Полезная информация о Праге
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Местное время в Праге
22:2246
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇿 Чехия
|Название города
|Прага
|По-английски
|Prague
|Это столица
|Прага является столицей Чехии
|Статья о городе
|Статья о Праге
|Население города
|1 165 581 чел.
|Аэропорты
|Vodochody VOD, Вацлав Гавел PRG
|Часовой пояс
|Europe/Prague
|Средняя высота
|202 м. от уровня моря
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