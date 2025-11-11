Мои заказы

Тайны великих влюблённых: авторская прогулка по Праге

Любовь, стихи и старинные виллы: Прага, которую вы ещё не знали
Эту экскурсию вы не найдёте в классических маршрутах по городу. Она даже начинается в необычном месте — тихом квартале вилл 1920-х годов. Сама экскурсия — о любви и поэзии, немного
читать дальше

об истории и легендах. Я создала её с глубоким интересом к теме, чтобы поделиться красотой и романтикой Праги. Расскажу о Марине Цветаевой и Кареле Махе и, если будете не против, прочту их стихи.

Тайны великих влюблённых: авторская прогулка по Праге© Елена
Тайны великих влюблённых: авторская прогулка по Праге© Елена
Тайны великих влюблённых: авторская прогулка по Праге© Елена
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя20
ноя
Время начала: 10:30, 14:30

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дом, где жила Марина Цветаева в Праге
  • Район вил с интересной архитектурой и атмосферой Первой республики
  • Петршинский холм с историческими зданиями
  • Сад Кинских с фонтаном и красивыми видами
  • Розовый сад на Петршинском холме с романтичной атмосферой

Я расскажу вам удивительные любовные истории, которые когда-то разворачивались в Праге:

  • О Марине Цветаевой, прожившей в Чехии три года
  • Кареле Махе, выдающемся чешском поэте 19 века
  • Знаменитом русском музыканте и оперной диве

И самое интересное — мы воссоздадим некоторые из романтичных любовных встреч!

Организационные детали

  • На маршруте будет подъём в гору около 30 минут, с остановками
  • После прогулки вы получите список самых романтичных, на мой взгляд, мест в Праге

во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€50
Дети 8-12 лет€35
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Karlovo namesti
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Праге
Я экспатка и живу в Праге уже 15 лет. Несколько лет назад я оставила свою корпоративную карьеру руководителя, чтобы стать карьерным и бизнес-коучем, и это теперь моя основная деятельность. Моя вторая
читать дальше

страсть — рассказывание историй. Мне повезло жить в Праге, ведь она полна удивительных и вдохновляющих историй, помимо своей волшебной архитектуры и неповторимой атмосферы. Я настоящий энтузиаст этого города и люблю встречаться с новыми людьми, чтобы поделиться своей страстью к Праге и историями, которые здесь происходили. Я также активный путешественник и знаю, как по-разному воспринимается город, если его показывает человек, искренне влюбленный в него. После таких экскурсий остаются приятные воспоминания и тепло в сердце, словно вас что-то связывает с этим местом. Я искренне хочу, чтобы Прага стала для вас местом тепла, интереса и радости! Давайте встретимся?

Задать вопрос

Входит в следующие категории Праги

Похожие экскурсии из Праги

Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
На автобусе
4 часа
163 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие
Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
€25 за человека
Прага - любовь с первого взгляда
Пешая
4 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Средневековая Прага
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековая Прага: башни, храмы и пиво
Прогулка по средневековой Праге с посещением готических башен, храмов и старейшей корчмы. Узнайте о Карле IV и его влиянии на город
13 ноя в 10:30
14 ноя в 10:30
€210 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Праге