Что вас ожидает:

Лодочная прогулка по Скадарскому озеру

Вы насладитесь с нами захватывающими видами на Боко-Которский залив самого красивого места в Черногории. Познакомимся с культурной столицей Черногории городом Цетине. Увидите захватывающую природу национального парка Скадарское озеро. Мы побываем в самом маленьком, но очень колоритном городке — Река Црноевича, откуда можно будет прокатиться на лодочке по Скадарскому озеру.

Гастрономическое удовольствие и потрясающий вид на всю Черногорию

Побываем на горе Ловчен и посетим мавзолей последнего духовного правителя Черногории, митрополита Петра II Петровича-Негоша. Откуда открывается вид на всю Черногорию. Спустимся в деревню Негуши, где побываем в национальном ресторане, а также посетим сушару и увидим как производят знаменитый в Черногории пршут. Вы узнаете о Черногорских традициях, обычаях и менталитете. У вас будет возможность прокатится на зиплайне. Мы заедем на старый Австро-Венгрского форт Горажда. Я вам открою тайны этого сооружения.

Что вас ожидает: