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Средневековый ужин в Праге

4.6
13 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Путешествие во времени стало реальным.

Средневековье — это не только алхимики, ведьмы и темные века, но и местный колорит, раскрывающийся в полную меру в местной корчме.

Погуляв по мощеной улице старого центра вы отправитесь в настоящую средневековую корчму, где в течение 3 часов будете званым гостем.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €60 за человека

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Средневековый ужин в Праге
Средневековый ужин в Праге

Что вы увидите

  • Средневековая корчма
Стало скучно? Хотите приключений? Тогда предлагаем Вам совершить путешествие во времени! У вас есть отличная возможность, на один вечер перенестись из нашего времени в средние века! Приглашаем Вас побывать в средневековой корчме и почувствовать на себе ту атмосферу свободы от современных условностей, которая царила в заведениях того времени.
Начинается все в 19. 30 вечера на Староместской площади, где Вас встретит наш представитель. После небольшой прогулки по мощеной улице старого центра, Вы вдруг окажетесь в настоящей средневековой корчме со сводчатыми потолками. Здесь все сделано из камня и дерева, а освящается сотней оплывших свечей. Вас встретит средневековая прислуга, которая совсем не считает обязательным расшаркиваться. Однако, Вас быстренько усадят за стол, и начнется настоящий средневековый пир. Вам подадут традиционное угощение того времени, а это – закуски в виде сыров, испеченный в печи хлеб и, конечно, горы ⛰️ мяса. Запивать все это Вам предложат отличным чешским пивом. На десерт 🍪 Вас ждет, тающий во рту, медовник. Наслаждаться средневековыми лакомствами Вы будете в сопровождении живой музыки того времени. А вокруг Вас закружится водоворот шоу. Вы увидите выступление прекрасных танцовщиц, ловких фехтовальщиков, факиров и других веселых персонажей. Перед Вами с блеском разыграют великолепное средневековое представление.
Сказка, участником которой будете и Вы, продлится до позднего вечера, после чего Вы вернетесь в наше время, веселые, сытые и отдохнувшие.
Что входит
  • шоу
  • ужин
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 на Староместской площади
Средневековый ужин в Праге
Средневековый ужин в Праге
Средневековый ужин в Праге
Средневековый ужин в Праге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
Eurotour G.
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13 отзывов оставили туристы

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