Индивидуальная
до 4 чел.
Круговой тур по Черногории
Путешествие по Черногории: от острова Святой Стефан до парка «Дурмитор». Узнайте о культуре и природе этой удивительной страны
27 сен в 07:00
28 сен в 07:00
€360 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
Начало: В Которе, Тивате или Будве
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст: жемчужины Боки Которской
Погрузитесь в историю Котора и Пераста, прогуляйтесь по старинным улочкам, поднимитесь на крепостные стены и насладитесь видами с горы Ловчен
Начало: Перед бастионом Гурдич, Котор
22 сен в 11:00
23 сен в 11:00
€200 за всё до 4 чел.
