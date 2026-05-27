Место встречи трёх стран, замок у подножия Йизерских гор и история самого известного в мире чеха
Это путешествие на самый север Чехии и даже немного за её пределы подарит невероятные виды Йизерских гор, знакомство с стилем жизни чешской аристократии и сортом пива, которого не достать в Праге.
Вы побываете в городе, где пересекаются границы трёх государств, откроете для себя культуру племени полабских славян, узнаете, чем известны разные городки Чехии и чем прославился на весь свет герцог Фридландский.
Резиденция аристократов и самый известный чех
Старый град и замок Фридланд откроют вам быт чешской знати — это единственная резиденция в стране, где архитектура сохранилась в первозданном виде: до нас дошли все постройки от романской башни до элементов в стиле барокко и Ренессанса. Я расскажу о том, как уже в XIX веке замок работал в «музейном» режиме, а также о теории, что именно здесь упрятана Янтарная комната. А после посещения замка сможем пообедать на воссозданной фридланской пивоварне. Пенное, которое варят в этих краях, в столице Чехии можно приобрести лишь по знакомству. И, конечно, вы обязательно узнаете о судьбе герцога Фридландского — Альбрехта Эсебиуса Вальдштейна, знаменитого в той же мере, что и Ян Непомуцкий и Карл IV.
Город лужицких сербов и чешские бренды
В дороге будем говорить о марке «Шкода», об одной из старейших в Европе школ по обработке драгоценностей и богемских гранатах — сокровище чешских недр, о городах Млада Болеслав, Турнов и Йичин, каждый из которых чем-то интересен. После Фридланда сразу отправимся в Житаву, или Циттау, если по-немецки. В этом городе встречаются границы трёх стран: Польши, Германии и Чехии, а населяют его лужицкие сербы, племя полабских славян. Вы не только погуляете по улочкам Житавы, любуясь природой и укладом северной Чехии, но и погрузитесь в традиции и культуру местных жителей, которые они бережно хранят.
Посещения дополнительных объектов, как и обед на пивоварне, не включены в стоимость экскурсии
Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Надежда — ваш гид в Праге
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю
и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.
