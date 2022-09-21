В течение дня ожидаются три щадящих подъёма и один по-настоящему инфарктный.
Итак, по порядку…
Замок Мельник.
Подъём к нему несложен и замедалируется патетическим пейзажем.
Магия рассветной долины и легенд саккумулирует глубокие переживания и замультиплицирует сакральность — в этих местах рождалась Чехия.
Замок Кокоржин.
Подъём к нему прекрасен, но окаянен!
Архитектура замка и станковая живопись окрестностей впечатляют и вдохновляют, но ничего не рассказывают… А вот глубокое и умелое ковыряние в прошлом распатронит это место с неожиданной стороны.
В Либерецком крае тьма-тьмущая чудесных замковых руин.
Со стен местных донжонов открываются восхитительные дали, а пытливым Знайкам достаются сытные порции уникальной информации…
Махово озеро огромно, рукотворно и чрезвычайно живописно.
За семь сотен истекших лет в этих краях происходило разное и переменилось многое. А значит, и поводов для содержательных бесед найдётся превеликое множество.
Последняя реалия этого дня — вознесённый на шестисотметровую высоту замок Бездез.
Путь к нему непрост, однако призом станут паранормальные панорамы и огромное блюдо из горячих королевских страстей.
В XIII столетии здесь взаправду творилась история и «богатые тоже плакали»…
На протяжении всего дня с избытком будет:
- Пейзажей,
- Исторических опусов,
- И отличного пива с отменной едой.