Тайны еврейского квартала Праги

Погрузиться в атмосферу одного из самых таинственных районов Праги
Йозефов — так называется еврейский квартал Праги.

Вы узнаете, как он развивался с древних времен, почему его называют «городом в городе» и как он связан с легендой о Големе.

Мы расскажем, как местной еврейской общине удалось сохранить своё наследие даже в самые трудные времена. И покажем визитные карточки района: от Староновой синагоги до мистического Еврейского кладбища.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Парижская улица. Вы узнаете, как район Йозефов стал одним из самых престижных кварталов города и что скрывается за фасадами его роскошных зданий в стиле модерн.

Староновая синагога. Это старейшая действующая синагога в Европе. Вы услышите, как Голем защищал еврейскую общину и где его искать. А также расшифруете архитектурные особенности здания.

Еврейская ратуша. Мы раскроем, почему часы на башне идут в обратную сторону и с какой еврейской традицией это связано.

Старое еврейское кладбище. Мы расскажем, почему на его небольшой территории так много надгробий, и расшифруем символику могильных камней.

Синагоги Йозефова. Вы увидите знаменитые синагоги квартала: Клаусову, Испанскую и Майзелову.

Памятник Францу Кафке. Мы поговорим о его жизни и вдохновении, которое он черпал в атмосфере Йозефова.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возможно провести экскурсию для компании до 30 человек:
    — для 3-4 участников — €110 за чел.
    — для 7-5 участников — €80 за чел.
    — для 8-15 участников — €60 за чел.
    — для 16-30 участников — €40 за чел.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 8-15 чел€40
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 5-7 чел€45
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 3-4 чел€55
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 2 чел€70
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 1 чел€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ульяна
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 159 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам. Вместе с командой
читать дальше

профессионалов мы создаём уникальные путешествия, которые запомнятся вам надолго. Каждая экскурсия с нами — это больше чем просто тур. Это яркие эмоции, уникальные маршруты и внимание к вашим желаниям. Мы гарантируем первоклассный сервис, профессионализм и впечатления, которые останутся в вашем сердце навсегда! Путешествуйте, наслаждайтесь живописными видами, дегустируйте вкуснейшее пиво и национальную чешскую кухню!

И
Ирина
27 фев 2025
Дина достаточно интересно провела экскурсию. Чувствуется заинтересованность в доступности материала. Было интересно, но очень мало, что можно посмотреть из сохранившихся памятников. Плохо, что в экскурсию не входит посещение синагоги и кладбища.

