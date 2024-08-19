Каждый раз, проходя мимо Пражских курантов, я вижу людей, наблюдающих за фигурками апостолов. А потом замечаю, как они слегка разочарованно улыбаются, хлопают и расходятся, не поняв и не увидев главного. Чтобы вы не допустили эту ошибку, экскурсию мы начнём в уютном кафе. Циферблат будет прямо перед вами, и я всё о нём расскажу. А к часам мы пойдём уже подготовленными.

Описание экскурсии

Уникальные и неповторимые Пражские куранты… Мы с вами не будем долго стоять перед ними в толпе с остальными путешественниками, а начнём знакомство в уютном кафе, с чашечкой кофе, чая или бокалом просекко и десертом (входит в стоимость). Циферблат сначала будет перед вами на картинках.

Я расскажу вам про его историю, секреты и уникальность, а затем мы выйдем из кафе и через 200 метров окажемся перед курантами, которые более чем на 80% состоят из оригинальных деталей и по-прежнему работают. И не просто полюбуемся древними часами, а на месте определим, какой сейчас час, когда сегодня закат, сколько времени до рассвета, где находится луна. Обсудим мы и фигурки апостолов, но вы убедитесь, что не они здесь главные.

Организационные детали