Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 159 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам. Вместе с командой читать дальше
профессионалов мы создаём уникальные путешествия, которые запомнятся вам надолго. Каждая экскурсия с нами — это больше чем просто тур. Это яркие эмоции, уникальные маршруты и внимание к вашим желаниям. Мы гарантируем первоклассный сервис, профессионализм и впечатления, которые останутся в вашем сердце навсегда! Путешествуйте, наслаждайтесь живописными видами, дегустируйте вкуснейшее пиво и национальную чешскую кухню!
Ирина
27 фев 2025
Дина достаточно интересно провела экскурсию. Чувствуется заинтересованность в доступности материала. Было интересно, но очень мало, что можно посмотреть из сохранившихся памятников. Плохо, что в экскурсию не входит посещение синагоги и кладбища.