По местам исторической Черногории

Отправляемся в небольшое, но очень насыщенное путешествие, где вас приветливо встретят невероятные...

Отправляемся в небольшое, но очень насыщенное путешествие, где вас приветливо встретят невероятные виды Боко-Которского залива.

Мы побываем в старинных, атмосферных городках Цетинье и Риека Црноевича.

В Негуши заглянем в национальный ресторанчик и своими глазами увидим как производят знаменитый пршут.

Вы узнаете о местных традициях, обычаях и менталитете местных жителей.
По местам исторической Черногории
По местам исторической Черногории
По местам исторической Черногории
По местам исторической Черногории
По местам исторической Черногории
По местам исторической Черногории
По местам исторической Черногории

Что вы увидите 🤩

  • Панорамы над Будвой, Ловчен и Бока
  • Павлова страна
  • Река Црноевича
  • Цетине и монастырь Цетинский
  • Национальный парк Ловчен
  • Скадарское озеро
  • Иваново Корыто
  • Мавзолей
  • Которский залив
  • Деревня Негуши
  • Зиплайн и 25 серпантинов
  • Форты Троица и Горажда

Что вас ожидает:

    Лодочная прогулка по Скадарскому озеру
    Вы насладитесь с нами захватывающими видами на Боко-Которский залив самого красивого места в Черногории. Познакомимся с культурной столицей Черногории городом Цетине. Увидите захватывающую природу национального парка Скадарское озеро. Мы побываем в самом маленьком, но очень колоритном городке — Река Црноевича, откуда можно будет прокатиться на лодочке по Скадарскому озеру.
    Гастрономическое удовольствие и потрясающий вид на всю Черногорию
    Побываем на горе Ловчен и посетим мавзолей последнего духовного правителя Черногории, митрополита Петра II Петровича-Негоша. Откуда открывается вид на всю Черногорию. Спустимся в деревню Негуши, где побываем в национальном ресторане, а также посетим сушару и увидим как производят знаменитый в Черногории пршут. Вы узнаете о Черногорских традициях, обычаях и менталитете. У вас будет возможность прокатится на зиплайне. Мы заедем на старый Австро-Венгрского форт Горажда. Я вам открою тайны этого сооружения.

    Что вас ожидает:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человек
    Стандартное предложение
    €170

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Автотранспорт
    • Услуги гида
    • Дегустация пршута.
    Что не входит
    • Входные билеты в Национальные парки, музеи и мавзолей
    • Катание на лодочке
    • Обед
    • Зиплайн.
    Где начинаем и завершаем
    Начало: город Будва или другой город Черногории
    Завершение: город Будва или другой город Черногории по договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)

    Иван Т.
    Иван Т.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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