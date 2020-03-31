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Тельч и Тршебич — наследие ЮНЕСКО

Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Чехия — удивительная страна.

Её красоты не ограничиваются только великолепием Праги.

Здесь множество потрясающих городов, мест и местечек, которые бережно хранят средневековый колорит.

В их числе Моравская Венеция — старинный очаровательный город 🏙️ Тельч и живописнейший городок Тршебич.

Их достопримечательности 🏛️ включены в список наследия ЮНЕСКО.

В этих небольших чешских городах живут всего несколько тысяч человек, но посещают их ежегодно более сотни тысяч туристов.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €45 за человека

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Тельч и Тршебич — наследие ЮНЕСКО
Тельч и Тршебич — наследие ЮНЕСКО

Что вы увидите

  • Замок Тельч
  • площадь Захария из Градца
  • Костел Святого Духа
  • Капелла Всех Святых
  • Костел Святого Якуба
  • Старинные городские укрепления Тельча
  • Тршебичский монастырь
  • Городская башня
  • Еврейский квартал
  • Базилика Святого Прокопа
Тельч и Тршебич — уютные города старинной Чехии, которые выглядят как декорация из сказки. У каждого из них особая атмосфера, самобытное историческое и культурное наследие. Очаровательный Тельч называют Моравской Венецией не напрасно. Дело в том, что город 🏙️ имеет своеобразную планировку. Он разделен тремя искусственными водохранилищами и оборонным рвом, а цепочки домиков с затейливыми фасадами действительно напоминают венецианские улочки. Тршебич в свою очередь покоряет живописными пейзажами и многовековыми достопримечательностями 🏛️. Кажется, что время здесь остановилось много столетий назад. Во время нашей экскурсии 🧭 мы прогуляемся по старинным улочкам этих уютных городков и изучим их главные архитектурные и культурные объекты. Кроме того, в план экскурсии включено свободное время, когда вы сможете посидеть в тихом местном кафе или уютном ресторанчике и попробовать что-нибудь из ароматных национальных чешских блюд.
Моравская Венеция или уютный Тельч
Тельч основан в 1099 году. Город привлекает туристов старинным ренессансным великолепием. Его исторический центр практически не подвергался реконструкции. Территория Тельча — всего 25 км². Он очень компактный и уютный, но при этом осмотреть все достопримечательности городка за одну экскурсию ⛳ весьма проблематично, потому что их здесь очень много.

Во время нашей экскурсии вы увидите:

  • знаменитый замок 🏰 Тельч, славящийся своими потрясающими рыцарскими залами, живописным садом в английском стиле и местным привидением, про которого рассказывают много интересных историй и легенд;
  • площадь Захария из Градца — красивый архитектурный ансамбль с ренессансными зданиями, арочной галереей, старинной ратушей и фонтанами, барочной Марианской колонной;
  • визитная карточка Тельча — костел Святого Духа, старейшее строение в городе;
  • место, где похоронен основатель Тельча, Захариаш из Градца, — капелла Всех Святых;
  • костел Святого Якуба с двумя старинными колоколами, Иаковом и Марией.
  • отдельного внимания заслуживают старинные городские укрепления Тельча с крепостными валами, фрагментами многовековых стен и ворот.
Колоритный Тршебич
Тршебич покоряет туристов обилием интереснейших достопримечательностей и живописными окрестностями. Первые застройки появились на месте города еще в XIII веке. В историческом центре Тршебича расположен красивейший замок, который раньше был монастырем. Вокруг него много столетий назад и начало образовываться поселение. Кстати, именно в небольшом Тршебиче расположена одна из самых крупных городских площадей в Чехии.
Здесь большое количество архитектурных и скульптурных ансамблей, которые являются уникальными. А еще в Тршебиче есть башня с особенными часами. У них один из самых больших циферблатов в Европе. Кроме того, в башне есть смотровая площадка. Отсюда открываются потрясающие панорамные виды на город.
Особый интерес в Тршебиче вызывают два исторических памятника, которые внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это старинный Еврейский квартал и базилика Святого Прокопа. Базилика Святого Прокопа — одно из старейших строений в городе. Это памятник с бурной, интереснейшей историей 📖. Базилика много раз перестраивалась. В итоге сегодня она представляет собой смешение романского и готического стилей, что делает здание особенным. Еврейский квартал Тршебича — это старинное мистическое место. Евреи жили тут с XV века. Долгое время Еврейский квартал Тршебича был закрытым еврейским гетто, крупнейшим в Моравии. Сегодня тут в первозданном виде сохранилось более сотни еврейских домов. А еще здесь расположена фантастически красивая Звездная синагога и одно из самых больших в Чехии еврейских кладбищ. На площади в 12 км² тут расположено 11 000 могил. Многие надгробия являются старинными памятниками, а сама территория кладбища, полностью увитая плющом, выглядит весьма колоритно.

Важная информация:

  • С 1/11–31/3/2020 экскурсия не проводится;
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Сбор в 7:45 у Пороховых ворот на площади Республики;
  • Отправление в 8:00;
  • В течение всей экскурсии Вас сопровождает высокопрофессиональный гид;
  • На экскурсию необходимо иметь с собой паспорт и мед. страховку.
Что входит
  • Поездка на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке).
Что не входит
  • Билеты в экскурсионные объекты
  • Личные расходы (обед, сувениры).
Начало и место завершения
🚩 площадь Республики, Прага
Тельч и Тршебич — наследие ЮНЕСКО
Тельч и Тршебич — наследие ЮНЕСКО
Тельч и Тршебич — наследие ЮНЕСКО
Тельч и Тршебич — наследие ЮНЕСКО
Тельч и Тршебич — наследие ЮНЕСКО

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
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