На этой экскурсии вы откроете богатейшее прошлое центральной Чехии. В крепости Штернберк представите жизнь дворян. В часовне, сделанной из костей, поразитесь её красоте. В городе Кутна-Гора рассмотрите средневековые постройки. А сопровождение гида поможет проникнуться очарованием региона.

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Описание экскурсии

Замок-крепость Штернберк — величественная постройка 13 столетия на скале. Вы услышите о семействе Штернберк — владельцах этого дома — и узнаете, где сейчас живут потомки знатного рода. Рассмотрите интерьеры замка, поймёте, как удалось сохранить старинную мебель и картины, и представите быт чешских дворян в Средние века.

Часовня Костница. Отдохнув, вы отправитесь в предместье Кутны-Горы, к памятнику ЮНЕСКО, о котором знает весь мир. Внутреннее убранство часовни, сделанное из человеческих костей, впечатлит ужасающей эстетикой, а гид расскажет историю Костницы и её «экспонатов».

Кутна-Гора — некогда богатейший город Чехии. Вы узнаете, что его возвысило и в чём особенность местных памятников. Рассмотрите средневековую мостовую, очаруетесь уютными улочками и узнаете о фильмах, которые снимали здесь. Кроме того, в маршрут войдут собор Святой Варвары, готический Каменный дом, резиденция Градек, Иезуитская коллегия и Монетный двор.

Организационные детали