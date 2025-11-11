Эту экскурсию вы не найдёте в классических маршрутах по городу. Она даже начинается в необычном месте — тихом квартале вилл 1920-х годов. Сама экскурсия — о любви и поэзии, немного
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дом, где жила Марина Цветаева в Праге
- Район вил с интересной архитектурой и атмосферой Первой республики
- Петршинский холм с историческими зданиями
- Сад Кинских с фонтаном и красивыми видами
- Розовый сад на Петршинском холме с романтичной атмосферой
Я расскажу вам удивительные любовные истории, которые когда-то разворачивались в Праге:
- О Марине Цветаевой, прожившей в Чехии три года
- Кареле Махе, выдающемся чешском поэте 19 века
- Знаменитом русском музыканте и оперной диве
И самое интересное — мы воссоздадим некоторые из романтичных любовных встреч!
Организационные детали
- На маршруте будет подъём в гору около 30 минут, с остановками
- После прогулки вы получите список самых романтичных, на мой взгляд, мест в Праге
во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€50
|Дети 8-12 лет
|€35
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Karlovo namesti
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Праге
Я экспатка и живу в Праге уже 15 лет. Несколько лет назад я оставила свою корпоративную карьеру руководителя, чтобы стать карьерным и бизнес-коучем, и это теперь моя основная деятельность. Моя втораяЗадать вопрос
