна и прекрасна, но именно Галина сделала так, чтобы я полюбила этот город всем сердцем. Галина не просто великолепно
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    знает материал, но делает всё, чтобы и мы, приехавшие на несколько дней, почувствовали всю красоту и великолепие этого города. И Галина очень чуткий внимательный человек. От всей души советую всем идти на экскурсии с Галиной.

  • О
    Ольга
    17 января 2015
    Прага в стиле барокко
    Спасибо Галине за замечательную экскурсию по Праге! До сих пор вспоминаю с теплотой и благодарностью. Галина - замечательный профессионал своего дела, искренне и со всей душой любящий город. И к такому гиду хочется возвращаться вновь и вновь. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Костёл Святого Николая в Мала-Стране»

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  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Костёл Святого Николая в Мала-Стране" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 250. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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