Олег Б. проводит ещё 6 экскурсий

Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Мы посетим с Вами две лучшие частные винарии которые располагаются в разных микро климатических зонах Черногории, где вам будет предложено продегустировать три и более сортов вина и ракии.

Вы получите истинное удовольствие от дегустации вин и ракии с традиционными местными закусками (домашний пршут, сыр, оливки).
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €188 за экскурсию

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Винный тур
Винный тур
«Винный тур» познакомит Вас с технологией выращивания винограда и производства вин в Черногории. «Црмница» — это колыбель черногорского виноделия. У каждого винодела здесь своя технология производства, секреты которой передаются из поколения в поколение. Конечным результатом труда становятся не только всем известные черногорские вина «Вранац» и «Крстач», а также «Калимут», «Кратошия», «Лисичина» и другие сорта, которые по праву занимают достойное место в ряду лучших черногорских вин.
Вы получите возможность приобрести понравившиеся вина у хозяина по очень приятным ценам.
А если приобретете вино 🍷 последнего урожая то сможете лично закупорить свою бутылку.
Не забудьте фотоаппарат!
Что входит
  • услуги гида
  • автотранспорт
  • дегустация вина и закуски
Что не входит
  • покупка продукции
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Винный тур
Винный тур
Винный тур

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Б.
Олег Б.
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