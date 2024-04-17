1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Чешский Крумлов: путеводитель по средневековым сокровищам Южной Чехии
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Чешскому Крумлову с историями о знатных родах и замковых привидениях
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кутна Гора, замок Штернберг и Костнице: погружение в историю Праги
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут знакомство с аристократическим наследием, тайными историями и вкусной чешской кухней
Начало: рецепция отеля
«Историческая часть города один из 12 объектов Чешской Республики, включенных в Список культурного наследия ЮНЕСКО»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€351 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Посетить средневековый замок, церковь на костях и город из списка ЮНЕСКО
Начало: На Вацлавской площади
«Внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, он поражает своим готическим величием»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Групповая
10 часов
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
Начало: Площадь Республики, Прага
«Особый интерес в Тршебиче вызывают два исторических памятника, которые внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: По пятницам в 08:00 (сбор в 07:45)
14 июня в 07:45
21 июня в 07:45
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББахыт17 апреля 2024Здравствуйте, экскурсия очень понравилась. Чешский Крумлов и Замок Глубокая. Красивое место, повезло с погодой. Николай очень эрудированный гид, хорошо знает
- ССимон24 ноября 2023Экскурсия отличная
- ААнастасия24 ноября 2023Гид Лидия. Замечательный, тактичный человек. Уважительное отношение к туристам. Где то даже материнское. содержательная экскурсия. Гид полностью владеет информацией.
- ИИрина2 октября 2023Надежда отличный гид и очень приятная дама, много интересных фактов, живой рассказ, приятный собеседник. Плюс прекрасный водитель Константин, который ещё
- KKristina27 декабря 2022Все очень понравилось, спасибо.
- ДДарья2 декабря 2019Очень интересное путешествие! Надежда, спасибо большое! Влюбились в страну))) Единственное, Костнице - очень специфичное место (но это мое личное восприятие)) Косте спасибо за комфортную поездку и удобную машину))) Обязательно вернемся и продолжим путешествия по Чехии с Надеждой и Костей))
- ИИгорь23 октября 2019Надежда очень интересный человек и экскурсовод. Чувство юмора с которым преподноситься историческая информация оставляет приятные воспоминания. Спасибо огромное.
- ЛЛариса25 сентября 2019Буквально вчера прошла наша великолепная экскурсия, проведённая Евгением в Чешский крумлов! Замечательный гид, отличный рассказчик, разносторонний человек. Легко не принужденной,
- ннаталья14 июля 2019Экскурсия в Чешский Крумлов понравилась. Уютный и живописный городок. Правда дорога до него немного утомительна (лично для меня). Спасибо гиду Евгению за поездку- тактично, познавательно и ненавязчиво, в общем нам понравилось!
- ССапунков27 июня 2019После Праги Крумлов надо посмотреть обязательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Объекты ЮНЕСКО»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Объекты ЮНЕСКО" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 380. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Объекты ЮНЕСКО», 108 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август