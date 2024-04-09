1 чел.
По популярности
3 часа
Индивидуальная
Стань пилотом на один день и управляй самолётом над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
Завтра в 14:00
13 июля в 08:00
€287 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Полёт над ночной Прагой
Взглянуть на старинный город в сказочном сиянии огней с высоты птичьего полета
Завтра в 16:00
13 июля в 16:00
€398 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
Секреты Пражских курантов за чашкой кофе
Научиться читать средневековый циферблат и узнать, что превращает его в уникальный артефакт
Начало: В кафе в самом центре Праги
Завтра в 10:00
13 июля в 10:00
от €50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана9 апреля 2024Получили незабываемые эмоции. Пилот провел исчерпывающий инструктаж и давал подробную информацию во время полета. Однозначно рекомендую!
- ММарина22 марта 2024Великолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) Была одна и брала час.
- ннаталья11 марта 2024Мы давно хотели полетать на маленьком самолете, и вот мечта сбылась! Рада, что выбрали именно этот вариант - наш пилот
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Уникальный опыт»
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