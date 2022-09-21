Махово озеро и брутальные средневековые замки

Сегодняшний солнечный день ожидается научно-познавательным

Сегодняшний солнечный день ожидается научно-познавательным и природо-благолепным. Однако не в пример другим он ещё будет и болезненно-физкультурным. Множественные чешские сопки чрезвычайно картинны, однако их рельефные склоны подчас излишне круты.

Средневековые сеньоры и министериалы, как назло, возводили замки именно там, где орлов и грифов уже начинает тошнить.

При всём при том миннезингеры с мейстерзингерами до этих чертогов как-то добирались, а, стало быть, и любознательным туристам тоже будет по плечу…
Махово озеро и брутальные средневековые замки
Махово озеро и брутальные средневековые замки
Махово озеро и брутальные средневековые замки
Махово озеро и брутальные средневековые замки
Махово озеро и брутальные средневековые замки
Махово озеро и брутальные средневековые замки

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Мельник
  • Замок Кокоржин
  • Замок Бездез
  • Махово озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В течение дня ожидаются три щадящих подъёма и один по-настоящему инфарктный.

Итак, по порядку…

Замок Мельник.
Подъём к нему несложен и замедалируется патетическим пейзажем.
Магия рассветной долины и легенд саккумулирует глубокие переживания и замультиплицирует сакральность — в этих местах рождалась Чехия.
Замок Кокоржин.
Подъём к нему прекрасен, но окаянен!
Архитектура замка и станковая живопись окрестностей впечатляют и вдохновляют, но ничего не рассказывают… А вот глубокое и умелое ковыряние в прошлом распатронит это место с неожиданной стороны.
В Либерецком крае тьма-тьмущая чудесных замковых руин.
Со стен местных донжонов открываются восхитительные дали, а пытливым Знайкам достаются сытные порции уникальной информации…
Махово озеро огромно, рукотворно и чрезвычайно живописно.
За семь сотен истекших лет в этих краях происходило разное и переменилось многое. А значит, и поводов для содержательных бесед найдётся превеликое множество.
Последняя реалия этого дня — вознесённый на шестисотметровую высоту замок Бездез.
Путь к нему непрост, однако призом станут паранормальные панорамы и огромное блюдо из горячих королевских страстей.
В XIII столетии здесь взаправду творилась история и «богатые тоже плакали»…

На протяжении всего дня с избытком будет:

  • Пейзажей,
  • Исторических опусов,
  • И отличного пива с отменной едой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

😎Индивидуальные☀️На весь день🏰Дворцы, замки и особнякиЭкскурсии по Чехии🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Праге

Замок и средневековая корчма Детенице
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Eurotour
Eurotour
1
2 отзыва
Замок и средневековая корчма Детенице
Приглашаем вас отправиться в знаменитый средневековый замок Детенице
Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Сегодня
24 сен
25 сен
28 сен
от 25 за 1 человека
Средневековый ужин в Праге
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Eurotour
Eurotour
5
1 отзыв
Средневековый ужин в Праге
Путешествие во времени стало реальным
на Староместской площади
Сегодня
23 сен
24 сен
28 сен
50 за 1 человека
Первый день в Праге
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
4.8
18 отзывов
Первый день в Праге
Пройтись по улочкам Старого и Нового городов, заглянуть в Еврейский квартал и раскрыть тайны истории
в районе Вацлавской площади
24 сен
1 окт
8 окт
15 окт
150 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест для семей с детьми. Знатоки Средневековья
4 часа
Квест
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Экскурсия-квест для семей с детьми. Знатоки Средневековья
По образования я - преподаватель мировой художественной культуры
от вашего отеля
120 за всё до 6 чел.
Вся Прага за один день на автомобиле
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
4.9
14 отзывов
Вся Прага за один день на автомобиле
Автомобильно-пешеходная экскурсия для тех, кто хочет за один раз посмотреть все достопримечательности Праги
По договоренности
от 175 за всё до 3 чел.
Замок Емниште и пивовар Козел
8 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Eurotour
Eurotour
Нет отзывов
Замок Емниште и пивовар Козел
Чехию называют страной многовековых старинных замков и вкуснейшего
Вацлавская площадь, Прага
24 сен
25 сен
1 окт
2 окт
35 за 1 человека
Замок Орлик и пивовар Козел - индивидуальная экскурсия
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Eurotour
Eurotour
Нет отзывов
Замок Орлик и пивовар Козел - индивидуальная экскурсия
Если вы уже насладились средневековой красотой величественной Праги
По договорённости
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 260 за всё до 3 чел.
Поведи самолёт над Прагой
3 часа
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
42 отзыва
Поведи самолёт над Прагой
Стать пилотом на один день и пролететь над красотами средней Чехии и старушкой Прагой
на аэродроме
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
287 за всё до 3 чел.
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
8 часов
🚶 Пешая
Групповая
до 49 чел.
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
4.4
66 отзывов
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Посетить средневековый замок, церковь на костях и город из списка ЮНЕСКО
на Вацлавской площади
23 сен
25 сен
26 сен
30 сен
25 за 1 человека
Романтический полёт для двоих (или троих)
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
122 отзыва
Романтический полёт для двоих (или троих)
Воздушное путешествие на закате над живописными красотами чешской природы и древних замков
Аэродром находится в 30 минутах езды от Праги. Воз...
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
339238 за всё до 3 чел.
Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
4.9
17 отзывов
Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага
Мы отправимся на детальное изучение двух Средневековых городков, которые впоследствии стали районами Праги
По договоренности
от 110 за всё до 4 чел.
Замок Сихров, город граната Турнов, заповедник Груба Скала
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
Нет отзывов
Замок Сихров, город граната Турнов, заповедник Груба Скала
Большое путешествие на север Чехии - в край чудесной природы, старинных замков и уютных городков
Рецепция вашего отеля
320 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Праге
ХОРОШО
🧭
ТАМ