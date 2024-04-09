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Рекомендую не меньше, чтобы хватило на спокойный полноценный полёт. Так как время летит незаметно и насыщенно. Пилот Stepan отлично говорил на русском, английском и чешском. Указания чёткие и понятные. Показал несколько красивых мест, которые вы не пропустите, потому что удобная комбинация: во время достопримечательностей вы смотрите и фотографируете он пилотирует. В остальное время летите вы)) Очень здорово. Нам повезло с погодой. Ветра практически не было и в начале солнечно, потом небо немного затянуло. Рекомендую договориться и сориентироваться по погоде на удобный день и время для максимального комфорта. Трансфер с пилотом до аэродрома так же рекомендую, чтобы больше пообщаться и узнать больше интересного, плюс конечно это удобно))