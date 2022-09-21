… Прошли столетия и у европейцев появились собственные динары, шиллинги и денье.

Крестовые походы взорвали спрос на золотые деньги и повсюду стали лопатить золотоносные жилы.

Именно в связи с этим Йилове-у-Праги и превратился в Нью-Васюки.

Здесь во второй половине XIII века активно раздобывали жёлтый металл.

В 1325 году из йиловского золота Ян Люксембургский велел чеканить полновесный чешский флорин, а вскоре Йилове-у-Праги получил статус королевского города, начав бурно-пребурно развиваться.

Побывать в местном музее, поглазеть на необычные экспонаты и поговорить о золотодобыче, алхимиках и заодно о том, как Нью-Васюки снова стали Васюками — первая из сегодняшних задач.

Задача вторая — изучение огромной экспозиции военной техники.

Неподалёку от Йилова нагромаждены сотни танков, бронетранспортёров, мотоциклов, пушек и грузовиков, а стало быть, ожидается преинтереснейший разговор об истории чешской военной промышленности.

Следующая цель – Тынец-над-Сазавой.

Как известно, по всей Чехии насыпано несметное множество стародавних замков, а посему какой-нибудь из них завсегда оказывается на пути…

Задолго до йиловской золотой лихорадки в Тынце-над-Сазавой уже стояло городище с крепостными валами, стеной и глубоченным рвом.

Сюда сходились на ночлег странствующие рыцари, заезжие купцы и захожие паломники, а в XIV веке тут вырос шляхетский замок, звезда которого закатилась несколько столетий спустя.

Нынче этот тихий провинциальный городок знаменит производством того, чем грезили все мальчишки 70-х — мотоциклов Jawa.

Последняя тема на сегодня — чешское барокко.

Архитектор Франтишек Канька — один из столпов знаменитой плеяды Сантини-Аллипранди-Динценхоферов.

Неподалёку от Тынца-над-Сазавой красуется замок Емниште, к постройке которого он приложил руку и душу.

Эта барочная усадьба прекрасна снаружи и изумительна внутри, а потому однозначно заслуживает пары часов пристального внимания.

Потом — в Прагу.

P. S. Как обычно, ресторанчики с добросовестной кухней и пивом непременно встретятся.