Ксения проводит ещё 6 экскурсий

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Ротенбург-на-Таубере: дверца в Рождество

Поездка из Праги в баварский городок с открытки и знакомство с ним в атмосфере праздника

Ксения
Ксения – экскурсионное агентство из Праги
Попав в Ротенбург-на-Таубере, вы совершите путешествие на машине времени: все люди, приезжавшие сюда когда-либо, твердят в один голос: «Такого ощущения сказки не возникало больше нигде!».

Вы прогуляетесь 👣 по мощёным улочкам, очаруетесь фахверковыми домиками, осмотрите старинные стены, опоясывающие город 🏙️, и увидите его главные символы в свете праздничных огней.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €65 за человека

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Ротенбург-на-Таубере: дверца в Рождество
Ротенбург-на-Таубере: дверца в Рождество

Что вас ожидает

Кукольный Ротенбург
Этот город 🏙️ точно можно назвать одним их самых аутентичных на баварской земле: здесь каждый миллиметр дышит стариной, а в фахверковых домиках будто до сих пор обитают жители Средневековья. Чтобы вас не томить, мы тут же начнём пешеходную экскурсию ⛳. На центральной площади вы осмотрите Ратушу — построенная в смешанном стиле готики и Ренессанса, она очарует своим фасадом, и увидите Немецкий музей 🖼 Рождества — настоящий дом сказки! Обойдёте главный собор города, церковь св. Иакова, и пересечёте живописную площадь Плёнляйн с видом на старинные городские ворота. По ходу прогулки вы услышите о баварских праздничных традициях, узнаете главное о символах Ротенбурга-на-Таубере и пропитаетесь уютным духом весёлого Рождества.

Свободное время в атмосфере волшебства
После прогулки мы рекомендуем вам подняться на башню Ратуши, где открывается широкая панорама города, или же посетить Немецкий музей Рождества. Непременно стоит попробовать местный десерт 🍪 Schneeballen на праздничной ярмарке или блюда франконской кухни 🥧. Наш гид с радостью подскажет, что ещё стоит посмотреть в городе, где вкусно и аутентично перекусить, а также даст другие советы по весёлому и полезному времяпрепровождению в этом вечном городе Рождества.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Путешествовать будем на комфортабельном автобусе 🚌 (климат-контроль, мягкие кресла с ремнями безопасности). В пути предусмотрены санитарные остановки. В одну сторону путь занимает 4 часа с остановками.
  • Пешая экскурсия по городу — 1, 5 часа, свободное время — 3 часа. Возвращаемся в Прагу около 22:00.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Что включено в стоимость, а что — нет

  • Транспорт и услуги гида входят в стоимость
  • Посещение музеев и прочих достопримечательностей 🏛️ не входит в стоимость. По желанию в свободное время вы можете приобрести билеты 🎫 в любое место. Билеты оплачиваются отдельно, но наш гид подскажет, как и где их приобрести.
Начало и место завершения
🚩 в центре города
Ротенбург-на-Таубере: дверца в Рождество
Ротенбург-на-Таубере: дверца в Рождество
Ротенбург-на-Таубере: дверца в Рождество
Ротенбург-на-Таубере: дверца в Рождество
Ротенбург-на-Таубере: дверца в Рождество
Ротенбург-на-Таубере: дверца в Рождество
Ротенбург-на-Таубере: дверца в Рождество

Экскурсия проводится ежедневно в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ксения
Ксения
Меня зовут Ксения. Я живу в Праге больше 15 лет и безумно влюблена в этот город. Моя команда профессиональных гидов с большим удовольствием открет Прагу с самых интересных, ярких и необычных ракурсов, расскажет о чешской истории, культуре и традициях.
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