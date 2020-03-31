Тельч и Тршебич — уютные города старинной Чехии, которые выглядят как декорация из сказки. У каждого из них особая атмосфера, самобытное историческое и культурное наследие. Очаровательный Тельч называют Моравской Венецией не напрасно. Дело в том, что город 🏙️ имеет своеобразную планировку. Он разделен тремя искусственными водохранилищами и оборонным рвом, а цепочки домиков с затейливыми фасадами действительно напоминают венецианские улочки. Тршебич в свою очередь покоряет живописными пейзажами и многовековыми достопримечательностями 🏛️. Кажется, что время здесь остановилось много столетий назад. Во время нашей экскурсии 🧭 мы прогуляемся по старинным улочкам этих уютных городков и изучим их главные архитектурные и культурные объекты. Кроме того, в план экскурсии включено свободное время, когда вы сможете посидеть в тихом местном кафе или уютном ресторанчике и попробовать что-нибудь из ароматных национальных чешских блюд.

Моравская Венеция или уютный Тельч

Тельч основан в 1099 году. Город привлекает туристов старинным ренессансным великолепием. Его исторический центр практически не подвергался реконструкции. Территория Тельча — всего 25 км². Он очень компактный и уютный, но при этом осмотреть все достопримечательности городка за одну экскурсию ⛳ весьма проблематично, потому что их здесь очень много.

Во время нашей экскурсии вы увидите:

знаменитый замок 🏰 Тельч, славящийся своими потрясающими рыцарскими залами, живописным садом в английском стиле и местным привидением, про которого рассказывают много интересных историй и легенд;

площадь Захария из Градца — красивый архитектурный ансамбль с ренессансными зданиями, арочной галереей, старинной ратушей и фонтанами, барочной Марианской колонной;

визитная карточка Тельча — костел Святого Духа, старейшее строение в городе;

место, где похоронен основатель Тельча, Захариаш из Градца, — капелла Всех Святых;

костел Святого Якуба с двумя старинными колоколами, Иаковом и Марией.

отдельного внимания заслуживают старинные городские укрепления Тельча с крепостными валами, фрагментами многовековых стен и ворот.

Колоритный Тршебич

Тршебич покоряет туристов обилием интереснейших достопримечательностей и живописными окрестностями. Первые застройки появились на месте города еще в XIII веке. В историческом центре Тршебича расположен красивейший замок, который раньше был монастырем. Вокруг него много столетий назад и начало образовываться поселение. Кстати, именно в небольшом Тршебиче расположена одна из самых крупных городских площадей в Чехии.

Здесь большое количество архитектурных и скульптурных ансамблей, которые являются уникальными. А еще в Тршебиче есть башня с особенными часами. У них один из самых больших циферблатов в Европе. Кроме того, в башне есть смотровая площадка. Отсюда открываются потрясающие панорамные виды на город.

Особый интерес в Тршебиче вызывают два исторических памятника, которые внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это старинный Еврейский квартал и базилика Святого Прокопа. Базилика Святого Прокопа — одно из старейших строений в городе. Это памятник с бурной, интереснейшей историей 📖. Базилика много раз перестраивалась. В итоге сегодня она представляет собой смешение романского и готического стилей, что делает здание особенным. Еврейский квартал Тршебича — это старинное мистическое место. Евреи жили тут с XV века. Долгое время Еврейский квартал Тршебича был закрытым еврейским гетто, крупнейшим в Моравии. Сегодня тут в первозданном виде сохранилось более сотни еврейских домов. А еще здесь расположена фантастически красивая Звездная синагога и одно из самых больших в Чехии еврейских кладбищ. На площади в 12 км² тут расположено 11 000 могил. Многие надгробия являются старинными памятниками, а сама территория кладбища, полностью увитая плющом, выглядит весьма колоритно.

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