Олег Б. проводит ещё 6 экскурсий

«Винный тур» познакомит Вас с технологией выращивания винограда и производства вин в Черногории. «Црмница» — это колыбель черногорского виноделия. У каждого винодела здесь своя технология производства, секреты которой передаются из поколения в поколение. Конечным результатом труда становятся не только всем известные черногорские вина «Вранац» и «Крстач», а также «Калимут», «Кратошия», «Лисичина» и другие сорта, которые по праву занимают достойное место в ряду лучших черногорских вин.

Вы получите возможность приобрести понравившиеся вина у хозяина по очень приятным ценам.

А если приобретете вино 🍷 последнего урожая то сможете лично закупорить свою бутылку.

Не забудьте фотоаппарат!