Первая встреча с Котором - аудиопрогулка

Исследовать город в своём темпе и понять, почему его называют жемчужиной Черногории
Котор менее шумный и туристический, чем Будва, здесь больше старины, меньше отельного лоска, а ещё очень-очень много котов.

Вы прогуляетесь по средневековым улочкам, рассмотрите фасады древних церквей, готические и ренессансные дворцы, каменные домики. Узнаете о непростой истории Котора и оцените его живописную природу. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Первая встреча с Котором - аудиопрогулка
Первая встреча с Котором - аудиопрогулка
Первая встреча с Котором - аудиопрогулка
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание аудиогида

Что вас ожидает

  • Маршрут начнётся на Оружейной площади — в самом сердце города. Это хорошее место, чтобы взять чашечку кофе и послушать рассказ о княжеских дворцах и церквях, которые вас окружают.
  • Затем вы отправитесь к церкви Святого Николая и Святого Луки и дойдёте до главной жемчужины Котора — собора Святого Трифона.
  • По пути вы услышите об истории города, его прошлом и настоящем. Неспешно прогуляетесь по мощёным улочкам и погладите местных пушистых обитателей.
  • А в конце, если у вас останутся силы, преодолеете 1461 ступень, чтобы оказаться у подножья крепости Святого Иоанна и увидеть потрясающую панораму Бока-Которского залива, окружённого горами.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€9
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Оружия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Котора

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеСамое главноеПопулярные места

Похожие экскурсии из Котора

Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
24 отзыва
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Исследовать лучшие уголки страны и прикоснуться к её традициям
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
345 за всё до 4 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
24 отзыва
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: Тиват или Котор
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
210 за всё до 4 чел.
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Погулять по средневековым городам, поплавать на лодке по Рисанскому заливу и посетить остров
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
193 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Которе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Которе
ХорошоТам