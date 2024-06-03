Авторские экскурсии от местных гидов Праги

Найдено 5 экскурсий в категории «Авторские» в Праге на русском языке, цены от €70, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, красавица Прага
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
215 отзывов
Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10287 за всё до 4 чел.
Авторские коктейли в тематических барах Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Вечерний тур по авторским коктейль-барам Праги: от Гая Фокса до алхимии
Проведите вечер, открывая секретные бары Праги, где каждый коктейль рассказывает свою уникальную историю
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
90 за всё до 4 чел.
Прага глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
203 отзыва
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 70 за всё до 12 чел.
Прага глазами инквизитора
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Прага глазами инквизитора
Погрузитесь в мрачную атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои жуткие тайны и истории о ведьмах, палачах и инквизиторах
Начало: На Старогородской площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
90 за всё до 4 чел.
Яромержице, Вранов и Тельч
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Яромержице, Вранов и Тельч
Начало: Около вашего отеля
«Ему и приписываются авторские права на Врановский замок»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Здравствуй, красавица Прага
    Большое спасибо Ольга, очень понравилось. Очень содержательная и интересная экскурсия. Очень рекомендуем.
  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Здравствуй, красавица Прага
    Отличный гид с прекрасным языком и отличным материалом. Даже друзья-жители Праги после нашего пересказа маршрута сказали, что "если не считать
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    Вышеграда (который находится чуть в стороне), то всё основное посмотрели". Так что смело заказывайте эту экскурсию: для первого знакомства с Прагой самое оно, а для последующих самостоятельных прогулок Ольга даст множество подсказок.

  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    Здравствуй, красавица Прага
    Ольга, большое спасибо, было очень интересно и познавательно.
  • А
    Александр
    30 апреля 2024
    Прага глазами местного жителя
    Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод Михаил!
  • Е
    Екатерина
    23 марта 2024
    Прага глазами местного жителя
    Было все очень хорошо
  • С
    Симха
    3 марта 2024
    Авторские коктейли в тематических барах Праги
    Очень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь и не узнаешь. . очень
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    необыкновенно. Анна прекрасный рассказчик, очень интересно и увлекательно все рассказывала, отвечала на все вопросы. Просто знает все все про Чехию и Прагу! Столько всего нового узнали! В полном восторге от экскурсии! Анна умеет преподнести занимательно информацию, хочется слушать и слушать, и все это идет вместе с тематическими коктейлями! Спасибо большое за посвещение в историю этой невероятной страны и города.

    Очень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь иОчень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь и
  • Е
    Евгения
    31 октября 2023
    Прага глазами местного жителя
    Очень благодарны Михаилу за прекрасную экскурсию по Праге - было безумно интересно, Михаил может рассказывать буквально о каждом историческом объекте, к-ый встречается на пути, учел все наши личные пожелания, искрился юмором - в общем, наилучшие рекомендации!
  • Е
    Екатерина
    16 марта 2023
    Авторские коктейли в тематических барах Праги
    Спасибо Анне за прогулку по тематическим барам: интересные места, прекрасные рекомендации по коктейлям и увлекательный рассказ. Прекрасный собеседник - с удовольствием посетила бы и другие экскурсии Анны
  • В
    Виктория
    14 марта 2023
    Авторские коктейли в тематических барах Праги
    Отличная программа для интересного, весёлого и красивого вечера в Праге. Анна ведёт рассказ задорно, соответственно ситуации. Бары колоритные, коктейли вкусные.
  • А
    Артём
    2 января 2020
    Прага глазами инквизитора
    Выражаем огромную благодарность нашему гиду Вячеславу! На этой экскурсии мы узнали столько всего интересного: этого точно не узнаешь ни на
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    одном сайте! Мы получили ответы и на дополнительные вопросы. Прошлись по самым интересным местам Праги! Если Вы интересуетесь историей и хотите узнать что-то необычное, то Вам определенно к Вячеславу. 2,5 часа пролетели, как один миг! Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Авторские»

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  1. Здравствуй, красавица Прага
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  3. Прага глазами местного жителя
  4. Прага глазами инквизитора
  5. Яромержице, Вранов и Тельч
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  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Авторские" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 70 до 340 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 440 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Авторские», 440 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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