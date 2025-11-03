Из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
Изучить центральную Чехию: средневековый город, знаменитую церковь и дворянский замок
На этой экскурсии вы откроете богатейшее прошлое центральной Чехии. В крепости Штернберк представите жизнь дворян. В часовне, сделанной из костей, поразитесь её красоте. В городе Кутна-Гора рассмотрите средневековые постройки. А сопровождение гида поможет проникнуться очарованием региона.
Описание экскурсии
Замок-крепость Штернберк — величественная постройка 13 столетия на скале. Вы услышите о семействе Штернберк — владельцах этого дома — и узнаете, где сейчас живут потомки знатного рода. Рассмотрите интерьеры замка, поймёте, как удалось сохранить старинную мебель и картины, и представите быт чешских дворян в Средние века.
Часовня Костница. Отдохнув, вы отправитесь в предместье Кутны-Горы, к памятнику ЮНЕСКО, о котором знает весь мир. Внутреннее убранство часовни, сделанное из человеческих костей, впечатлит ужасающей эстетикой, а гид расскажет историю Костницы и её «экспонатов».
Кутна-Гора — некогда богатейший город Чехии. Вы узнаете, что его возвысило и в чём особенность местных памятников. Рассмотрите средневековую мостовую, очаруетесь уютными улочками и узнаете о фильмах, которые снимали здесь. Кроме того, в маршрут войдут собор Святой Варвары, готический Каменный дом, резиденция Градек, Иезуитская коллегия и Монетный двор.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты в замок, Костницу и собор Святой Варвары — около 400 крон/человека
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
во вторник и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€65
Дети до 12 лет
€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 3611 туристов
Мы — профессиональная команда гидов, предоставляющее широкий спектр услуг для русскоязычных путешественников — от однодневных пеших экскурсий по городу и до многодневных туров по нескольким странам. На европейском рынке наша компания действует с 2004 года. Мы работаем над тем, чтобы вы чувствовали себя комфортно на наших экскурсиях и остались ими довольны. Обещаем вам лучшие впечатления!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
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Наталья
Наш гид Николай был превыше всех похвал. Академические знания, педантизм, тонкий юмор, день прошёл прекрасно!
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Елена
Очень удобная была поездка. Небольшая группа! Всё прям, как мы любим … Дети были в восторге, как и мы. Я сильно рекомендую!
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Алла
Огромное спасибо Вере за экскурсию. В полном восторгем. Наша группа состояла из трех человек: я, муж и Вера. Поэтому было ощущение, что выехали друзья на прогулку, где один все знает читать дальшеуменьшить
и пытается донести информацию другим в доступной и интересной форме. Муж у меня поляк, русский знает плохо, частично переводила я, но сказал, что многое понял, ему понравилась плавная понятная речь экскурсовода. 7 часов пролетели как мгновение. Узнали очень много полезной информации, при чём рассказано это было интересно и вдохновляюще. Вначале посетили крепость Штернберк, куда своим ходом было бы сложно добраться. Небольшой довольно уютный жилой замок, которым владеет семья Штернберков. Вера занимательно познакомила нас с историей этого рода. Следующим пунктом осмотра была Костница. Это нужно увидеть своими глазами! Узнали о жизни святой Варвары. Замечательные легенды рассказанные Верой, оставили в наших сердцах неизгладимое впечатление. А традиции бросать монетки разнообразили экскурсию. В Кутной горе Вера порекомендовала чудесный ресторанчик в аутентичном стиле. Порции большие, еда вкусная, замечательное пиво. Огромный плюс Вере за краткое знакомство с чешским языком, интересно было слушать как одно слово к которому привыкла, в чешском имеет совсем иное значение, иногда и не совсем хорошее. В полном восторге от экскурсии и проведенного времени с таким замечательным экскурсоводом и человеком. Рекомендую посетить экскурсию. Вера СПАСИБО с Польши!
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Юлия
Огромное спасибо Вере за экскурсию. Мы в восторге. 7 часов пролетели просто незаметно. Мы узнали очень много полезной информации, при чём рассказано это было интересно и вдохновляюще. Мои дети уже планируют читать дальшеуменьшить
новые поездки в Прагу и обязательно с экскурсией у Веры. Вначале мы побывали в крепости Штернберк, куда своим ходом было бы сложно добраться. Штернберк - это небольшой частный замок, которым владеет семья Штернберков. Вера занимательно познакомила нас с историей этого рода. Затем мы отправились в Костницу. Это нужно увидеть своими глазами! Однако, пара замечательных легенд, рассказанных Верой, оставила в наших сердцах неизгладимое впечатление. Особенно традиция бросать монетки (было предложено целых три места и суть каждого была разной) очень понравилась детям. Это разнообразило экскурсию. Во время экскурсии мы узнали не только о жизни святой Варвары, не только почему у одного святого над головой пять звёзд, а другой всегда изображается с флагом, но и получили ценные сведения о чешских традициях. Например, какое лекарство следует принимать от болей в желудке, какой камень носят в халатах хирурги, а какой камень отрицательно влияет на игроков. В Кутной горе нам был порекомендован чудесный ресторанчик в аутентичном стиле. Порции там просто огромные! И пиво вкусное. Огромный плюс Вере за краткое знакомство с чешским языком. Мы очень рады, что попали на эту экскурсию. Вера - экскурсовод, любящий своё дело. Интересная, насыщенная экскурсия. Даже организационные моменты были продуманы: ожидание, покупка билетов и сувениров.
СПАСИБО!
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K
Katrina
Спасибо гиду Риме за интересно проведенное время. Было очень легко и насыщенно
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G
Galina
Все очень понравилось.
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