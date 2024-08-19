Каждый раз, проходя мимо Пражских курантов, я вижу людей, наблюдающих за фигурками апостолов.
А потом замечаю, как они слегка разочарованно улыбаются, хлопают и расходятся, не поняв и не увидев главного. Чтобы вы не допустили эту ошибку, экскурсию мы начнём в уютном кафе. Циферблат будет прямо перед вами, и я всё о нём расскажу. А к часам мы пойдём уже подготовленными.
А потом замечаю, как они слегка разочарованно улыбаются, хлопают и расходятся, не поняв и не увидев главного. Чтобы вы не допустили эту ошибку, экскурсию мы начнём в уютном кафе. Циферблат будет прямо перед вами, и я всё о нём расскажу. А к часам мы пойдём уже подготовленными.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Уникальные и неповторимые Пражские куранты… Мы с вами не будем долго стоять перед ними в толпе с остальными путешественниками, а начнём знакомство в уютном кафе, с чашечкой кофе, чая или бокалом просекко и десертом (входит в стоимость). Циферблат сначала будет перед вами на картинках.
Я расскажу вам про его историю, секреты и уникальность, а затем мы выйдем из кафе и через 200 метров окажемся перед курантами, которые более чем на 80% состоят из оригинальных деталей и по-прежнему работают. И не просто полюбуемся древними часами, а на месте определим, какой сейчас час, когда сегодня закат, сколько времени до рассвета, где находится луна. Обсудим мы и фигурки апостолов, но вы убедитесь, что не они здесь главные.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 10 лет
- В стоимость включён welcome-drink на выбор (чай, кофе или просекко) и десерт в кафе
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В кафе в самом центре Праги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Праге
Меня зовут Ольга Уварова, и я ваш проводник в удивительной Чехии и волшебной Праге. Как профессиональный гид я несу с собой ключи к тайнам этого удивительного города. Древние улицы, загадочныеЗадать вопрос
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