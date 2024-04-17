Достопримечательности входящие в список ЮНЕСКО в Праге

Найдено 4 экскурсии в категории «Объекты ЮНЕСКО» в Праге на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Чешский Крумлов: путеводитель по средневековым сокровищам Южной Чехии
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Чешскому Крумлову с историями о знатных родах и замковых привидениях
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Кутна Гора, замок Штернберг и Костнице: погружение в историю Праги
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут знакомство с аристократическим наследием, тайными историями и вкусной чешской кухней
Начало: рецепция отеля
«Историческая часть города один из 12 объектов Чешской Республики, включенных в Список культурного наследия ЮНЕСКО»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
351 за всё до 6 чел.
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
🚶 Пешая
Групповая
8 часов
65 отзывов
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Посетить средневековый замок, церковь на костях и город из списка ЮНЕСКО
Начало: На Вацлавской площади
«Внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, он поражает своим готическим величием»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
Начало: Площадь Республики, Прага
«Особый интерес в Тршебиче вызывают два исторических памятника, которые внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: По пятницам в 08:00 (сбор в 07:45)
14 июня в 07:45
21 июня в 07:45
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Бахыт
    17 апреля 2024
    Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
    Здравствуйте, экскурсия очень понравилась. Чешский Крумлов и Замок Глубокая. Красивое место, повезло с погодой. Николай очень эрудированный гид, хорошо знает
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    историю Чехии. Чувствуется, постоянно пополняет свои знания. Гид в Замке, в отличие от Николая, был поверхностным. Выехали и приехали по расписанию

  • С
    Симон
    24 ноября 2023
    Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
    Экскурсия отличная
  • А
    Анастасия
    24 ноября 2023
    Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
    Гид Лидия. Замечательный, тактичный человек. Уважительное отношение к туристам. Где то даже материнское. содержательная экскурсия. Гид полностью владеет информацией.
  • И
    Ирина
    2 октября 2023
    Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
    Надежда отличный гид и очень приятная дама, много интересных фактов, живой рассказ, приятный собеседник. Плюс прекрасный водитель Константин, который ещё
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    и хорошо сфотографирует на фоне достопримечательности)- отличный тандем👌 Внимание и персональный подход от начала и до конца, как-будто провели день с дальними родственниками, которые живут в Чехии!

  • K
    Kristina
    27 декабря 2022
    Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
    Все очень понравилось, спасибо.
  • Д
    Дарья
    2 декабря 2019
    Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
    Очень интересное путешествие! Надежда, спасибо большое! Влюбились в страну))) Единственное, Костнице - очень специфичное место (но это мое личное восприятие)) Косте спасибо за комфортную поездку и удобную машину))) Обязательно вернемся и продолжим путешествия по Чехии с Надеждой и Костей))
  • И
    Игорь
    23 октября 2019
    Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
    Надежда очень интересный человек и экскурсовод. Чувство юмора с которым преподноситься историческая информация оставляет приятные воспоминания. Спасибо огромное.
  • Л
    Лариса
    25 сентября 2019
    Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
    Буквально вчера прошла наша великолепная экскурсия, проведённая Евгением в Чешский крумлов! Замечательный гид, отличный рассказчик, разносторонний человек. Легко не принужденной,
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    с тонким чувством юмора, Два часа дороги до Крумлов пролетели как пять минут, так интересно он рассказывал об истории города и окрестностях. Любые наши вопросы и пожелания совсем не затрудняли нашего гида! Крумлов потрясающий город! Очень красивый! Всем советую, приехав в Прагу, посетить его и конечно же с нашим гидом -Евгением!

  • н
    наталья
    14 июля 2019
    Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
    Экскурсия в Чешский Крумлов понравилась. Уютный и живописный городок. Правда дорога до него немного утомительна (лично для меня). Спасибо гиду Евгению за поездку- тактично, познавательно и ненавязчиво, в общем нам понравилось!
  • С
    Сапунков
    27 июня 2019
    Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
    После Праги Крумлов надо посмотреть обязательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Объекты ЮНЕСКО»

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  1. Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
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  3. Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
  4. Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
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  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Объекты ЮНЕСКО" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 380. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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