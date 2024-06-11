Сегодняшний день ожидается научно-познавательным, природно-благолепным и местами спортивным: нам предстоит три щадящих подъёма и один не столь милосердный. Однако магия рассветной долины, патетические виды и загадочная атмосфера замков станут более чем достойной наградой. Кроме того, на протяжении всего дня с избытком будет исторических опусов и отличного пива с отменной едой.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Замок Мельник

Город Мельник, расположенный в Центральной Чехии, — один из старейших в стране, его история насчитывает более тысячи лет. Символом города является одноимённый замок, возвышающийся на скале над Влтавой. С самого основания он играл важную роль в истории Чехии, обороне города и прилегающего региона. В разные времена был резиденцией чешских королев и центром богемской культуры.

Вы познакомитесь с историей и архитектурой замка, сочетающей романский, готический и барочный стили. Погуляете по старинным залам, осмотрите предметы искусства и археологические находки. Узнаете о знаменитых винных погребах Мельника. И насладитесь видами на окрестности.

Замок Кокоржин

Далее отправимся исследовать один из наиболее впечатляющих образцов средневековой архитектуры в стране. Замок построен на живописном холме, а его история насчитывает более семи веков. Помимо фортификационного значения, Кокоржин играл важную роль в контроле торговых путей. Неоднократно подвергался нападениям и даже был включён в список так называемых «проклятых замков». А в 19 веке стал объектом романтического интереса и вдохновил многих художников и поэтов своей атмосферностью и красотой.

Вы услышите любопытные факты из истории загадочного замка. Познакомитесь с богатой коллекцией искусства, мебели, предметов быта. И откроете восхитительные виды со стен местных донжонов.

Махово озеро

В северной части Чехии, в области Центральной Богемии вы посетите огромное и чрезвычайно живописное озеро. Окружающие леса, холмы и природные пейзажи сделали рукотворный водоём популярным местом для отдыха.

Исторически Маховое озеро располагалось недалеко от границы Чехии и Германии, и его окрестности служили местом важных событий. За семь сотен лет в этих краях происходило разное. А значит, и поводов для содержательных бесед найдётся немало.

Замок Бездез

Последняя реалия этого дня — вознесённый на шестисотметровую высоту замок. Путь к нему непрост, однако призом станут вдохновляющие панорамы и огромное блюдо из горячих королевских страстей. В 13 веке здесь взаправду творилась история и «богатые тоже плакали»…

Вы увидите выдающийся образец готической архитектуры и памятник исторического наследия. Мы поговорим о роли замка в Средневековье и драматических страницах чешской истории, связанных с Бездезом.

Организационные детали