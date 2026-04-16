Чтобы увидеть самые старые достопримечательности Праги, отправимся в административное сердце столицы — Пражский Град. Удобная gps-карта покажет маршрут, и вы не пропустите ни одной важной детали. Заглянете в трехсотлетний колодец и в окна президента, разберётесь, кто позолотил Злату уличку. И выясните, на каких реальных событиях основаны пражские легенды.
Описание аудиогида
Обратите внимание: эта программа — аудиопрогулка, она не предполагает участия гида.
Что вас ожидает
На нашем маршруте:
- Собор Святого Вита и его Золотые ворота
- Старый Королевский дворец и окно дефенестрации
- Крепостные стены замка и старейшие укрепления
- Зал для игры в мяч эпохи Возрождения и Летний дворец
Аудиогид расскажет:
- кто жил в Пражском Граде в разные времена
- какие легенды связаны с роскошным готическим собором Святого Вита
- каких успехов достигли пражские алхимики
- о чём поёт местный фонтан
- какие мастера жили на территории Града и почему
- и многое другое!
Организационные детали
- Вход на территорию комплекса бесплатный, посещение достопримечательностей с платным входом — на ваше усмотрение
- Наша аудиоэкскурсия не официальный аудиогид по Пражскому Граду
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Через 3–7 минут после оплаты вам придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
Стоимость аудиогида
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Градчанской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Праге
Провёл экскурсии для 4095 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Sergey
16 апр 2026
Это второй аудиогид от этой компании, который я купил для своих выходных в Праге. Также как и первый - не разочаровал! Не очень люблю незнакомых людей, поэтому аудиогид, с которым
