В течение дня ожидаются три щадящих подъёма и один по-настоящему инфарктный.

Итак, по порядку…

Замок Мельник.

Подъём к нему несложен и замедалируется патетическим пейзажем.

Магия рассветной долины и легенд саккумулирует глубокие переживания и замультиплицирует сакральность — в этих местах рождалась Чехия.

Замок Кокоржин.

Подъём к нему прекрасен, но окаянен!

Архитектура замка и станковая живопись окрестностей впечатляют и вдохновляют, но ничего не рассказывают… А вот глубокое и умелое ковыряние в прошлом распатронит это место с неожиданной стороны.

В Либерецком крае тьма-тьмущая чудесных замковых руин.

Со стен местных донжонов открываются восхитительные дали, а пытливым Знайкам достаются сытные порции уникальной информации…

Махово озеро огромно, рукотворно и чрезвычайно живописно.

За семь сотен истекших лет в этих краях происходило разное и переменилось многое. А значит, и поводов для содержательных бесед найдётся превеликое множество.

Последняя реалия этого дня — вознесённый на шестисотметровую высоту замок Бездез.

Путь к нему непрост, однако призом станут паранормальные панорамы и огромное блюдо из горячих королевских страстей.

В XIII столетии здесь взаправду творилась история и «богатые тоже плакали»…

На протяжении всего дня с избытком будет: