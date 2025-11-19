Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Классическая экскурсия по Праге, во время которой Вы посетите старинную резиденцию чешских князей, королей, ставшую теперь резиденцией Президента Чехии — Пражский Град, увидите великолепную дворцовую площадь Градчаны с панорамным обозрением всего центра Праги, посетите один из красивейших в Европе храмов — Кафедральный Собор святого Вита.

Любовь Ваш гид в Праге Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом €100 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Если вы захотите заказать экскурсию в Праге, то она обязательно будет включать в себя прогулку по Карловому мосту — самому древнему и знаменитому мосту Праги, ведь нельзя упустить шанс загадать заветное желание возле Святого Яна Непомуцкого. Староместкую площадь также невозможно обойти стороной, хотя бы лишь из-за уникального зрелища с часами. Вы услышите увлекательные истории, случившиеся несколько столетий назад на легендарной Золотой улочке. Пройдя узкими, извилистыми улочками, Вы окажетесь на Староместской площади — центре жизни правобережной Праги. Здесь Вашему взору откроются всемирно известные чудо-часы Орлой с двигающимися фигурками апостолов, расположенные на здании древней городской ратуши. Здесь же Вы увидите великолепные церкви святого Николая и Девы Марии перед Тыном. Завершит экскурсию осмотр легендарной Вацлавской площади — центра туристической активности гостей Праги. Важная информация: Наденьте удобную обувь и возьмите с собой воду для комфортной прогулки.

Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом Выбрать дату