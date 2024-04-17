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с тонким чувством юмора, Два часа дороги до Крумлов пролетели как пять минут, так интересно он рассказывал об истории города и окрестностях. Любые наши вопросы и пожелания совсем не затрудняли нашего гида! Крумлов потрясающий город! Очень красивый! Всем советую, приехав в Прагу, посетить его и конечно же с нашим гидом -Евгением!