6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
«Здесь же можно купить качественное вино по очень приятным ценам»
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
8 часов
Групповая
до 25 чел.
Скадарское озеро, Винный погреб и Липская пещера
Начало: По договоренности
«После добытого первого места в Сплите в 1954 году они стали поставлять вино самому товарищу Тито»
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€28 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Скадарское озеро, Винный погреб и Липская пещера (Индивидуальная)
Начало: По договоренности
«После добытого первого места в Сплите в 1954 году они стали поставлять вино самому товарищу Тито»
Расписание: По договоренности с 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €110 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гастрономический и винный тур по Черногории
Начало: Город Будва или другой город Черногории
«Кофе, вино и традиционные черногорские блюда в чудном городке Путь к Вирпазару»
Расписание: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана11 мая 2024Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром. Для тех, кто хочет
- ННаталья4 октября 2023Замечательная экскурсия.
- ММурагео19 сентября 2023Посетить винодельнии была моей мечтой и Алекс помог мне ее осуществить. Ознакомил с замечательными винодельнями, походу поездки ознакомил с историей Черногории. Было очень увлекательно и позновательно. Огромное спасибо гиду Алексею, я остался доволен
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Винные туры»
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Сколько стоит экскурсия по Будве в июле 2024
Сейчас в Будве в категории "Винные туры" можно забронировать 4 экскурсии от 28 до 250. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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