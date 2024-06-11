Средневековье в руинах чешских замков

Побывать в местах, где рождалась Чехия, изучить старинную архитектуру и покориться красоте пейзажей
Сегодняшний день ожидается научно-познавательным, природно-благолепным и местами спортивным: нам предстоит три щадящих подъёма и один не столь милосердный.

Однако магия рассветной долины, патетические виды и загадочная атмосфера замков станут более чем достойной наградой.

Кроме того, на протяжении всего дня с избытком будет исторических опусов и отличного пива с отменной едой.
Средневековье в руинах чешских замков
Средневековье в руинах чешских замков
Средневековье в руинах чешских замков
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Замок Мельник

Город Мельник, расположенный в Центральной Чехии, — один из старейших в стране, его история насчитывает более тысячи лет. Символом города является одноимённый замок, возвышающийся на скале над Влтавой. С самого основания он играл важную роль в истории Чехии, обороне города и прилегающего региона. В разные времена был резиденцией чешских королев и центром богемской культуры.

Вы познакомитесь с историей и архитектурой замка, сочетающей романский, готический и барочный стили. Погуляете по старинным залам, осмотрите предметы искусства и археологические находки. Узнаете о знаменитых винных погребах Мельника. И насладитесь видами на окрестности.

Замок Кокоржин

Далее отправимся исследовать один из наиболее впечатляющих образцов средневековой архитектуры в стране. Замок построен на живописном холме, а его история насчитывает более семи веков. Помимо фортификационного значения, Кокоржин играл важную роль в контроле торговых путей. Неоднократно подвергался нападениям и даже был включён в список так называемых «проклятых замков». А в 19 веке стал объектом романтического интереса и вдохновил многих художников и поэтов своей атмосферностью и красотой.

Вы услышите любопытные факты из истории загадочного замка. Познакомитесь с богатой коллекцией искусства, мебели, предметов быта. И откроете восхитительные виды со стен местных донжонов.

Махово озеро

В северной части Чехии, в области Центральной Богемии вы посетите огромное и чрезвычайно живописное озеро. Окружающие леса, холмы и природные пейзажи сделали рукотворный водоём популярным местом для отдыха.

Исторически Маховое озеро располагалось недалеко от границы Чехии и Германии, и его окрестности служили местом важных событий. За семь сотен лет в этих краях происходило разное. А значит, и поводов для содержательных бесед найдётся немало.

Замок Бездез

Последняя реалия этого дня — вознесённый на шестисотметровую высоту замок. Путь к нему непрост, однако призом станут вдохновляющие панорамы и огромное блюдо из горячих королевских страстей. В 13 веке здесь взаправду творилась история и «богатые тоже плакали»…

Вы увидите выдающийся образец готической архитектуры и памятник исторического наследия. Мы поговорим о роли замка в Средневековье и драматических страницах чешской истории, связанных с Бездезом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi ASX 2020 года
  • Дополнительные расходы: билеты в замки от 8 до 20 евро, средний чек в кафе или ресторанчике — около 20 евро

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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