Это путешествие на самый север Чехии и даже немного за её пределы подарит невероятные виды Йизерских гор, знакомство с стилем жизни чешской аристократии и сортом пива, которого не достать в Праге. Вы побываете в городе, где пересекаются границы трёх государств, откроете для себя культуру племени полабских славян, узнаете, чем известны разные городки Чехии и чем прославился на весь свет герцог Фридландский.

Резиденция аристократов и самый известный чех

Старый град и замок Фридланд откроют вам быт чешской знати — это единственная резиденция в стране, где архитектура сохранилась в первозданном виде: до нас дошли все постройки от романской башни до элементов в стиле барокко и Ренессанса. Я расскажу о том, как уже в XIX веке замок работал в «музейном» режиме, а также о теории, что именно здесь упрятана Янтарная комната. А после посещения замка сможем пообедать на воссозданной фридланской пивоварне. Пенное, которое варят в этих краях, в столице Чехии можно приобрести лишь по знакомству. И, конечно, вы обязательно узнаете о судьбе герцога Фридландского — Альбрехта Эсебиуса Вальдштейна, знаменитого в той же мере, что и Ян Непомуцкий и Карл IV.

Город лужицких сербов и чешские бренды

В дороге будем говорить о марке «Шкода», об одной из старейших в Европе школ по обработке драгоценностей и богемских гранатах — сокровище чешских недр, о городах Млада Болеслав, Турнов и Йичин, каждый из которых чем-то интересен. После Фридланда сразу отправимся в Житаву, или Циттау, если по-немецки. В этом городе встречаются границы трёх стран: Польши, Германии и Чехии, а населяют его лужицкие сербы, племя полабских славян. Вы не только погуляете по улочкам Житавы, любуясь природой и укладом северной Чехии, но и погрузитесь в традиции и культуру местных жителей, которые они бережно хранят.

