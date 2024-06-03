1 чел.
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15%
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
102€87 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний тур по авторским коктейль-барам Праги: от Гая Фокса до алхимии
Проведите вечер, открывая секретные бары Праги, где каждый коктейль рассказывает свою уникальную историю
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €70 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прага глазами инквизитора
Погрузитесь в мрачную атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои жуткие тайны и истории о ведьмах, палачах и инквизиторах
Начало: На Старогородской площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Яромержице, Вранов и Тельч
Начало: Около вашего отеля
«Ему и приписываются авторские права на Врановский замок»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 июня 2024Большое спасибо Ольга, очень понравилось. Очень содержательная и интересная экскурсия. Очень рекомендуем.
- ААндрей25 мая 2024Отличный гид с прекрасным языком и отличным материалом. Даже друзья-жители Праги после нашего пересказа маршрута сказали, что "если не считать
- ААнастасия30 апреля 2024Ольга, большое спасибо, было очень интересно и познавательно.
- ААлександр30 апреля 2024Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод Михаил!
- ЕЕкатерина23 марта 2024Было все очень хорошо
- ССимха3 марта 2024Очень хочу поблагодарить экскурсовода Анну! Невероятно интересная экскурсия, по таким местам которые никогда не найдешь и не узнаешь. . очень
- ЕЕвгения31 октября 2023Очень благодарны Михаилу за прекрасную экскурсию по Праге - было безумно интересно, Михаил может рассказывать буквально о каждом историческом объекте, к-ый встречается на пути, учел все наши личные пожелания, искрился юмором - в общем, наилучшие рекомендации!
- ЕЕкатерина16 марта 2023Спасибо Анне за прогулку по тематическим барам: интересные места, прекрасные рекомендации по коктейлям и увлекательный рассказ. Прекрасный собеседник - с удовольствием посетила бы и другие экскурсии Анны
- ВВиктория14 марта 2023Отличная программа для интересного, весёлого и красивого вечера в Праге. Анна ведёт рассказ задорно, соответственно ситуации. Бары колоритные, коктейли вкусные.
- ААртём2 января 2020Выражаем огромную благодарность нашему гиду Вячеславу! На этой экскурсии мы узнали столько всего интересного: этого точно не узнаешь ни на
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Авторские»
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