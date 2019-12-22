6 отзывов оставили туристы

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Волшебное Рождество в Праге!

Окунуться в атмосферу праздничных ярмарок и пройти по зимним улочкам сказочного города

4.9
6 отзывов
Ольга
Ольга – Гид из Праги
Приглашаю вас на необычную экскурсию ⛳ по предрождественской Праге, которая становится в это время еще более волшебной и загадочной! В период Адвента, а это четыре недели перед католическим Рождеством, город 🏙️ сияет разноцветными огнями, наполняется запахами глинтвейна и миндаля, шумом ярмарок и органной музыкой.

На нашей прогулке 👣 вы пройдете по самым красивым закоулкам Праги, попробуете вкуснейшие лакомства на праздничных ярмарках и окунетесь в потрясающую атмосферу Рождества!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €85 за экскурсию

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Волшебное Рождество в Праге!
Волшебное Рождество в Праге!

Что вас ожидает

🎄 По рождественским улочкам Праги
Вам откроются самые захватывающие страницы истории 📖 Праги на прогулке 👣 по ее волшебным зимним улочкам: вы увидите крепость Пражский Град и величественный собор св. Вита, уютный остров 🏝️ Кампа и монастырь рыцарей мальтийского ордена, стену Джона Леннона, мостик влюбленных и другие интересные объекты. В Градчанах вас ждут барочная Лорета и старейший монастырь капуцинов с уникальным бетлемом – сценой рождения Младенца Иисуса. А в костеле Девы Марии Победоносной на Малой Стране вы рассмотрите чудотворную статуэтку Пражского Иезулатка, почитаемого паломниками со всего мира. Ведь в Рождество в Чехии подарки всегда приносит Ежишек (Младенец Иисус)!

🎪 Огни праздничных ярмарок
Рождественскую Прагу нельзя представить без праздничных ярких, вкусных и шумных ярмарок. Воздух пропитан запахом ванили, корицы и миндаля! Чего здесь только нет: затейливые елочные украшения, веточки омелы на счастье, разрисованные рождественские пряники, ароматные свечки, вязаные шарфы, шапки и варежки, игрушки ручной работы. А сколько вкусностей! Можно попробовать горячий пунш или медовуху, полакомиться старочешскими плюшками «трдло», колбасками на гриле, свиными окороками на вертеле, жареными каштанами, имбирным печеньем. Что мы и сделаем, окунувшись в атмосферу рождественской сказки!

🎅 Обязательно приезжайте в Прагу на Адвент и Рождество, и чудо обязательно свершится!

Начало и место завершения
🚩 метро «Malostranska”
Волшебное Рождество в Праге!
Волшебное Рождество в Праге!
Волшебное Рождество в Праге!
Волшебное Рождество в Праге!
Волшебное Рождество в Праге!
Волшебное Рождество в Праге!
Волшебное Рождество в Праге!
Волшебное Рождество в Праге!
Волшебное Рождество в Праге!
Волшебное Рождество в Праге!
Волшебное Рождество в Праге!
Волшебное Рождество в Праге!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Я индивидуальный лицензированный гид по Праге и Чехии. С радостью стану вашим попутчиком и рассказчиком в этой волшебной стране. Я родилась в Петербурге, но уже много лет живу и работаю в Праге. Каждая моя экскурсия — это увлекательное путешествие во времени в эпоху средневековья. Главное для меня — ваши интересы и желания, настроение и самочувствие! Уверена, что вы неожиданно испытаете еще одно чувство: ощущение, будто попали в обычную детскую сказку с замками, рыцарями и волшебниками!
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6 отзывов оставили туристы

22 декабря 2019
Всё очень понравилось, поразили знания гида, экскурсия была содержательная, не скучная, полетела на одном дыхании.
7 января 2019
Хотите очень адекватных экскурсий.... берите. Три года ездим в Прагу с детьми..... все классно... Ольга лучшая..
7 января 2019
Все отлично, единственно место встречи должно быть (субъективное мнение)более знаково и узнаваемо. Троллейбусная остановка не лучший вариант.
28 декабря 2018
Отличная экскурсия! Спасибо!)
18 декабря 2018
Спасибо большое Ольге, нашему экскурсоводу! Несмотря на ненастье, дождь, мы получили колоссальное удовольствие от пешей прогулки по Праге. Познавательно, сказочно и волшебно! Переплетение истории с современностью, сказки с былью. Очарованы Прагой и обязательно вернемся и продолжим изучать с Ольгой этот загадочный город. Спасибо!
7 января 2018
Спасибо, очень понравилась экскурсия! К сожалению, обстоятельства вынудили нас чуть сократить время экскурсии. Но это не помешало нашему гиду очень интересно и занимательно познакомиться ть нас с Прагой. С её историей, архитектурой. С легендами и тайнами этого чудесного города.

Ольга проводит ещё 4 экскурсии

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