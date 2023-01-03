1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Второй день в Праге
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: Вацлавская площадь
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
€70 за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
Исследовать знаковые места холма, расшифровать древнюю рукопись и увидеть Прагу с высоты
Начало: На остановке трамвая «Уезд» (Újezd)
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
€28 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей3 января 2023Два дня экскурсий по Праге с Денисом пролетели как одно мгновенье! Я первый раз в Праге, но после экскурсий такое ощущение,
- ЛЛеонид12 декабря 2022Было очень интересно, действительно зашли в такие места, куда самостоятельно бы не заглянули. Нам понравилось, будем в Праге, обязательно сходим с Денисом на экскурсию еще!
- ЕЕкатерина27 октября 2022Два прекрасных экскурсионных дня. Денис, пора добавить третий день в программу. Много Праги не бывает
- OOksana28 января 2020Интересная экскурсия, узнали и увидели много интересного!
- ЛЛариса2 января 2020Были на экскурсии 1 января, встреча была назначена перед световым шоу. Посмотрели его и потом продолжили экскурсию. Гид рассказал информацию
- ООльга28 декабря 2019Спасибо огромное Юрию Экскурсия прошла на одном дыхании! Узнали много интересного. Желаем удачи и успехов. С Уважением, Ольга.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Петршин»
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Сейчас в Праге в категории "Петршин" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 150. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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