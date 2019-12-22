6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

🎄 По рождественским улочкам Праги

Вам откроются самые захватывающие страницы истории 📖 Праги на прогулке 👣 по ее волшебным зимним улочкам: вы увидите крепость Пражский Град и величественный собор св. Вита, уютный остров 🏝️ Кампа и монастырь рыцарей мальтийского ордена, стену Джона Леннона, мостик влюбленных и другие интересные объекты. В Градчанах вас ждут барочная Лорета и старейший монастырь капуцинов с уникальным бетлемом – сценой рождения Младенца Иисуса. А в костеле Девы Марии Победоносной на Малой Стране вы рассмотрите чудотворную статуэтку Пражского Иезулатка, почитаемого паломниками со всего мира. Ведь в Рождество в Чехии подарки всегда приносит Ежишек (Младенец Иисус)!

🎪 Огни праздничных ярмарок

Рождественскую Прагу нельзя представить без праздничных ярких, вкусных и шумных ярмарок. Воздух пропитан запахом ванили, корицы и миндаля! Чего здесь только нет: затейливые елочные украшения, веточки омелы на счастье, разрисованные рождественские пряники, ароматные свечки, вязаные шарфы, шапки и варежки, игрушки ручной работы. А сколько вкусностей! Можно попробовать горячий пунш или медовуху, полакомиться старочешскими плюшками «трдло», колбасками на гриле, свиными окороками на вертеле, жареными каштанами, имбирным печеньем. Что мы и сделаем, окунувшись в атмосферу рождественской сказки!

🎅 Обязательно приезжайте в Прагу на Адвент и Рождество, и чудо обязательно свершится!