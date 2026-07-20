Этот билет сочетает обзорную поездку на автобусе Hop-on Hop-off и самостоятельную прогулку по историческому центру Праги с аудиогидом.
Вы сможете свободно выходить на любых остановках, осматривать достопримечательности в своём темпе, а затем продолжать маршрут на следующем автобусе. Такой формат позволит увидеть максимум за 24 или 48 часов.
Вы сможете свободно выходить на любых остановках, осматривать достопримечательности в своём темпе, а затем продолжать маршрут на следующем автобусе. Такой формат позволит увидеть максимум за 24 или 48 часов.
Описание
В вашем распоряжении два автобусных маршрута.
Красный маршрут проходит через исторические районы Праги, Пражский Град, Страговский монастырь, холм Петршин, Танцующий дом и другие знаковые места города.
Синий маршрут знакомит со Старым и Новым городом, Вацлавской и Староместской площадями, Малой Страной, набережной Влтавы и другими главными достопримечательностями центра.
Аудиогид. После поездки вы сможете продолжить знакомство с Прагой с помощью аудиогида в смартфоне. Маршрут включает 27 локаций, среди которых:
- Пражские астрономические часы
- Карлов мост
- Еврейский квартал
- Пороховая башня
- церковь Богоматери перед Тыном
- Сословный театр
- и другие знаковые места
Во время прогулки вы услышите истории о пражских алхимиках, Големе, масонах, узнаете, как читать знаменитые астрономические часы, где преподавал Эйнштейн, в каком театре дирижировал Моцарт и какие легенды скрывают улицы Старого города.
Организационные детали
- В стоимость входят билет Hop-on Hop-off на 24 или 48 часов, 2 автобусных маршрута, аудиогид в автобусе на 25 языках (в том числе русском) и бесплатный Wi-Fi на борту
- Автобусы курсируют ежедневно круглый год, кроме 25 декабря
- Синий маршрут: с 9:37 до 17:37, интервал движения — около 30 мин, полный круг занимает примерно 90 мин
- Красный маршрут: с 10:35 до 16:35, интервал движения — около 60 мин, полный круг занимает примерно 60 мин
- Только автобусы Красного маршрута оборудованы местами для пассажиров на инвалидных колясках
- Из-за дорожной ситуации или городских мероприятий расписание может незначительно меняться
Если вы выбрали билет с пешеходным аудиогидом
- Это самостоятельная прогулка без сопровождающего. После оплаты нужно скачать мобильное приложение (iOS или Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте
- Аудиогид доступен в любое удобное время без ограничений по дате
- При оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Полная оплата производится на Трипстере — ничего доплачивать не потребуется. Оплатить можно картой российского или зарубежного банка
- В течение 3–7 мин после оплаты на электронную почту придёт письмо со ссылками и инструкциями по активации. Если письмо не пришло, пожалуйста, свяжитесь с нами — мы поможем
Важно
- Во время сильного дождя верхний уровень автобуса может быть временно закрыт
- Если планируете посещать популярные достопримечательности по маршруту, учитывайте возможные очереди в высокий сезон
- Сохраняйте билет на протяжении всего срока его действия — он понадобится при посадке и высадке
ежедневно в 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость
|Тариф
|Стоимость
|24 часа (взрослый 13+ лет) + аудиогид по Старому городу
|€42
|24 часа (детский 4–12 лет)
|€17
|48 часов (взрослый 13+ лет) + аудиогид по Старому городу
|€50
|48 часов (детский 4–12 лет)
|€20
|24 часа (взрослый 13+ лет)
|€30
|48 часов (взрослый 13+ лет)
|€38
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральном вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 193 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
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