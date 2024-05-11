Винные экскурсии в Будве

Найдено 4 экскурсии в категории «Винные туры» в Будве на русском языке, цены от €28. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Винные дороги Черногории
На машине
39 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
«Здесь же можно купить качественное вино по очень приятным ценам»
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Скадарское озеро, Винный погреб и Липская пещера
8 часов
Групповая
до 25 чел.
Скадарское озеро, Винный погреб и Липская пещера
Начало: По договоренности
«После добытого первого места в Сплите в 1954 году они стали поставлять вино самому товарищу Тито»
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
28 за человека
Скадарское озеро, Винный погреб и Липская пещера (Индивидуальная)
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Скадарское озеро, Винный погреб и Липская пещера (Индивидуальная)
Начало: По договоренности
«После добытого первого места в Сплите в 1954 году они стали поставлять вино самому товарищу Тито»
Расписание: По договоренности с 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 110 за всё до 6 чел.
Гастрономический и винный тур по Черногории
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гастрономический и винный тур по Черногории
Начало: Город Будва или другой город Черногории
«Кофе, вино и традиционные черногорские блюда в чудном городке Путь к Вирпазару»
Расписание: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Винные дороги Черногории
    Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром. Для тех, кто хочет
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    не толко пробовать, но и узнать что- то новое, готов спрашивать и получить ответы, рекомендую винарню Клишича. А ракия у него лучшая из тех, что мы пробовали за 2 недели нашего путешествия в Черногории, Сербии и Хорватии. Илья знает очень много, гостеприимен, является председателем общества виноделов и его вина не раз получали награды. Гарвич - старая аутентичная, практически заброшенная деревня, где хозяин восстанавливает родительский дом. Интересное место. Марковичи - маркетологи, хорошие вина, закуски, необычные этикетки. Мы общались со всеми, поездка вышла далеко за 6 часов. Спасибо Александру, что с терпением отнесся к нашему графику, останавливался в красивых локациях, с готовностью отвечал на вопросы и был хорошим переводчикам, когда языковой барьер мешал пониманию.

  • Н
    Наталья
    4 октября 2023
    Винные дороги Черногории
    Замечательная экскурсия.
  • М
    Мурагео
    19 сентября 2023
    Винные дороги Черногории
    Посетить винодельнии была моей мечтой и Алекс помог мне ее осуществить. Ознакомил с замечательными винодельнями, походу поездки ознакомил с историей Черногории. Было очень увлекательно и позновательно. Огромное спасибо гиду Алексею, я остался доволен

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Винные туры»

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  2. Цетинье
  3. Црноевича
  4. Дурмитор
  5. Старый город
  6. Негуши
  7. Ловчен
  8. Каньон реки Тара
  9. Самое главное
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июле 2024
Сейчас в Будве в категории "Винные туры" можно забронировать 4 экскурсии от 28 до 250. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Винные туры», 39 ⭐ отзывов, цены от €28. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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