Вадим проводит ещё 8 экскурсий

По Скадарскому озеру с черногорцем

Знакомство с природой и традициями одного из самых живописных регионов страны

Я вырос в тихой красивой деревушке на Скадарском озере, поэтому местные красоты изучил вдоль и поперёк. В путешествии с радостью покажу вам свою родную землю и познакомлю с её традиционной жизнью. Вы полюбуетесь крупнейшим балканским озером, прочувствуете колорит маленьких деревушек, искупаетесь в горном источнике и узнаете Черногорию такой, какая она есть.