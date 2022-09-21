Золото, танки и барокко

Сегодня в плане - продолжить всестороннее зондирование европейской культуры и истории

Сегодня в плане — продолжить всестороннее зондирование европейской культуры и истории.

Утро начнётся с Варварских королевств… Давным-давно, во времена Меровингов, когда торговые сношения Востока с Западом только-только начинались, в дефиците были… деньги.

Тогдашней пубертатной экономике требовалось всё больше и больше монет, а серебра в Европе добывали крайне мало.

Ко всему тому, ремесленные подражания чужеземным солидам, силиквам и дирхемам были запредельно примитивны и грубы…
Золото, танки и барокко
Золото, танки и барокко
Золото, танки и барокко
Золото, танки и барокко
Золото, танки и барокко
Золото, танки и барокко

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Описание

… Прошли столетия и у европейцев появились собственные динары, шиллинги и денье.
Крестовые походы взорвали спрос на золотые деньги и повсюду стали лопатить золотоносные жилы.
Именно в связи с этим Йилове-у-Праги и превратился в Нью-Васюки.
Здесь во второй половине XIII века активно раздобывали жёлтый металл.
В 1325 году из йиловского золота Ян Люксембургский велел чеканить полновесный чешский флорин, а вскоре Йилове-у-Праги получил статус королевского города, начав бурно-пребурно развиваться.
Побывать в местном музее, поглазеть на необычные экспонаты и поговорить о золотодобыче, алхимиках и заодно о том, как Нью-Васюки снова стали Васюками — первая из сегодняшних задач.
Задача вторая — изучение огромной экспозиции военной техники.
Неподалёку от Йилова нагромаждены сотни танков, бронетранспортёров, мотоциклов, пушек и грузовиков, а стало быть, ожидается преинтереснейший разговор об истории чешской военной промышленности.
Следующая цель – Тынец-над-Сазавой.
Как известно, по всей Чехии насыпано несметное множество стародавних замков, а посему какой-нибудь из них завсегда оказывается на пути…
Задолго до йиловской золотой лихорадки в Тынце-над-Сазавой уже стояло городище с крепостными валами, стеной и глубоченным рвом.
Сюда сходились на ночлег странствующие рыцари, заезжие купцы и захожие паломники, а в XIV веке тут вырос шляхетский замок, звезда которого закатилась несколько столетий спустя.
Нынче этот тихий провинциальный городок знаменит производством того, чем грезили все мальчишки 70-х — мотоциклов Jawa.
Последняя тема на сегодня — чешское барокко.
Архитектор Франтишек Канька — один из столпов знаменитой плеяды Сантини-Аллипранди-Динценхоферов.
Неподалёку от Тынца-над-Сазавой красуется замок Емниште, к постройке которого он приложил руку и душу.
Эта барочная усадьба прекрасна снаружи и изумительна внутри, а потому однозначно заслуживает пары часов пристального внимания.
Потом — в Прагу.
P. S. Как обычно, ресторанчики с добросовестной кухней и пивом непременно встретятся.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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