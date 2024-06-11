Однако магия рассветной долины, патетические виды и загадочная атмосфера замков станут более чем достойной наградой.
Кроме того, на протяжении всего дня с избытком будет исторических опусов и отличного пива с отменной едой.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Замок Мельник
Город Мельник, расположенный в Центральной Чехии, — один из старейших в стране, его история насчитывает более тысячи лет. Символом города является одноимённый замок, возвышающийся на скале над Влтавой. С самого основания он играл важную роль в истории Чехии, обороне города и прилегающего региона. В разные времена был резиденцией чешских королев и центром богемской культуры.
Вы познакомитесь с историей и архитектурой замка, сочетающей романский, готический и барочный стили. Погуляете по старинным залам, осмотрите предметы искусства и археологические находки. Узнаете о знаменитых винных погребах Мельника. И насладитесь видами на окрестности.
Замок Кокоржин
Далее отправимся исследовать один из наиболее впечатляющих образцов средневековой архитектуры в стране. Замок построен на живописном холме, а его история насчитывает более семи веков. Помимо фортификационного значения, Кокоржин играл важную роль в контроле торговых путей. Неоднократно подвергался нападениям и даже был включён в список так называемых «проклятых замков». А в 19 веке стал объектом романтического интереса и вдохновил многих художников и поэтов своей атмосферностью и красотой.
Вы услышите любопытные факты из истории загадочного замка. Познакомитесь с богатой коллекцией искусства, мебели, предметов быта. И откроете восхитительные виды со стен местных донжонов.
Махово озеро
В северной части Чехии, в области Центральной Богемии вы посетите огромное и чрезвычайно живописное озеро. Окружающие леса, холмы и природные пейзажи сделали рукотворный водоём популярным местом для отдыха.
Исторически Маховое озеро располагалось недалеко от границы Чехии и Германии, и его окрестности служили местом важных событий. За семь сотен лет в этих краях происходило разное. А значит, и поводов для содержательных бесед найдётся немало.
Замок Бездез
Последняя реалия этого дня — вознесённый на шестисотметровую высоту замок. Путь к нему непрост, однако призом станут вдохновляющие панорамы и огромное блюдо из горячих королевских страстей. В 13 веке здесь взаправду творилась история и «богатые тоже плакали»…
Вы увидите выдающийся образец готической архитектуры и памятник исторического наследия. Мы поговорим о роли замка в Средневековье и драматических страницах чешской истории, связанных с Бездезом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi ASX 2020 года
- Дополнительные расходы: билеты в замки от 8 до 20 евро, средний чек в кафе или ресторанчике — около 20 евро