Что вас ожидает:

Невероятно красивая панорама

Начинаем нашу экскурсию с прекрасной панорамы над Будванской ривьерой. Потом держим путь к Реке Црноевича — небольшому поселению с древней историей. По пути нам откроется одна из самых популярных видовых площадок в Черногории — Павлова стран. В самом городке можно посмотреть Дом Святого Петра Цетинского, Данилов Мост, услышать историю первой типографии на территории южных Балкан. По желанию, можно прокатиться по реке на лодочке.

Кофе, вино и традиционные черногорские блюда в чудном городке

Путь к Вирпазару. По пути нам встретится несколько старых деревушек, жители которых с радостью предлагают попробовать и приобрести их продукцию — сезонные фрукты, сок, мёд, вино, ракию, сиропы и ликеры. Вирпазар — городок на пересечении древних караванных путей и центр виноделия долины Црмницы, которая считается родиной черногорского вина.

Посещение старой винодельни Cermeniza. Дегустация белого вина Крстач, классического черногорского вина Вранац и Вранац баррик, десертного вина, а также виноградной ракии. Обед на винодельне или в Вирпазаре —аутентичный ресторан Пеликан + посещение этнографической комнаты-музея.

Важная информация: