Гастрономический и винный тур по Черногории

В рамках данного тура предлагаем посетить живописные уголки Черногории - небольшие деревушки на...

В рамках данного тура предлагаем посетить живописные уголки Черногории —небольшие деревушки на берегу Скадарского озера и познакомиться со старыми традициями черногорских виноделов.
Гастрономический и винный тур по Черногории
Гастрономический и винный тур по Черногории
Гастрономический и винный тур по Черногории
Гастрономический и винный тур по Черногории
Гастрономический и винный тур по Черногории
Гастрономический и винный тур по Черногории
Гастрономический и винный тур по Черногории

Что вы увидите 🤩

  • Будванскую Ревьеру
  • Река Црноевича
  • Вирпазар
  • Скадарское озеро

Что вас ожидает:

    Невероятно красивая панорама
    Начинаем нашу экскурсию с прекрасной панорамы над Будванской ривьерой. Потом держим путь к Реке Црноевича — небольшому поселению с древней историей. По пути нам откроется одна из самых популярных видовых площадок в Черногории — Павлова стран. В самом городке можно посмотреть Дом Святого Петра Цетинского, Данилов Мост, услышать историю первой типографии на территории южных Балкан. По желанию, можно прокатиться по реке на лодочке.
    Кофе, вино и традиционные черногорские блюда в чудном городке
    Путь к Вирпазару. По пути нам встретится несколько старых деревушек, жители которых с радостью предлагают попробовать и приобрести их продукцию — сезонные фрукты, сок, мёд, вино, ракию, сиропы и ликеры. Вирпазар — городок на пересечении древних караванных путей и центр виноделия долины Црмницы, которая считается родиной черногорского вина.
    Посещение старой винодельни Cermeniza. Дегустация белого вина Крстач, классического черногорского вина Вранац и Вранац баррик, десертного вина, а также виноградной ракии. Обед на винодельне или в Вирпазаре —аутентичный ресторан Пеликан + посещение этнографической комнаты-музея.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-5 человек
    Групповой билет до 5 человек
    €170

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Автотранспорт
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Катание на лодке
    • Дегустация вин — 5 евро с человека
    • Дегустация вин с закусками — 15 евро с человека
    • Завтрак, обед
    Где начинаем и завершаем
    Начало: город Будва или другой город Черногории
    Завершение: город Будва или другой город Черногории по договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)

    Иван Т.
    Иван Т.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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