Ксения проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Кукольный Ротенбург

Этот город 🏙️ точно можно назвать одним их самых аутентичных на баварской земле: здесь каждый миллиметр дышит стариной, а в фахверковых домиках будто до сих пор обитают жители Средневековья. Чтобы вас не томить, мы тут же начнём пешеходную экскурсию ⛳. На центральной площади вы осмотрите Ратушу — построенная в смешанном стиле готики и Ренессанса, она очарует своим фасадом, и увидите Немецкий музей 🖼 Рождества — настоящий дом сказки! Обойдёте главный собор города, церковь св. Иакова, и пересечёте живописную площадь Плёнляйн с видом на старинные городские ворота. По ходу прогулки вы услышите о баварских праздничных традициях, узнаете главное о символах Ротенбурга-на-Таубере и пропитаетесь уютным духом весёлого Рождества.

Свободное время в атмосфере волшебства

После прогулки мы рекомендуем вам подняться на башню Ратуши, где открывается широкая панорама города, или же посетить Немецкий музей Рождества. Непременно стоит попробовать местный десерт 🍪 Schneeballen на праздничной ярмарке или блюда франконской кухни 🥧. Наш гид с радостью подскажет, что ещё стоит посмотреть в городе, где вкусно и аутентично перекусить, а также даст другие советы по весёлому и полезному времяпрепровождению в этом вечном городе Рождества.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Путешествовать будем на комфортабельном автобусе 🚌 (климат-контроль, мягкие кресла с ремнями безопасности). В пути предусмотрены санитарные остановки. В одну сторону путь занимает 4 часа с остановками.

Пешая экскурсия по городу — 1, 5 часа, свободное время — 3 часа. Возвращаемся в Прагу около 22:00.

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Что включено в стоимость, а что — нет