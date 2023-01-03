Петршин – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Петршин» в Праге на русском языке, цены от €28. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Второй день в Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Второй день в Праге
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Магия вечерней Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: Вацлавская площадь
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
70 за всё до 5 чел.
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
🚶 Пешая
Квест
3 часа
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
Исследовать знаковые места холма, расшифровать древнюю рукопись и увидеть Прагу с высоты
Начало: На остановке трамвая «Уезд» (Újezd)
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
28 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    3 января 2023
    Второй день в Праге
    Два дня экскурсий по Праге с Денисом пролетели как одно мгновенье! Я первый раз в Праге, но после экскурсий такое ощущение,
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    что живу там несколько лет! Нетипичная комфортная и очень познавательная экскурсия. Хорошо спланированный 2-х дневный маршрут, понятная и позитивная подача информации. Денис, Вы - просто супер! В следующий наш визит в Прагу обязательно пойдем с Вами еще на остальные Ваши экскурсии для знакомства с городом!

  • Л
    Леонид
    12 декабря 2022
    Второй день в Праге
    Было очень интересно, действительно зашли в такие места, куда самостоятельно бы не заглянули. Нам понравилось, будем в Праге, обязательно сходим с Денисом на экскурсию еще!
  • Е
    Екатерина
    27 октября 2022
    Второй день в Праге
    Два прекрасных экскурсионных дня. Денис, пора добавить третий день в программу. Много Праги не бывает
  • O
    Oksana
    28 января 2020
    Магия вечерней Праги
    Интересная экскурсия, узнали и увидели много интересного!
  • Л
    Лариса
    2 января 2020
    Магия вечерней Праги
    Были на экскурсии 1 января, встреча была назначена перед световым шоу. Посмотрели его и потом продолжили экскурсию. Гид рассказал информацию
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    о строительстве Праги и великих деятелях. Узнали много легенд и историй об исторических местах. Получилась очень интересная прогулка. Спасибо Юрию за интересную встречу, и действительно, трепетное отношение к этому городу.

  • О
    Ольга
    28 декабря 2019
    Магия вечерней Праги
    Спасибо огромное Юрию Экскурсия прошла на одном дыхании! Узнали много интересного. Желаем удачи и успехов. С Уважением, Ольга.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Петршин»

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  7. Собор Святого Вита
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Петршин" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 150. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Петршин», 12 ⭐ отзывов, цены от €28. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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