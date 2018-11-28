Цетинье. Сердце Черногории

Приглашаем на уникальную экскурсию в Цетинье - историческую столицу Черногории, где каждый камень дышит историей.



Это путешествие позволит познакомиться с духовным наследием страны, увидеть святыни и произведения искусства, хранящиеся в Цетиньском монастыре, и насладиться неповторимыми гастрономическими традициями местной кухни. Откройте для себя Черногорию с новой стороны, погрузившись в атмосферу этого удивительного места

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Цетинье - это летние месяцы с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а виды на Черногорию особенно живописны. В это время температура воздуха позволяет насладиться прогулками и экскурсиями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно получить удовольствие от поездки, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой посещение возможно, но стоит быть готовым к холодным температурам и ограниченной доступности некоторых объектов.

Сейчас август — это идеальное время.