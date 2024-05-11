1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
«И, конечно, насладитесь дегустациями нескольких сортов вина и балканского напитка ракия с традиционными местными закусками (пршут, сыр, оливки)»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Цетинье: Индивидуальная экскурсия в историческое сердце Черногории
Погрузитесь в историю и культуру Черногории с экскурсией в Цетинье. Откройте для себя духовные святыни, природные красоты и гастрономические изыски
«А также, побывав на дегустации, сможете составить представление о гастрономических особенностях страны»
17 июня в 16:00
19 июня в 08:00
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Цетинье и Реку Црноевича: культура и дегустация
Путешествие по двум жемчужинам Черногории: историческому Цетинье и живописной Реке Црноевича
«После отправимся в черногорскую деревню, скрытую в горах, где остановимся в частном хозяйстве для дегустации местных деликатесов: пршута (вялено-копченое мясо) и сыра»
Сегодня в 13:00
19 июня в 09:00
€165 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана11 мая 2024Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром. Для тех, кто хочет
- ННаталья4 октября 2023Замечательная экскурсия.
- ММурагео19 сентября 2023Посетить винодельнии была моей мечтой и Алекс помог мне ее осуществить. Ознакомил с замечательными винодельнями, походу поездки ознакомил с историей Черногории. Было очень увлекательно и позновательно. Огромное спасибо гиду Алексею, я остался доволен
- ФФрик28 ноября 2018В ноябре отдыхали в Черногории. Сказочная страна! Древняя история, живописные пейзажи, очень доброжелательное население. Экскурсию по Цетинье проводил гид Вадим
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Дегустационные туры»
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