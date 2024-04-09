Уникальный опыт – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Праге на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поведи самолёт над Прагой
Полеты на самолетах
49 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Стань пилотом на один день и управляй самолётом над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
Завтра в 14:00
13 июля в 08:00
287 за человека
Полёт над ночной Прагой
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Полёт над ночной Прагой
Взглянуть на старинный город в сказочном сиянии огней с высоты птичьего полета
Завтра в 16:00
13 июля в 16:00
398 за всё до 3 чел.
Секреты Пражских курантов за чашкой кофе
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Секреты Пражских курантов за чашкой кофе
Научиться читать средневековый циферблат и узнать, что превращает его в уникальный артефакт
Начало: В кафе в самом центре Праги
Завтра в 10:00
13 июля в 10:00
от 50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    9 апреля 2024
    Поведи самолёт над Прагой
    Получили незабываемые эмоции. Пилот провел исчерпывающий инструктаж и давал подробную информацию во время полета. Однозначно рекомендую!
  • М
    Марина
    22 марта 2024
    Поведи самолёт над Прагой
    Великолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) Была одна и брала час.
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    Рекомендую не меньше, чтобы хватило на спокойный полноценный полёт. Так как время летит незаметно и насыщенно. Пилот Stepan отлично говорил на русском, английском и чешском. Указания чёткие и понятные. Показал несколько красивых мест, которые вы не пропустите, потому что удобная комбинация: во время достопримечательностей вы смотрите и фотографируете он пилотирует. В остальное время летите вы)) Очень здорово. Нам повезло с погодой. Ветра практически не было и в начале солнечно, потом небо немного затянуло. Рекомендую договориться и сориентироваться по погоде на удобный день и время для максимального комфорта. Трансфер с пилотом до аэродрома так же рекомендую, чтобы больше пообщаться и узнать больше интересного, плюс конечно это удобно))

    Великолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) БылаВеликолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) БылаВеликолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) БылаВеликолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) БылаВеликолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) БылаВеликолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) БылаВеликолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) Была
  • н
    наталья
    11 марта 2024
    Поведи самолёт над Прагой
    Мы давно хотели полетать на маленьком самолете, и вот мечта сбылась! Рада, что выбрали именно этот вариант - наш пилот
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    Степан был очень внимательным, знающим, влюбленным в свое дело, тч рассказывал много, интересно и с юмором. И про самолеты и про то, что вы видели вокруг. Поймали закат в воздухе - так красиво! Очень рекомендую для новых ощущений! А тем, кто хотел поводить сам самолет - тем более! Это незабываемо!

    Мы давно хотели полетать на маленьком самолете, и вот мечта сбылась! Рада, что выбрали именно этот

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Уникальный опыт»

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  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Вышеград
  10. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Праге в июле 2024
Сейчас в Праге в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 398. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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