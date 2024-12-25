Прага - Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
Влюбиться в виды и улочки, открывая другую грань Чехии
По мостовым Карловых Вар гуляли Гёте и Петр I, Шопен и Бах, Гоголь и Тургенев — сегодня мы приглашаем вас в этот сказочный городок.
Вы полюбуетесь изящной архитектурой, узнаете о местных целебных источниках и знаменитых людях, отдыхавших здесь, а еще попробуете сладости и ликер Бехеровка.
Описание экскурсии
По пути до Карловых Вар гид расскажет, как этот город стал одним из самых знаменитых лечебных курортов Европы.
Главное в Карловых Варах за 1,5 часа
Основатель города, великий Карл IV, уже в своем 14 веке знал о целебных источниках Карлсбада. Отправляясь на охоту, он с восхищением смотрел на долину с рекой среди буйной зелени и горячими гейзерами. Вы проследите путь Карловых Вар, гуляя по курортной части: увидите колоннады, живописные Сметановы сады, городской театр и барочный костел св. Марии Магдалины. На фоне архитектурных красот вы услышите забавные легенды и реальные факты о сильных мира сего, которые лечились в Карловых Варах.
Свободное время: сказочная панорама и сладости
После экскурсии рекомендуем подняться на смотровую башню «Диана», откуда открывается сказочный вид на разноцветные домики. Вы также сможете приобрести известную натуральную косметику и лечебные мази. И конечно, не забудьте о традиционных угощениях — в Карловых Варах стоит попробовать вкуснейшие десерты и национальный ликер Бехеровка.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Путешествовать мы будем на комфортабельном автобусе (климат-контроль, мягкие кресла с ремнями безопасности). Предусмотрены санитарные остановки.
Дорога туда-обратно займет около 4 часов, экскурсия по Карловым Варам с гидом — около 1,5 часов, свободное время в Карловых Варах —2-2,5 часа. Ориентировочное возвращение в Прагу — около 18:30.
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию): вода и пиво в автобусе, обед, входные билеты в Карловых Варах.
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€55
Дети до 16 лет
€45
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2838 туристов
Меня зовут Ксения. Я живу в Праге больше 15 лет и безумно влюблена в этот город. Моя команда профессиональных гидов с большим удовольствием откроет Прагу с самых интересных, ярких и необычных ракурсов, расскажет о чешской истории, культуре и традициях.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
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Анкер
Прекрасное место и отличный экскурсовод. Есть что послушать и что увидеть, а также чем заняться в свободное время (посетить купальни, подняться на высоту на фуникулёре и увидеть город м высоты птичьего полёта, прошвырнуться по магазинам и закупиться эксклюзивная косметикой и сувенирами)
+2
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Надежда
Посетили Карловы Вары в январе. Экскурсия просто фантастическая, отлично организованная, экскурсовод Alex просто уникальный. Мы получили не просто фактическую информацию, а погрузились в историю, преподнесенную в ярких красках в артистической форме. Огромная благодарность за впечатления!!!
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Ольга
Очень понравилась поездка, вдвойне приятно было привезти время с таким прекрасным гидом!! Алекс - человек с искроментым чувством юмора, владеет интересной информацией. Поездка прошла легко и весело. Спасибо Алекс!!
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А
Анна
Гид немного опоздал на место встречи(В остальном отличная экскурсия, на комфортном микроавтобусе. Очень интересный и разносторонне эрудированный экскурсовод.
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А
Александра
Отличные экскурсия и экскурсовод Снежана! Много рассказывала о Карловых Варах и истории Чехии. День прошёл на одном дыхании. До Карловых Вар добрались около 13.00, заехав по пути в магазин-музей Богемии, читать дальшеуменьшить
на завод Крушовице (любители пива оценили три вида напитка: темное, светлое и Мушкитер, детям и взрослым, непьющим алкогольные напитки, предлагали газированный напиток Малиновка (очень вкусный), вход на производство и дегустация оплачивалась отдельно-160 крон на взрослого и 110 на ребёнка. Местный экскурсовод Павел очень занимательно рассказал о процессе приготовления «жидкого хлеба»). Карловы Вары-прекрасный город, историческая часть небольшая, поэтому времени осмотреть источники, здания, музей Бехеровки и покушать в ресторанчике вполне хватило) Те, кто планирует попробовать Воду из источников, покупают кружечки с носиком на местной ярмарке, или берут заранее с собой стаканчик. На обратном пути в автобусе смотрели фильм, снятый в Карловых Варах, так что дорога не утомила. Большое спасибо за прекрасно проведённый день!
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О
Ольга
Экскурсия в Карловы Вары для нас оказалась той самой вишенкой на торте в нашем мини путешествии по Праге. Спасибо за замечательную организацию поездки, были учтены все наши желания и предпочтения. читать дальшеуменьшить
За гида отдельное спасибо, Алекс действительно оказался интересным собеседником и хорошим экскурсоводом, время пролетело незаметно. Поездка была увлекательной, завораживающие виды и интересные истории, мы отлично провели время! Побывать в Праге и не увидеть Карловы Вары непозволительная роскошь, рекомендую от всей души.
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