Цетинье. Сердце Черногории

Приглашаем на уникальную экскурсию в Цетинье - историческую столицу Черногории, где каждый камень дышит историей.
Это путешествие позволит познакомиться с духовным наследием страны, увидеть святыни и произведения искусства, хранящиеся в Цетиньском монастыре, и насладиться неповторимыми гастрономическими традициями местной кухни. Откройте для себя Черногорию с новой стороны, погрузившись в атмосферу этого удивительного места
Это путешествие позволит познакомиться с духовным наследием страны, увидеть святыни и произведения искусства, хранящиеся в Цетиньском монастыре, и насладиться неповторимыми гастрономическими традициями местной кухни. Откройте для себя Черногорию с новой стороны, погрузившись в атмосферу этого удивительного места
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальные исторические достопримечательности
- 📜 Погружение в историю Черногории
- 🍷 Дегустация местных деликатесов
- 🏞️ Виды с высоты 1660 м
- 🚌 Индивидуальный подход и комфорт
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Цетинье - это летние месяцы с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а виды на Черногорию особенно живописны. В это время температура воздуха позволяет насладиться прогулками и экскурсиями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно получить удовольствие от поездки, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой посещение возможно, но стоит быть готовым к холодным температурам и ограниченной доступности некоторых объектов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Цетиньский монастырь Рождества Богородицы
- Ризница монастыря
- Народный Музей
- Филермская икона Богородицы
- Национальный парк Ловчен
- Усыпальница митрополита Петра II Петровича
Описание экскурсии
Программа
- Посещение Цетиньского монастыря Рождества Богородицы. Монастырь на протяжении более 500 лет является местом пребывания Черногорско-Приморской митрополии. Монастырь был и остаётся духовным столпом Черногории, её созидающим началом. Святыни: десница Иоанна Крестителя, часть Древа Креста Господня, мощи св. Петра Цетиньского Чудотворца.
- Для желающих за отдельную плату посещение ризницы монастыря, где собрана бесценная коллекция: первые книги напечатанные кириллицей, подарки Романовых, облачения владык, драгоценные иконы, утварь и т. п. Также вы можете посетить Народный Музей, где находится Филермская икона Богородицы, написанная Ап. Лукой, или другие музеи.
- Свободное время для знакомства с городом. Посещение Национального парка Ловчен. Здесь на высоте 1660 м. находится усыпальница митрополита Петра II Петровича — последнего митрополита, который правил Черногорией, как государь и владыка. Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на всю Черногорию.
- Во время поездки предоставится возможность попробовать и приобрести местные деликатесы: мед, ракию, сыр и пршут (вялено-копченое мясо) местного производства.
- Также предусмотрено время для обеда в этно-ресторане.
Организационные детали
- Обед в ресторане и входные билеты в музеи оплачиваются отдельно.
- Стоимость экскурсии включает только услуги гида. Дополнительно можно заказать сопровождение автомобиля, минивэна, микроавтобуса или автобуса. Стоимость транспорта оговаривается отдельно и зависит от места старта экскурсии.
- При группе от 5 чел. дополнительно оплачивается туристический налог г. Цетинье (1 евро/чел. Стоимость может подлежать коррекции со стороны местных властей).
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1679 туристов
Живу в Черногории. Лицензированный гид. Основатель турфирмы и первого в Черногории русскоязычного Паломнического общества. Предлагаю ответственное и качественное экскурсионное обслуживание индивидуальных туристов и групп. Увлекательные и познавательные авторские экскурсионные поездки по Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине. Предлагаю Вам содержательные и осмысленные экскурсии. Возможно присоединение к мини группам. Яркие впечатления - в подарок! Рад вам круглый год!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
В ноябре отдыхали в Черногории. Сказочная страна! Древняя история, живописные пейзажи, очень доброжелательное население. Экскурсию по Цетинье проводил гид Вадим (познакомились на Tripster). У нас сложилось впечатление, что Вадим очень хорошо знает историю этой страны и в отдельности каждого городка. Провел экскурсию интересно, с юмором, в полном объеме. Побывали словно в сказке! Отлично провели время. Большое спасибо!!!
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