Полезная информация о Праге

Что нужно знать о Праге: 🌇 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Vodochody, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же 296 экскурсий
Местное время в Праге
22:2246
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇿 Чехия
Название городаПрага
По-английскиPrague
Это столицаПрага является столицей Чехии
Статья о городеСтатья о Праге
Население города1 165 581 чел.
АэропортыVodochody VOD, Вацлав Гавел PRG
Часовой поясEurope/Prague
Средняя высота202 м. от уровня моря

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Прага
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