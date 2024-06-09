Котор менее шумный и туристический, чем Будва, здесь больше старины, меньше отельного лоска, а ещё очень-очень много котов.
Вы прогуляетесь по средневековым улочкам, рассмотрите фасады древних церквей, готические и ренессансные дворцы, каменные домики. Узнаете о непростой истории Котора и оцените его живописную природу. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Вы прогуляетесь по средневековым улочкам, рассмотрите фасады древних церквей, готические и ренессансные дворцы, каменные домики. Узнаете о непростой истории Котора и оцените его живописную природу. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
- Маршрут начнётся на Оружейной площади — в самом сердце города. Это хорошее место, чтобы взять чашечку кофе и послушать рассказ о княжеских дворцах и церквях, которые вас окружают.
- Затем вы отправитесь к церкви Святого Николая и Святого Луки и дойдёте до главной жемчужины Котора — собора Святого Трифона.
- По пути вы услышите об истории города, его прошлом и настоящем. Неспешно прогуляетесь по мощёным улочкам и погладите местных пушистых обитателей.
- А в конце, если у вас останутся силы, преодолеете 1461 ступень, чтобы оказаться у подножья крепости Святого Иоанна и увидеть потрясающую панораму Бока-Которского залива, окружённого горами.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€9
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Оружия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Которе
Провёл экскурсии для 7492 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Котора
Похожие экскурсии из Котора
Индивидуальная
11 часов
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Исследовать лучшие уголки страны и прикоснуться к её традициям
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: Тиват или Котор
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Погулять по средневековым городам, поплавать на лодке по Рисанскому заливу и посетить остров
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€193 за всё до 6 чел.