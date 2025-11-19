Классическая экскурсия по Праге, во время которой Вы посетите старинную резиденцию чешских князей, королей, ставшую теперь резиденцией Президента Чехии — Пражский Град, увидите великолепную дворцовую площадь Градчаны с панорамным обозрением всего центра Праги, посетите один из красивейших в Европе храмов — Кафедральный Собор святого Вита.
Описание экскурсииЕсли вы захотите заказать экскурсию в Праге, то она обязательно будет включать в себя прогулку по Карловому мосту — самому древнему и знаменитому мосту Праги, ведь нельзя упустить шанс загадать заветное желание возле Святого Яна Непомуцкого. Староместкую площадь также невозможно обойти стороной, хотя бы лишь из-за уникального зрелища с часами. Вы услышите увлекательные истории, случившиеся несколько столетий назад на легендарной Золотой улочке. Пройдя узкими, извилистыми улочками, Вы окажетесь на Староместской площади — центре жизни правобережной Праги. Здесь Вашему взору откроются всемирно известные чудо-часы Орлой с двигающимися фигурками апостолов, расположенные на здании древней городской ратуши. Здесь же Вы увидите великолепные церкви святого Николая и Девы Марии перед Тыном. Завершит экскурсию осмотр легендарной Вацлавской площади — центра туристической активности гостей Праги. Важная информация: Наденьте удобную обувь и возьмите с собой воду для комфортной прогулки.
Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Резиденция Президента Чехии - Пражский Град
- Дворцовая площадь Градчаны с панорамным обозрением всего центра Праги
- Кафедральный Собор святого Вита
- Злата улочка
- Староместская площадь
- Часы Орлой
- Церкви святого Николая и Девы Марии
- Вацлавская площадь
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Еда, напитки.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Вацлавская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Наденьте удобную обувь и возьмите с собой воду для комфортной прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
