По мостовым Карловых Вар гуляли Гёте и Петр I, Шопен и Бах, Гоголь и Тургенев — сегодня мы приглашаем вас в этот сказочный городок. Вы полюбуетесь изящной архитектурой, узнаете о местных целебных источниках и знаменитых людях, отдыхавших здесь, а еще попробуете сладости и ликер Бехеровка.

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Описание экскурсии

По пути до Карловых Вар гид расскажет, как этот город стал одним из самых знаменитых лечебных курортов Европы.

Главное в Карловых Варах за 1,5 часа

Основатель города, великий Карл IV, уже в своем 14 веке знал о целебных источниках Карлсбада. Отправляясь на охоту, он с восхищением смотрел на долину с рекой среди буйной зелени и горячими гейзерами. Вы проследите путь Карловых Вар, гуляя по курортной части: увидите колоннады, живописные Сметановы сады, городской театр и барочный костел св. Марии Магдалины. На фоне архитектурных красот вы услышите забавные легенды и реальные факты о сильных мира сего, которые лечились в Карловых Варах.

Свободное время: сказочная панорама и сладости

После экскурсии рекомендуем подняться на смотровую башню «Диана», откуда открывается сказочный вид на разноцветные домики. Вы также сможете приобрести известную натуральную косметику и лечебные мази. И конечно, не забудьте о традиционных угощениях — в Карловых Варах стоит попробовать вкуснейшие десерты и национальный ликер Бехеровка.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Путешествовать мы будем на комфортабельном автобусе (климат-контроль, мягкие кресла с ремнями безопасности). Предусмотрены санитарные остановки.

Дорога туда-обратно займет около 4 часов, экскурсия по Карловым Варам с гидом — около 1,5 часов, свободное время в Карловых Варах —2-2,5 часа. Ориентировочное возвращение в Прагу — около 18:30.

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию): вода и пиво в автобусе, обед, входные билеты в Карловых Варах.