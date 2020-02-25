1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Прага в стиле барокко
Позолота завитков украшений, ломаный фундамент барочных храмов и разнообразие капителей колонн и пилястр чешского барокко - все это вы увидите на экскурсии
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Четыре города пражских
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€157 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана25 февраля 2020Эксурсовод Александра шикарный гид!
- ООльга2 июля 2019Надежда прекрасный гид ❤️И по духу и по знаниям и по рекомендациям 👌🏻Уже поделилась впечатлениями с друзьями,которые собираются в Прагу ⭐️
- ССергей5 мая 2019Отлично, 3 часа пролетели быстро. Индивидуал ная экскурсия дает возможность все посмотреть в твоем ритме и так, как тебе хочется. Надежде спасибо!
- ААлексей20 августа 2018Идеальное сочетание фактов об истории Чехии и информации об архитектуре, что создало цельную картину эпохи барокко. Галина отлично владеет материалом. Чувствуется
- ННаталия14 июля 2018Прага удивительна и прекрасна, но именно Галина сделала так, чтобы я полюбила этот город всем сердцем. Галина не просто великолепно
- ООльга17 января 2015Спасибо Галине за замечательную экскурсию по Праге! До сих пор вспоминаю с теплотой и благодарностью. Галина - замечательный профессионал своего дела, искренне и со всей душой любящий город. И к такому гиду хочется возвращаться вновь и вновь. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Костёл Святого Николая в Мала-Стране»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Костёл Святого Николая в Мала-Стране" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 250. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Костёл Святого Николая в Мала-Стране», 86 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август