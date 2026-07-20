Этот билет сочетает обзорную поездку на автобусе Hop-on Hop-off и самостоятельную прогулку по историческому центру Праги с аудиогидом. Вы сможете свободно выходить на любых остановках, осматривать достопримечательности в своём темпе, а затем продолжать маршрут на следующем автобусе. Такой формат позволит увидеть максимум за 24 или 48 часов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание

В вашем распоряжении два автобусных маршрута.

Красный маршрут проходит через исторические районы Праги, Пражский Град, Страговский монастырь, холм Петршин, Танцующий дом и другие знаковые места города.

Синий маршрут знакомит со Старым и Новым городом, Вацлавской и Староместской площадями, Малой Страной, набережной Влтавы и другими главными достопримечательностями центра.

Аудиогид. После поездки вы сможете продолжить знакомство с Прагой с помощью аудиогида в смартфоне. Маршрут включает 27 локаций, среди которых:

Пражские астрономические часы

Карлов мост

Еврейский квартал

Пороховая башня

церковь Богоматери перед Тыном

Сословный театр

и другие знаковые места

Во время прогулки вы услышите истории о пражских алхимиках, Големе, масонах, узнаете, как читать знаменитые астрономические часы, где преподавал Эйнштейн, в каком театре дирижировал Моцарт и какие легенды скрывают улицы Старого города.

Организационные детали

В стоимость входят билет Hop-on Hop-off на 24 или 48 часов, 2 автобусных маршрута, аудиогид в автобусе на 25 языках (в том числе русском) и бесплатный Wi-Fi на борту

Автобусы курсируют ежедневно круглый год, кроме 25 декабря

Синий маршрут: с 9:37 до 17:37, интервал движения — около 30 мин, полный круг занимает примерно 90 мин

Красный маршрут: с 10:35 до 16:35, интервал движения — около 60 мин, полный круг занимает примерно 60 мин

Только автобусы Красного маршрута оборудованы местами для пассажиров на инвалидных колясках

Из-за дорожной ситуации или городских мероприятий расписание может незначительно меняться

Если вы выбрали билет с пешеходным аудиогидом

Это самостоятельная прогулка без сопровождающего. После оплаты нужно скачать мобильное приложение (iOS или Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте

Аудиогид доступен в любое удобное время без ограничений по дате

При оформлении заказа можно указать приблизительные данные

Полная оплата производится на Трипстере — ничего доплачивать не потребуется. Оплатить можно картой российского или зарубежного банка

В течение 3–7 мин после оплаты на электронную почту придёт письмо со ссылками и инструкциями по активации. Если письмо не пришло, пожалуйста, свяжитесь с нами — мы поможем

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