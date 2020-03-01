Вадим проводит ещё 8 экскурсий

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Историческое наследие и кулинарные традиции Черногории в авто-туре по живописным местам

Вадим
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Вадим – ваш гид
В этой поездке вас ждет знакомство с прошлым и настоящим одной из столиц Черногории — городом Цетинье, с наследием небольшого городка Река Црноевича у подножия зеленых гор, а также с кулинарными традициями страны в окружении прекрасной природы.
€110
105 за экскурсию
скидка5%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича

Программа

  • От побережья мы отправимся в область горного массива Ловчен, где посетим престольную столицу — Цетинье. Прогулка по городу, знакомство с жизненным укладом столицы, его древними архитектурными памятниками.
  • После отправимся в черногорскую деревню, скрытую в горах, где остановимся в частном хозяйстве для дегустации местных деликатесов: пршута (вялено-копченое мясо) и сыра.
  • Далее переезд к удивительно живописной местности Река Црноевича. Там посетим частное хозяйство для дегустации вина, ракии, ликеров и мёда. Городок на Реке Црноевича — Речки Град — был облюбован многими черногорскими правителями из-за его удивительного микроклимата. Здесь, после падения Жабляка Црноевича в конце XV века, некоторое время располагалась столица и двор Ивана Црноевича, а в 1482 г. столица была перенесена в Цетинье. А в 1493 г. здесь увидела свет первая книга, напечатанная кириллицей на славянском юге. По желанию посетим монастырь Святого Николы на Ободе, где располагалась первая книгопечатня.
  • После паузы на берегу реки поднимемся по дороге для осмотра красивейшего места — Павлова Страна, откуда открывается вид на реку и Скадарское озеро.
  • Остановка на обед. Возможны варианты ресторанов: на реке, в горах или в Цетинье.
  • Возвращение на побережье.

Организационные детали

  • Дегустация включена в стоимость экскурсии.
  • Автомобиль, обед и входные билеты оплачиваются отдельно. Автомобиль или минивэн с опытным водителем: 1-3 чел.— 80 евро; 3-7 чел. — 120 евро.
  • По предварительному согласованию возможны изменения в программе. Например, возвращение вдоль берега Скадарского озера, а далее вдоль береговой линии Адриатического моря. В этом случае доплата составит 70€ за машину. Также можно заказать прогулку на лодке по реке к Скадарскому озеру. Доплата за лодку — 25 €/час.
  • При посещении храмов должны быть покрыты грудь, колени и плечи.
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вадим
Вадим
Живу в Черногории. Лицензированный гид. Основатель турфирмы и первого в Черногории русскоязычного Паломнического общества. Предлагаю ответственное и качественное экскурсионное обслуживание индивидуальных туристов и групп. Увлекательные и познавательные авторские экскурсионные поездки по Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине. Предлагаю Вам содержательные и осмысленные экскурсии. Возможно присоединение к мини группам. Яркие впечатления - в подарок! Рад вам круглый год!
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