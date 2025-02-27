Йозефов — так называется еврейский квартал Праги. Вы узнаете, как он развивался с древних времен, почему его называют «городом в городе» и как он связан с легендой о Големе. Мы расскажем, как местной еврейской общине удалось сохранить своё наследие даже в самые трудные времена. И покажем визитные карточки района: от Староновой синагоги до мистического Еврейского кладбища.

Описание экскурсии

Парижская улица. Вы узнаете, как район Йозефов стал одним из самых престижных кварталов города и что скрывается за фасадами его роскошных зданий в стиле модерн.

Староновая синагога. Это старейшая действующая синагога в Европе. Вы услышите, как Голем защищал еврейскую общину и где его искать. А также расшифруете архитектурные особенности здания.

Еврейская ратуша. Мы раскроем, почему часы на башне идут в обратную сторону и с какой еврейской традицией это связано.

Старое еврейское кладбище. Мы расскажем, почему на его небольшой территории так много надгробий, и расшифруем символику могильных камней.

Синагоги Йозефова. Вы увидите знаменитые синагоги квартала: Клаусову, Испанскую и Майзелову.

Памятник Францу Кафке. Мы поговорим о его жизни и вдохновении, которое он черпал в атмосфере Йозефова.

Организационные детали