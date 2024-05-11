Дегустации на экскурсиях в Будве – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Будве на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Винные дороги Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
39 отзывов
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
«И, конечно, насладитесь дегустациями нескольких сортов вина и балканского напитка ракия с традиционными местными закусками (пршут, сыр, оливки)»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Цетинье. Сердце Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Цетинье: Индивидуальная экскурсия в историческое сердце Черногории
Погрузитесь в историю и культуру Черногории с экскурсией в Цетинье. Откройте для себя духовные святыни, природные красоты и гастрономические изыски
«А также, побывав на дегустации, сможете составить представление о гастрономических особенностях страны»
17 июня в 16:00
19 июня в 08:00
170 за всё до 5 чел.
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Цетинье и Реку Црноевича: культура и дегустация
Путешествие по двум жемчужинам Черногории: историческому Цетинье и живописной Реке Црноевича
«После отправимся в черногорскую деревню, скрытую в горах, где остановимся в частном хозяйстве для дегустации местных деликатесов: пршута (вялено-копченое мясо) и сыра»
Сегодня в 13:00
19 июня в 09:00
165 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Винные дороги Черногории
    Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром. Для тех, кто хочет
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    не толко пробовать, но и узнать что- то новое, готов спрашивать и получить ответы, рекомендую винарню Клишича. А ракия у него лучшая из тех, что мы пробовали за 2 недели нашего путешествия в Черногории, Сербии и Хорватии. Илья знает очень много, гостеприимен, является председателем общества виноделов и его вина не раз получали награды. Гарвич - старая аутентичная, практически заброшенная деревня, где хозяин восстанавливает родительский дом. Интересное место. Марковичи - маркетологи, хорошие вина, закуски, необычные этикетки. Мы общались со всеми, поездка вышла далеко за 6 часов. Спасибо Александру, что с терпением отнесся к нашему графику, останавливался в красивых локациях, с готовностью отвечал на вопросы и был хорошим переводчикам, когда языковой барьер мешал пониманию.

  • Н
    Наталья
    4 октября 2023
    Винные дороги Черногории
    Замечательная экскурсия.
  • М
    Мурагео
    19 сентября 2023
    Винные дороги Черногории
    Посетить винодельнии была моей мечтой и Алекс помог мне ее осуществить. Ознакомил с замечательными винодельнями, походу поездки ознакомил с историей Черногории. Было очень увлекательно и позновательно. Огромное спасибо гиду Алексею, я остался доволен
  • Ф
    Фрик
    28 ноября 2018
    Цетинье. Сердце Черногории
    В ноябре отдыхали в Черногории. Сказочная страна! Древняя история, живописные пейзажи, очень доброжелательное население. Экскурсию по Цетинье проводил гид Вадим
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    (познакомились на Tripster). У нас сложилось впечатление, что Вадим очень хорошо знает историю этой страны и в отдельности каждого городка. Провел экскурсию интересно, с юмором, в полном объеме. Побывали словно в сказке! Отлично провели время. Большое спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Дегустационные туры»

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  3. Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 170. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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