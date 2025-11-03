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Из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк

Изучить центральную Чехию: средневековый город, знаменитую церковь и дворянский замок
На этой экскурсии вы откроете богатейшее прошлое центральной Чехии. В крепости Штернберк представите жизнь дворян. В часовне, сделанной из костей, поразитесь её красоте. В городе Кутна-Гора рассмотрите средневековые постройки. А сопровождение гида поможет проникнуться очарованием региона.
Из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
Из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
Из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк

Описание экскурсии

Замок-крепость Штернберк — величественная постройка 13 столетия на скале. Вы услышите о семействе Штернберк — владельцах этого дома — и узнаете, где сейчас живут потомки знатного рода. Рассмотрите интерьеры замка, поймёте, как удалось сохранить старинную мебель и картины, и представите быт чешских дворян в Средние века.

Часовня Костница. Отдохнув, вы отправитесь в предместье Кутны-Горы, к памятнику ЮНЕСКО, о котором знает весь мир. Внутреннее убранство часовни, сделанное из человеческих костей, впечатлит ужасающей эстетикой, а гид расскажет историю Костницы и её «экспонатов».

Кутна-Гора — некогда богатейший город Чехии. Вы узнаете, что его возвысило и в чём особенность местных памятников. Рассмотрите средневековую мостовую, очаруетесь уютными улочками и узнаете о фильмах, которые снимали здесь. Кроме того, в маршрут войдут собор Святой Варвары, готический Каменный дом, резиденция Градек, Иезуитская коллегия и Монетный двор.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в замок, Костницу и собор Святой Варвары — около 400 крон/человека
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

во вторник и воскресенье в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€65
Дети до 12 лет€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 3611 туристов
Мы — профессиональная команда гидов, предоставляющее широкий спектр услуг для русскоязычных путешественников — от однодневных пеших экскурсий по городу и до многодневных туров по нескольким странам. На европейском рынке наша компания действует с 2004 года. Мы работаем над тем, чтобы вы чувствовали себя комфортно на наших экскурсиях и остались ими довольны. Обещаем вам лучшие впечатления!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Наш гид Николай был превыше всех похвал. Академические знания, педантизм, тонкий юмор, день прошёл прекрасно!
Наш гид Николай был превыше всех похвал. Академические знания, педантизм, тонкий юмор, день прошёл прекрасно!
Наш гид Николай был превыше всех похвал. Академические знания, педантизм, тонкий юмор, день прошёл прекрасно!
Наш гид Николай был превыше всех похвал. Академические знания, педантизм, тонкий юмор, день прошёл прекрасно!
Наш гид Николай был превыше всех похвал. Академические знания, педантизм, тонкий юмор, день прошёл прекрасно!
Наш гид Николай был превыше всех похвал. Академические знания, педантизм, тонкий юмор, день прошёл прекрасно!
Наш гид Николай был превыше всех похвал. Академические знания, педантизм, тонкий юмор, день прошёл прекрасно!
Наш гид Николай был превыше всех похвал. Академические знания, педантизм, тонкий юмор, день прошёл прекрасно!
Наш гид Николай был превыше всех похвал. Академические знания, педантизм, тонкий юмор, день прошёл прекрасно!+1
Наш гид Николай был превыше всех похвал. Академические знания, педантизм, тонкий юмор, день прошёл прекрасно!
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Елена
Очень удобная была поездка. Небольшая группа! Всё прям, как мы любим … Дети были в восторге, как и мы. Я сильно рекомендую!
Очень удобная была поездка. Небольшая группа! Всё прям, как мы любим … Дети были в восторге, как и мы. Я сильно рекомендую!
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Алла
Огромное спасибо Вере за экскурсию. В полном восторгем. Наша группа состояла из трех человек: я, муж и Вера. Поэтому было ощущение, что выехали друзья на прогулку, где один все знает
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и пытается донести информацию другим в доступной и интересной форме. Муж у меня поляк, русский знает плохо, частично переводила я, но сказал, что многое понял, ему понравилась плавная понятная речь экскурсовода. 7 часов пролетели как мгновение. Узнали очень много полезной информации, при чём рассказано это было интересно и вдохновляюще.
Вначале посетили крепость Штернберк, куда своим ходом было бы сложно добраться. Небольшой довольно уютный жилой замок, которым владеет семья Штернберков. Вера занимательно познакомила нас с историей этого рода.
Следующим пунктом осмотра была Костница. Это нужно увидеть своими глазами! Узнали о жизни святой Варвары. Замечательные легенды рассказанные Верой, оставили в наших сердцах неизгладимое впечатление. А традиции бросать монетки разнообразили экскурсию.
В Кутной горе Вера порекомендовала чудесный ресторанчик в аутентичном стиле. Порции большие, еда вкусная, замечательное пиво.
Огромный плюс Вере за краткое знакомство с чешским языком, интересно было слушать как одно слово к которому привыкла, в чешском имеет совсем иное значение, иногда и не совсем хорошее.
В полном восторге от экскурсии и проведенного времени с таким замечательным экскурсоводом и человеком.
Рекомендую посетить экскурсию.
Вера СПАСИБО с Польши!

Огромное спасибо Вере за экскурсию. В полном восторгем. Наша группа состояла из трех человек: я, муж
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Юлия
Огромное спасибо Вере за экскурсию.
Мы в восторге. 7 часов пролетели просто незаметно. Мы узнали очень много полезной информации, при чём рассказано это было интересно и вдохновляюще. Мои дети уже планируют
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новые поездки в Прагу и обязательно с экскурсией у Веры.
Вначале мы побывали в крепости Штернберк, куда своим ходом было бы сложно добраться. Штернберк - это небольшой частный замок, которым владеет семья Штернберков. Вера занимательно познакомила нас с историей этого рода.
Затем мы отправились в Костницу. Это нужно увидеть своими глазами! Однако, пара замечательных легенд, рассказанных Верой, оставила в наших сердцах неизгладимое впечатление.
Особенно традиция бросать монетки (было предложено целых три места и суть каждого была разной) очень понравилась детям. Это разнообразило экскурсию.
Во время экскурсии мы узнали не только о жизни святой Варвары, не только почему у одного святого над головой пять звёзд, а другой всегда изображается с флагом, но и получили ценные сведения о чешских традициях. Например, какое лекарство следует принимать от болей в желудке, какой камень носят в халатах хирурги, а какой камень отрицательно влияет на игроков.
В Кутной горе нам был порекомендован чудесный ресторанчик в аутентичном стиле. Порции там просто огромные! И пиво вкусное.
Огромный плюс Вере за краткое знакомство с чешским языком.
Мы очень рады, что попали на эту экскурсию. Вера - экскурсовод, любящий своё дело. Интересная, насыщенная экскурсия.
Даже организационные моменты были продуманы: ожидание, покупка билетов и сувениров.

СПАСИБО!

Огромное спасибо Вере за экскурсию.
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K
Спасибо гиду Риме за интересно проведенное время. Было очень легко и насыщенно
Спасибо гиду Риме за интересно проведенное время. Было очень легко и насыщенно
Спасибо гиду Риме за интересно проведенное время. Было очень легко и насыщенно
Спасибо гиду Риме за интересно проведенное время. Было очень легко и насыщенно
Спасибо гиду Риме за интересно проведенное время. Было очень легко и насыщенно
Спасибо гиду Риме за интересно проведенное время. Было очень легко и насыщенно
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G
Все очень понравилось.
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