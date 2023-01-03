читать дальше что живу там несколько лет! Нетипичная комфортная и очень познавательная экскурсия. Хорошо спланированный 2-х дневный маршрут, понятная и позитивная подача информации. Денис, Вы - просто супер! В следующий наш визит в Прагу обязательно пойдем с Вами еще на остальные Ваши экскурсии для знакомства с городом!

Два дня экскурсий по Праге с Денисом пролетели как одно мгновенье! Я первый раз в Праге, но после экскурсий такое ощущение,